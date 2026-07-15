Опасная ошибка при покупке: один популярный плод спровоцировал движение камней у людей

Брусника и клюква имеют схожий внешний вид и биохимический состав, однако их воздействие на организм различается. Выбор конкретной ягоды зависит от состояния здоровья: если клюква признана лидером по концентрации витамина C, то брусника выделяется своими диуретическими свойствами. Диетолог Наталья Круглова проанализировала состав дикоросов и определила границы их безопасного применения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Клюквенный морс с мёдом

Витаминный профиль и антиоксиданты

Обе ягоды являются источниками калия, необходимого для поддержания работы сердечной мышцы, и пищевых волокон, стимулирующих моторику кишечника. Основное различие кроется в концентрации аскорбиновой кислоты. Клюква богаче витамином C, что делает ее более эффективным компонентом рациона для поддержки иммунного ответа.

Помимо витаминов, плоды содержат органические кислоты с высокой антиоксидантной активностью. Эти соединения помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Брусника, хоть и уступает по содержанию витамина C, компенсирует это наличием бензойной кислоты — природного консерванта, который позволяет ягоде долго храниться без дополнительной обработки.

"Клюква и брусника — это мощные растительные инструменты, но они не заменяют основную терапию при острых состояниях. Важно помнить, что высокая кислотность этих продуктов требует осторожности при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, даже если они находятся в стадии временного затишья", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Бактерии против отеков: различия в эффектах

Клюква известна специфическим действием на мочевыделительную систему. Она препятствует прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря, что делает ее востребованной при профилактике рецидивов цистита и в дополнение к лечению инфекционных заболеваний.

Брусника традиционно применяется как мягкое мочегонное средство. Она облегчает выведение лишней жидкости из организма, помогая справиться с отечностью. Однако именно это свойство накладывает ограничения для пациентов с камнями в почках: активное движение жидкости может спровоцировать почечную колику.

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Заморозка, сахар или собственный сок?

Лучший способ получить максимум пользы — употреблять свежие плоды. Тем не менее, заморозка считается щадящим методом переработки: при соблюдении технологии сохраняется около 70% витамина C и других ценных нутриентов.

Бруснику можно сохранять в собственном соку без добавления консервантов — природные кислоты справляются с этой задачей самостоятельно. Варенье, джемы и ягоды, протертые с сахаром, диетологи рекомендуют относить к категории десертов, а не полезных продуктов, так как высокое содержание глюкозы нивелирует лечебные свойства ягод.

Кому стоит ограничить потребление

Основным противопоказанием являются обострения заболеваний ЖКТ: гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Кислоты раздражают слизистую оболочку, что может усилить болевой синдром. Также осторожность требуется при мочекаменной болезни из-за риска сдвига камней.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить клюквой лечение антибиотиками?

Нет. Клюква обладает антибактериальным эффектом, но его недостаточно для подавления острой инфекции. Ее используют только как вспомогательное средство или для профилактики.

Теряют ли ягоды пользу при термической обработке?

Да, при кипячении (приготовлении морсов и варенья) большая часть витамина C разрушается. Чтобы сохранить пользу, рекомендуется заливать ягоды теплой водой не выше 60 градусов или добавлять их в готовые блюда.

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Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова