Беда редко приходит одна: учёные нашли опасные сочетания, ведущие к деменции

Деменция не является неизбежным спутником старости или только генетическим сценарием. Новое масштабное исследование, охватившее более 214 тысяч человек из 14 стран, показало: критические факторы, разрушающие мозг, распределены по миру крайне неравномерно. Однако они всегда объединяются в устойчивые группы, что открывает новые возможности для прицельной профилактики когнитивных нарушений.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Деменция

География риска: от образования до веса

Долгое время стратегии по борьбе с деменцией строили на основе данных из США и Европы. Исследование, результаты которого представил журнал The Lancet Healthy Longevity, объединило данные из Бразилии, Китая, Индии, Мексики и других стран. Анализ показал, что триггеры болезни радикально зависят от среды обитания.

Например, дефицит образования считается мощным фактором риска угасания ума. В Китае этот показатель касается 86% пожилых людей, в то время как в США — только 12%. Обратная ситуация с ожирением: избыточный вес угрожает почти половине американцев пенсионного возраста (45%), но лишь 13% жителей Индии. Такая разница заставляет медиков пересматривать общие советы и адаптировать их под конкретные регионы.

"Данные подчеркивают, что профилактика должна быть адресной. Для одних регионов приоритетом становится доступ к базовому образованию в раннем возрасте, для других — борьба с эпидемией метаболического синдрома и гипертонии уже в зрелости", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Универсальные "пакеты" угроз

Несмотря на географический разброс, исследователи обнаружили неожиданную закономерность: опасные факторы всегда группируются. Если у человека есть одна проблема со здоровьем, с высокой долей вероятности у него найдется и вторая из той же группы. Эти "пакеты" идентичны для всего мира.

Группа рисков Состав "пакета" Сердечно-сосудистые Высокий уровень холестерина и артериальная гипертония Поведенческие Курение и чрезмерное употребление алкоголя Метаболические Ожирение и риск развития диабета

Такая связка означает, что коррекция одной привычки или состояния часто помогает нейтрализовать сразу несколько угроз для мозга. По мнению ведущего автора работы Эммы Николс, это дает человеку мощный инструмент контроля: деменция — это не фатум, а результат накопленных за десятилетия факторов, которые поддаются исправлению.

Как защитить мозг: практический подход

Исследование подтверждает концепцию доказательной медицины: большинство рисков деменции модифицируемы. Это значит, что их можно изменить. Контроль давления, физическая активность и интеллектуальные нагрузки работают как щит для нейронов. Интересно, что параллельно развиваются и высокотехнологичные методы: например, эксперименты на животных показали, что определенные виды облучения могут восстанавливать когнитивные функции при болезни Альцгеймера, а наблюдения за пациентами, прошедшими радиотерапию, зафиксировали снижение частоты деменции.

"Не стоит ждать "волшебной таблетки" или радикальных процедур. Начинать нужно с базовых вещей: контроля веса и сахара в крови. Избыточная масса тела и диабет — это прямой путь к сосудистым повреждениям мозга, которые со временем перерастают в когнитивный дефицит", — подчеркнула врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова.