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Весы больше не показатель успеха: прямое влияние на ткани организма кардинально меняет терапию

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Эффективность семаглутида в защите сердца и сосудов зависит от дозировки препарата, при этом снижение риска опасных осложнений происходит независимо от того, насколько сильно похудел пациент. К такому выводу пришли авторы исследования, проанализировавшие данные более 12 тысяч человек из сети nSights Federated EHR Network. Работа ставит под сомнение привычное представление о том, что сердце становится здоровее только благодаря избавлению от лишних килограммов.

Оземпик
Фото: Flickr by Chemist4U, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оземпик

Доза имеет значение

Ученые изучили медицинские карты 269,4 тысячи пациентов, начавших прием семаглутида в период с 2018 по 2024 год. Для итогового анализа отобрали 12 519 человек, у которых уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Участников разделили на две группы: принимавших высокие дозы (1,7-2,4 мг) и низкие (0,25-1 мг).

Наблюдение показало, что высокая дозировка препарата коррелирует с более низкой смертностью и редким возникновением цереброваскулярных патологий или сердечной недостаточности. Эффект становился заметным через 5-10 месяцев после выхода на максимальную дозу и сохранялся в течение как минимум двух лет.

Вес уходит, а риски?

Исследование подтвердило прямую связь между дозировкой и потерей массы тела. Пациенты на минимальных дозах теряли около 8% веса, тогда как на максимальных — до 15%. Каждый дополнительный 1 мг препарата добавлял в среднем 3,15% к снижению массы тела.

Однако ученые обнаружили парадокс: сама по себе величина потери веса практически не влияла на риск смерти или развития ССЗ. Хотя у сильно похудевших лучше контролировался уровень сахара в крови и снижалось артериальное давление, статистически значимой разницы в частоте тяжелых сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, кто похудел меньше, не выявлено.

Показатель Низкая доза (до 1 мг) Высокая доза (1,7-2,4 мг)
Средняя потеря веса Около 8% Около 15%
Риск общей смертности Выше Ниже
Связь эффекта с потерей веса Слабая Слабая

Прямое влияние на ткани

Это наблюдение позволило авторам выдвинуть гипотезу о том, что семаглутид защищает сердце не опосредованно (через борьбу с ожирением), а напрямую. Ученые обнаружили рецепторы GLP-1 в тканях сердца, что может быть ключом к пониманию механизмов действия лекарства. Препарат, вероятно, взаимодействует непосредственно с клетками сердечно-сосудистой системы, улучшая их состояние. Однако пока это лишь предположение, требующее подтверждения в фундаментальных экспериментах.

"Необходимо понимать, что семаглутид — это не просто способ снизить индекс массы тела. Если данные о прямом кардиопротективном действии подтвердятся, это изменит подход к терапии пациентов с высоким риском инфаркта или инсульта. Однако высокая дозировка всегда требует осторожности из-за нагрузки на ЖКТ и необходимости долгосрочного контроля состояния сосудов", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Противоречия в исследованиях

Несмотря на обнадеживающие результаты анализа nSights, научное сообщество сохраняет осторожность. Другой крупный метаанализ, опубликованный в журнале BMJ (включавший почти 100 тысяч участников), показал менее оптимистичную картину. По данным британских исследователей, препараты класса GLP-1 действительно эффективно снижают вес, но не всегда демонстрируют клинически значимое снижение риска ССЗ в течение первого года терапии.

Разница в выводах может быть связана с длительностью наблюдения: кардиологические преимущества часто требуют больше времени для проявления, чем простое снижение веса на весах.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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