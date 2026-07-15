Раньше искали опухоль, теперь опережают её: Сколково ускорило борьбу с раком

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Здоровье

За последние годы в России заметно выросла выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями. Доля людей, победивших рак или находящихся в ремиссии более пяти лет, увеличилась с 52,9% до 60,1%. Врачи связывают прогресс с переходом на персонализированное лечение и точечную диагностику. Новые медицинские центры и запуск отечественной вакцинной платформы меняют статистику смертности в реальном времени.

Система внутривенного вливания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Система внутривенного вливания

Статистика пятилетнего рубежа

Цифры больше не похожи на приговор. За десять лет показатель пятилетней выживаемости прибавил более 7%. Это означает, что тысячи пациентов перешагнули критическую отметку, за которой болезнь считается контролируемой. Медицина перестала стрелять из пушки по воробьям и начала работать с конкретными генетическими поломками.

"Онкология перестает быть фатальной неизбежностью. Мы видим, как скрининг и ранняя диагностика вытаскивают людей из четвертой стадии в первую, где шансы на успех близки к абсолютным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Разрыв между 2015 и 2024 годами наглядно демонстрирует эффективность новых протоколов. Если раньше медики опирались на общие схемы химиотерапии, то теперь в арсенале появились препараты, бьющие точно в цель. Рост с 52,9% до 60,1% — это не статистическая погрешность, а результат жесткого контроля качества терапии.

Инфраструктурные изменения и персонализация

Масштабные стройки медицинских комплексов дают свои плоды. Запуск корпуса больницы № 62 в "Сколково" ускорил процесс получения результатов анализов. Время в онкологии — самый дорогой ресурс. Чем быстрее врачи узнают тип опухоли, тем меньше шансов у новообразования на метастазирование.

Параметр сравнения Показатель 2015 года Показатель 2024 года
Пятилетняя выживаемость 52,9 процента 60,1 процента
Подход к диагностике Стандартные протоколы Персонализированные тесты

"Современная профилактика — это не просто осмотр. Это выявление предрасположенностей задолго до появления симптомов. Мы учим систему видеть болезнь на взлете", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Вакцины против злокачественных клеток

Отечественная наука перешла к испытаниям вакцин от рака. Речь идет не о прививках в привычном понимании, а о препаратах, которые обучают иммунитет атаковать опухоль. Первые пациенты с раком кишечника уже проходят этот путь. Каждое лекарство создается под конкретного человека, учитывая мутации его болезни.

"Клиническая фармакология сейчас находится на этапе производства индивидуальных решений. Это позволяет минимизировать токсическое воздействие на организм при максимальном ударе по болезни", — отметил специально для Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Система стремится закрепить успех на уровне 60% и двигаться дальше. Терапия становится менее агрессивной, но более эффективной. Главное условие выживания остается прежним — регулярный скрининг и доверие доказательной медицине, а не советам из сомнительных источников.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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