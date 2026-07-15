Опасная ошибка при покупке: один популярный плод спровоцировал движение камней у людей

Брусника и клюква имеют схожий внешний вид и биохимический состав, однако их воздействие на организм различается. Выбор конкретной ягоды зависит от состояния здоровья: если клюква признана лидером по концентрации витамина C, то брусника выделяется своими диуретическими свойствами. Диетолог Наталья Круглова проанализировала состав дикоросов и определила границы их безопасного применения.
Обе ягоды являются источниками калия, необходимого для поддержания работы сердечной мышцы, и пищевых волокон, стимулирующих моторику кишечника. Основное различие кроется в концентрации аскорбиновой кислоты. Клюква богаче витамином C, что делает ее более эффективным компонентом рациона для поддержки иммунного ответа.
Помимо витаминов, плоды содержат органические кислоты с высокой антиоксидантной активностью. Эти соединения помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Брусника, хоть и уступает по содержанию витамина C, компенсирует это наличием бензойной кислоты — природного консерванта, который позволяет ягоде долго храниться без дополнительной обработки.
"Клюква и брусника — это мощные растительные инструменты, но они не заменяют основную терапию при острых состояниях. Важно помнить, что высокая кислотность этих продуктов требует осторожности при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, даже если они находятся в стадии временного затишья", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.
Клюква известна специфическим действием на мочевыделительную систему. Она препятствует прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря, что делает ее востребованной при профилактике рецидивов цистита и в дополнение к лечению инфекционных заболеваний.
Брусника традиционно применяется как мягкое мочегонное средство. Она облегчает выведение лишней жидкости из организма, помогая справиться с отечностью. Однако именно это свойство накладывает ограничения для пациентов с камнями в почках: активное движение жидкости может спровоцировать почечную колику.
|Свойство
|Клюква
|Брусника
|Витамин С
|Высокое содержание
|Умеренное содержание
|Главный эффект
|Антибактериальный
|Мочегонный
|Хранение
|Заморозка, сушка
|В собственном соку, заморозка
Лучший способ получить максимум пользы — употреблять свежие плоды. Тем не менее, заморозка считается щадящим методом переработки: при соблюдении технологии сохраняется около 70% витамина C и других ценных нутриентов.
Бруснику можно сохранять в собственном соку без добавления консервантов — природные кислоты справляются с этой задачей самостоятельно. Варенье, джемы и ягоды, протертые с сахаром, диетологи рекомендуют относить к категории десертов, а не полезных продуктов, так как высокое содержание глюкозы нивелирует лечебные свойства ягод.
Основным противопоказанием являются обострения заболеваний ЖКТ: гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Кислоты раздражают слизистую оболочку, что может усилить болевой синдром. Также осторожность требуется при мочекаменной болезни из-за риска сдвига камней.
Нет. Клюква обладает антибактериальным эффектом, но его недостаточно для подавления острой инфекции. Ее используют только как вспомогательное средство или для профилактики.
Да, при кипячении (приготовлении морсов и варенья) большая часть витамина C разрушается. Чтобы сохранить пользу, рекомендуется заливать ягоды теплой водой не выше 60 градусов или добавлять их в готовые блюда.
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