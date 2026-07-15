Медики составили список мер предосторожности при температуре воздуха выше 38 градусов

Лето уже отметилось аномальными температурными рекордами: в ряде регионов столбики термометров преодолели отметку в 38-40 градусов Цельсия, а индекс ультрафиолетового излучения достиг опасных значений. Такие условия создают прямую угрозу здоровью, требуя не просто адаптации бытовых привычек, но и строгого соблюдения медицинских протоколов безопасности.

Фото: Openverse by Kelly Sue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Солнечный ожог

Риски высокой солнечной активности

Критический уровень УФ-излучения — это не только риск болезненных солнечных ожогов. Избыточная инсоляция провоцирует долгосрочные повреждения ДНК клеток кожи, что в разы увеличивает вероятность развития меланомы и других онкологических заболеваний. В периоды пиковых значений, которые обычно приходятся на промежуток с 11:00 до 16:00, защитные механизмы организма не справляются с нагрузкой даже при кратковременном пребывании на открытом воздухе.

Особую бдительность стоит проявлять людям с первым и вторым фототипами (светлая кожа, рыжие или светлые волосы), а также тем, кто принимает определенные лекарственные препараты. Некоторые антибиотики, ретиноиды и препараты для коррекции артериального давления повышают фоточувствительность, из-за чего кожа повреждается значительно быстрее.

"При экстремально высоких температурах и агрессивном солнце основная задача — не допустить критического перегрева и обезвоживания. Важно понимать, что жара дает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце работать в ускоренном темпе для охлаждения тела через расширение периферических сосудов", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.

Правила выживания в экстремальную жару

Когда температура воздуха приближается к 40 градусам, классических советов "пить больше воды" становится недостаточно. Организм теряет не только жидкость, но и важные электролиты — натрий, калий и магний. Это может привести к мышечным судорогам, головокружению и обморокам. Для поддержания водно-солевого баланса рекомендуется сочетать чистую воду с минеральной или специализированными солевыми растворами.

Фактор риска Меры предосторожности УФ-индекс 8+ Использование SPF 50+, закрытая одежда, отказ от прогулок в полдень. Температура >35°C Снижение физической активности, регулярное охлаждение (душ, кондиционер). Обезвоживание Дробное питье каждые 15-20 минут, отказ от алкоголя и кофеина.

Профилактика и первая помощь

Распознать тепловой удар можно по резкому прекращению потоотделения (кожа становится горячей и сухой), спутанности сознания или сильной тошноте. В такой ситуации необходимо немедленно переместить человека в тень, приложить холодные компрессы к местам прохождения крупных сосудов (шея, подмышки, пах) и вызвать скорую помощь. Самостоятельное назначение жаропонижающих в этом случае бесполезно, так как механизм повышения температуры тела при тепловом ударе отличается от инфекционной лихорадки.

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Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова