Йельская школа медицины: жара и смог увеличили смертность от болезней сердца на 17%

Жара и загрязнение воздуха признаны критическими факторами, провоцирующими острые состояния у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Согласно данным кардиологов Йельской школы медицины, опубликованным в профильных изданиях Echocardiography и Circulation: Heart Failure, экстремальные температуры увеличивают смертность от болезней сердца на 12-17%.
При высоких температурах организм включает механизмы терморегуляции, которые ложатся тяжелой нагрузкой на миокард. Чтобы охладить тело, сердце начинает перекачивать кровь интенсивнее, расширяя периферические сосуды. Однако одновременно с этим происходит потеря жидкости и электролитов через пот, что ведет к опасному сгущению крови. Вязкая кровь значительно повышает риск формирования тромбов, которые становятся основной причиной инфарктов и инсультов.
Наиболее уязвимой группой остаются пожилые люди: их адаптивные механизмы работают менее эффективно, а чувство жажды часто притуплено, что провоцирует быстрое обезвоживание. Исследователи подчеркивают, что при аномальной жаре риск летального исхода для пациентов с хроническими диагнозами возрастает почти на одну пятую часть.
Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек, причем 70% этих смертей вызваны именно сосудистыми катастрофами. Данные показывают, что человеческому организму не требуется длительного воздействия токсичного смога для развития приступа. Всего одного часа в зоне с сильно загрязненным воздухом достаточно для резкого повышения вероятности развития инфаркта.
Мелкие частицы пыли и сажи при вдыхании вызывают системное воспаление и спазм сосудов. Если воздействие носит хронический характер, архитектура миокарда начинает меняться даже у тех, кто считает себя здоровым и не имеет диагностированных патологий сердца на текущий момент.
"Сочетание жары и плохого качества воздуха создает критическую нагрузку на систему кровообращения. Пациентам с гипертонией или ишемической болезнью важно понимать: в такие дни недостаточно просто пить воду. Нужно минимизировать физическую активность и строго соблюдать график приема назначенных препаратов, так как вязкость крови меняется вопреки привычному фону", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
|Фактор риска
|Последствия для здоровья
|Жара (выше 30°C)
|Сгущение крови, риск тромбоза, рост нагрузки на миокард на 15-20%.
|Смог (PM2.5)
|Системное воспаление, мгновенный риск спазма артерий при вдыхании.
Да. Длительное пребывание в городах с плохой экологией постепенно ухудшает эластичность сосудов и способствует развитию атеросклероза даже при отсутствии вредных привычек.
Необходимо избегать нахождения на улице в пиковые часы (с 11:00 до 17:00), контролировать артериальное давление дважды в день и не корректировать самостоятельно дозировки лекарств, даже если кажется, что давление "упало" из-за расширения сосудов.
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