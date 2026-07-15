Трудоголизм признали патологией: врачи зафиксировали резкое снижение когнитивного потенциала

Почему работа без сна и отдыха разрушает организм

Трудоголизм перестает быть социально одобряемой чертой и все чаще рассматривается медиками как патологическое состояние, требующее вмешательства психиатров. Постоянное отсутствие отдыха и работа в режиме 24/7 запускают в организме каскад патологических реакций, которые могут привести к тяжелым острым состояниям и хроническим заболеваниям.

Фото: Pravda by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трудоголик

Первые признаки критической усталости

Организм сигнализирует о перегрузке задолго до того, как происходит серьезный срыв. К базовым признакам того, что лимит ресурсов исчерпан, относятся постоянная вялость, дневная сонливость и повышенная раздражительность. Эти симптомы указывают на истощение нервной системы и переход организма в режим жесткого энергосбережения.

"Длительное игнорирование потребности в отдыхе переводит стресс из адаптивной стадии в стадию истощения. Это база для развития психосоматических расстройств, когда психическое перенапряжение начинает разрушать конкретные органы и системы", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.

Риски для сердца, мозга и желудка

Хроническая усталость и трудоголизм напрямую связаны с риском развития сердечно-сосудистых катастроф. Постоянный выброс гормонов стресса (адреналина и кортизола) заставляет сердце работать на износ и повреждает сосудистую стенку. В медицине зафиксирована четкая связь между регулярными переработками и возникновением следующих патологий:

инфаркт миокарда;

инсульт;

нервные расстройства и депрессивные состояния;

обострение заболеваний ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь).

Желудочно-кишечный тракт крайне чувствителен к состоянию вегетативной нервной системы. При стрессе нарушается кровоснабжение слизистой оболочки желудка и меняется кислотность, что создает условия для формирования язвенного дефекта даже при относительно правильном питании.

Эффект обратной производительности

С экономической точки зрения трудоголизм контрпродуктивен. Из-за физиологического дефицита сна и отсутствия восстановления когнитивные функции — внимание, память, скорость принятия решений — резко снижаются. Сотрудник, работающий без отпусков, совершает больше ошибок и тратит на стандартные задачи в разы больше времени, чем отдохнувший коллега.

Система Последствия переработок Сердечно-сосудистая Гипертония, риск тромбозов, аритмия Нервная Снижение концентрации, бессонница, тревожность Пищеварительная Нарушение моторики, риск развития язвы

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