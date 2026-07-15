Жесткий вердикт онкологов: истинная причина поломок внутри клеток - это не питание

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Отсутствие вредных привычек и правильное питание снижают риск развития опухолей, но не могут полностью застраховать от болезни. Генетические сбои, естественное старение и наследственные факторы остаются биологической реальностью, которую невозможно контролировать волевым решением или сменой рациона.

Взвешивание здоровой еды: свежие фрукты и овощи рядом с кухонными весами
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Взвешивание здоровой еды: свежие фрукты и овощи рядом с кухонными весами

В основе появления злокачественных новообразований лежат фундаментальные процессы клеточного деления. Ежедневно в человеческом организме делятся миллиарды клеток. Согласно данным онколога Анастасии Фатьяновой, при каждом таком цикле возникают риски ошибок копирования генетического материала. Эти спонтанные мутации накапливаются годами, формируя базу для патологического процесса.

Роль старения и генетики

Возраст — ключевой фактор, на который медицина пока не может повлиять. С годами механизмы исправления генетических ошибок работают менее эффективно, а «оплошности» при делении клеток суммируются. Чем дольше живет человек, тем выше статистическая вероятность того, что одна из таких ошибок приведет к бесконтрольному росту ткани.

Особую группу риска составляют люди с наследственными генетическими синдромами. Один из наиболее изученных примеров — мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Их наличие существенно повышает вероятность развития рака молочной железы и яичников. В таких случаях болезнь обусловлена биологической программой, а не поведением человека.

"Генетическая предрасположенность — это не приговор, а повод для более тщательного мониторинга. Даже если человек ведет безупречный образ жизни, при отягощенном семейном анамнезе необходимо начинать скрининги раньше, чем это предусмотрено общими стандартами диспансеризации", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Внешние факторы и инфекции

Помимо внутренних сбоев, на развитие онкологии влияют факторы, которые сложно исключить полностью. К ним относятся биологические агенты и агрессивная окружающая среда:

  • Вирусные инфекции: Вирус папилломы человека (ВПЧ) является основной причиной рака шейки матки и ряда других локализаций.
  • Экология: Загрязнение воздуха продуктами горения и присутствие токсичных соединений в воде создают постоянную химическую нагрузку на организм.
  • Профессиональные риски: Работа на вредном производстве, связанная с канцерогенами, повышает вероятность опухолевых процессов даже у некурящих людей.

Границы профилактики

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что около 40–50% всех случаев рака можно предотвратить. Для этого достаточно исключить табакокурение, минимизировать алкоголь, поддерживать физическую активность и сбалансированное питание.

Однако оставшаяся половина диагнозов обусловлена случайными мутациями и наследственностью. Это означает, что здоровый образ жизни — это не гарантия безопасности, а способ значительно улучшить статистические шансы организма на выживание. Основным инструментом защиты для тех, кто уже наладил образ жизни, становится регулярная диагностика.

Фактор риска Возможность контроля
Курение, алкоголь, диета Полностью контролируется человеком
Наследственные мутации (BRCA и др.) Не контролируется (требуется скрининг)
Возрастное накопление ошибок в ДНК Биологическая неизбежность
Онкогенные вирусы (ВПЧ) Частично (вакцинация, защита)

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Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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