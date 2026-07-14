США: проблемы на производстве стали причиной отказа в регистрации нового онкопрепарата

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в третий раз отклонило заявку на регистрацию комбинированной терапии для лечения рака печени. Речь идет о совместном применении препаратов ривоцераниб (разработка HLB Co. Ltd.) и камрелизумаб (Jiangsu Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd.). По предварительным данным, причиной отказа стали результаты инспекции на одной из производственных площадок.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Организм человека

Причины отказа и производственные стандарты

Решение регулятора не связано с эффективностью самих лекарственных молекул или вопросами безопасности, выявленными в ходе клинических испытаний. Основным препятствием стали замечания к технологическим процессам на заводе, где планируется выпуск препаратов. FDA предъявляет предельно жесткие требования к стерильности, воспроизводимости и контролю качества при производстве инъекционных онкологических средств.

"Когда регулятор отклоняет заявку из-за претензий к производству, это защитный механизм для пациента. Малейшее отклонение в чистоте субстанции или условиях хранения может изменить фармакокинетику препарата, сделав его либо токсичным, либо неэффективным. Для онкологических больных, чья терапия четко дозирована, стабильность состава критически важна", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Что представляют собой препараты

Предложенная схема лечения сочетает два разных механизма воздействия на опухоль. Ривоцераниб относится к ингибиторам тирозинкиназ и направлен на блокирование роста сосудов, питающих новообразование (антиангиогенный эффект). Камрелизумаб — это иммунотерапевтический препарат (ингибитор PD-1), который помогает иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки.

Препарат Тип воздействия Роль в терапии Ривоцераниб Ингибитор тирозинкиназ Нарушает кровоснабжение опухоли Камрелизумаб Моноклональное антитело (anti-PD-1) Активирует Т-клеточный иммунитет

Насколько убедительны данные исследований

Разработчики основывают свою заявку на результатах масштабного международного исследования фазы III. Полученные цифры указывают на статистически значимое преимущество этой комбинации по сравнению со стандартной терапией первой линии при неоперабельной гепатоцеллюлярной карциноме. В частности, наблюдалось увеличение показателей общей выживаемости и времени до прогрессирования заболевания.

Несмотря на клинические успехи, FDA сохраняет осторожность. Третий отказ подряд демонстрирует, что для выхода на американский рынок недостаточно иметь эффективную формулу — необходимо обеспечить безупречную прозрачность цепочки поставок и эталонное состояние производственных линий. Компании-разработчики заявили о намерении устранить выявленные недостатки, однако это потребует новых инспекций и времени.

Для пациентов это означает, что внедрение новой опции лечения в практику откладывается. На данный момент стандартные протоколы терапии рака печени остаются прежними, использование незарегистрированных комбинаций в рамках самолечения недопустимо и опасно из-за высокого риска тяжелых побочных эффектов, включая поражение печени и иммуноопосредованные реакции.

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Экспертная проверка: клинический фармаколог клинический фармаколог Алексей Рябцев