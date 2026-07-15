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Медицину в России перетряхнут полностью: новые стандарты учета болезней затронули каждого пациента

Здоровье » Здравоохранение

Минздрав и Росстат меняют алгоритмы сбора данных о здоровье нации. Теперь официальные отчеты о заболеваемости станут детальнее: пациентов разделят на три возрастные группы, а расчеты будут проводить не только по стране в целом, но и внутри каждого муниципального района. Это позволит точнее видеть очаги хронических патологий и оценивать качество профилактики на местах.

Компьютер
Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютер

Возрастная сегментация и география данных

Информацию о болезнях начнут группировать по строгим демографическим критериям: дети (до 14 лет), подростки (15-17 лет) и взрослые (от 18 лет). Для каждой группы будут высчитывать два основных параметра: общее число случаев и количество диагнозов, поставленных впервые в жизни.

Главным отличием новой системы станет ее масштаб. Сводки будут формироваться не только по крупным федеральным округам и регионам. Статистика спустится на уровень городов и муниципальных районов. Это даст возможность сравнивать, например, уровень сердечно-сосудистых заболеваний в соседних районах одной области и искать причины аномалий.

Механика регистрации: без учета осложнений

Методика исключает дублирование данных и "шум", создаваемый сопутствующими процессами. Заболевание пациента зафиксируют в поликлинике один раз в год. Система учтет основную патологию, фоновую (утяжеляющую течение основной), конкурирующую (такую же важную по тяжести) и сопутствующую.

Важная деталь для понимания структуры данных: сведения об осложнениях в общую статистику заболеваемости входить не будут. Все расчеты стандартизируют — итоговые цифры будут привязаны к показателю "на 100 тысяч населения", что позволит корректно сравнивать здоровье людей в мегаполисе и небольшом поселке. Основным источником данных станут первичные медицинские отчеты и информация Росстата о численности жителей.

"Переход на детальный учет заболеваемости по возрастам и малым территориям критически важен для планирования медицинской помощи. Мы перестаем оперировать 'средней температурой по больнице' и начинаем видеть, где хромает диагностика первичных заболеваний, а где стареющее население требует усиления кардиологической или неврологической службы", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Зачем нужна такая детализация

Очистка статистики от осложнений и фокусировка на первичных диагнозах помогает понять, насколько эффективно работают скрининги и диспансеризация. Если растет число впервые выявленных болезней при снижении запущенных форм, это признак качественной работы первичного звена. Новые данные будут публиковаться в открытом доступе в системе ЕМИСС и на сайте Росстата.

Для анализа долгосрочных трендов уже доступна база прошлых лет. В начале 2026 года Росстат представил сводный отчет за десятилетие (2015-2024 гг.), отражающий демографическую динамику и кадровую ситуацию в медицине. Новая методология станет логичным продолжением этого мониторинга, делая систему здравоохранения более прозрачной для анализа.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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