Ученые из Университета штата Мичиган связали прием комбинированных контрацептивов с перееданием

Прием комбинированных оральных контрацептивов связан с усилением эмоционального переедания. Исследователи обнаружили, что склонность к неконтролируемому поглощению пищи возрастает в дни приема активных таблеток, содержащих гормоны, и снижается в периоды приема "пустышек". Результаты работы, опубликованной в журнале JAMA Network Open, указывают на прямую связь между воздействием синтетических гормонов и изменением пищевого поведения.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с расстройством пищевого поведения

Как проходил эксперимент

Команда ученых под руководством Келли Кламп из Университета штата Мичиган провела наблюдение за 422 женщинами в возрасте от позднего подросткового до молодого взрослого периода. Все участницы использовали монофазные комбинированные оральные контрацептивы, которые обеспечивают стабильную дозу гормонов в течение активной фазы цикла.

Исследование строилось по принципу внутриличночного сравнения: каждая женщина выступала в качестве собственного контрольного объекта. В течение 49 дней участницы ежедневно фиксировали свои пищевые привычки. Особое внимание уделили эмоциональному перееданию — ситуации, когда человек употребляет избыточное количество пищи в ответ на негативные эмоции.

Структура стандартного блистера контрацептивов предполагает три недели приема активных таблеток с гормонами и одну неделю приема инертных таблеток, не содержащих действующих веществ. Это позволило ученым сравнить поведение одних и тех же женщин в зависимости от наличия гормонального воздействия в организме.

Что показали данные

Анализ выявил устойчивую закономерность: уровень эмоционального переедания был существенно выше в дни приема активных таблеток по сравнению с днями приема инертных. Этот эффект зафиксировали как во всей выборке из 422 человек, так и в отдельной группе женщин с already диагностированным расстройством приступообразного переедания.

Принципиально важным стало то, что связь сохранилась даже после учета общего негативного настроения участниц. Это позволяет предположить, что за переедание отвечают сами гормоны, а не простое ухудшение эмоционального фона или психологический стресс.

Дополнительно исследователи проверили влияние гормонов на другие показатели. Результаты оказались следующими:

Показатель Реакция на тип таблетки Эмоциональное переедание Значительный рост при приеме активных таблеток Зацикленность на весе Изменения отсутствуют Общее настроение Слабые и непостоянные сдвиги

Такие данные говорят о том, что воздействие синтетических гормонов специфично именно для поведения в еде, а не является следствием общего изменения настроения или беспокойства о внешности.

Границы исследования и выводы

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает причинно-следственную связь — нельзя однозначно утверждать, что именно таблетки вызывают приступы переедания. Исследование фиксирует ассоциацию между воздействием гормонов и изменением поведения. Кроме того, индивидуальные реакции могут различаться: не все женщины в группе ощутили этот сдвиг в одинаковой степени.

Полученные результаты дополняют прежние знания о том, что склонность к перееданию обычно растет после овуляции, когда в организме повышается уровень эстрогена и прогестерона. Данная работа подтверждает, что синтетические аналоги этих гормонов действуют схожим образом.

По словам соавтора работы, профессора Шонны Кларк из Техасского университета A&M, понимание этих механизмов поможет врачам и пациенткам принимать более осознанные решения при выборе методов контрацепции.