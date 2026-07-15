Такого зноя не выдерживают даже стены: экстремальная стихия в Японии привела к печальному исходу

Япония столкнулась с волной экстремальной жары, которая привела к массовым госпитализациям и летальным исходам. По официальным данным министерства, координирующего работу спасательных служб страны, только за вторую неделю июля медицинская помощь из-за теплового удара потребовалась 4580 пациентам. Для семи человек перегрев стал фатальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ximonic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Токио

Температурные максимумы зафиксированы в префектуре Коти, где воздух прогрелся до +38,4°C, и в префектуре Гумма (+37°C). Всего с конца весны число пострадавших от зноя в Японии превысило 13 тысяч человек, зарегистрировано 12 смертей. Ситуация осложняется высокой влажностью, характерной для региона, что резко снижает способность организма к самоохлаждению через потоотделение.

Физиология перегрева: когда организм не справляется

При температуре окружающей среды выше +35…37°C естественные механизмы терморегуляции начинают работать на пределе. Основной способ сброса лишнего тепла — испарение пота. Однако если влажность воздуха высока или человек потребляет недостаточно жидкости, кровь сгущается, а нагрузка на сердце и сосуды кратно возрастает.

Тепловой удар — это критическое состояние, при котором внутренняя температура тела может подняться до 40°C и выше. Это запускает каскад патологических реакций: от нарушения работы центральной нервной системы до повреждения внутренних органов.

"Столь массовая госпитализация в Японии подчеркивает коварство теплового удара. Важно понимать, что при таких температурах сердце вынуждено работать в авральном режиме, чтобы перекачивать кровь к коже для охлаждения. Для людей с хроническими патологиями это часто становится непосильной нагрузкой, провоцируя инфаркты и инсульты даже без прямого нахождения на солнце", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Кого зной бьет сильнее всего

Статистика японских спасательных служб традиционно фиксирует наибольшее число тяжелых случаев среди пожилых людей. У лиц старше 65 лет притупляется чувство жажды, а механизмы потоотделения работают менее эффективно.

Группа риска Причина уязвимости Пожилые люди Сниженная терморегуляция, хронические болезни сердца. Дети до 4 лет Площадь поверхности тела велика по отношению к массе, быстрый перегрев. Люди с диабетом Нарушение работы потовых желез и риск быстрого обезвоживания.

Критические признаки и первая помощь

Тепловой удар не всегда наступает мгновенно. Ему часто предшествует тепловое истощение. Если появились сильная жажда, головная боль, головокружение и тошнота — это сигнал к немедленному прекращению любой активности и уходу в тень или прохладное помещение.

Признаки тяжелого удара, требующие вызова скорой помощи:

потеря или спутанность сознания;

прекращение потоотделения (кожа становится горячей и сухой);

судороги;

учащенное дыхание и пульс.

До приезда врачей пострадавшего нужно перенести в прохладу, освободить от тесной одежды и использовать холодные компрессы на области шеи, подмышек и паха, где проходят крупные сосуды.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по сердечно-сосудистым рискам врач-кардиолог, специалист по сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов