Йельская школа медицины: жара и смог увеличили смертность от болезней сердца на 17%

Жара и загрязнение воздуха признаны критическими факторами, провоцирующими острые состояния у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Согласно данным кардиологов Йельской школы медицины, опубликованным в профильных изданиях Echocardiography и Circulation: Heart Failure, экстремальные температуры увеличивают смертность от болезней сердца на 12-17%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use туристка страдает от жары

Как жара меняет работу сосудов

При высоких температурах организм включает механизмы терморегуляции, которые ложатся тяжелой нагрузкой на миокард. Чтобы охладить тело, сердце начинает перекачивать кровь интенсивнее, расширяя периферические сосуды. Однако одновременно с этим происходит потеря жидкости и электролитов через пот, что ведет к опасному сгущению крови. Вязкая кровь значительно повышает риск формирования тромбов, которые становятся основной причиной инфарктов и инсультов.

Наиболее уязвимой группой остаются пожилые люди: их адаптивные механизмы работают менее эффективно, а чувство жажды часто притуплено, что провоцирует быстрое обезвоживание. Исследователи подчеркивают, что при аномальной жаре риск летального исхода для пациентов с хроническими диагнозами возрастает почти на одну пятую часть.

Невидимая угроза в каждом вдохе

Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек, причем 70% этих смертей вызваны именно сосудистыми катастрофами. Данные показывают, что человеческому организму не требуется длительного воздействия токсичного смога для развития приступа. Всего одного часа в зоне с сильно загрязненным воздухом достаточно для резкого повышения вероятности развития инфаркта.

Мелкие частицы пыли и сажи при вдыхании вызывают системное воспаление и спазм сосудов. Если воздействие носит хронический характер, архитектура миокарда начинает меняться даже у тех, кто считает себя здоровым и не имеет диагностированных патологий сердца на текущий момент.

"Сочетание жары и плохого качества воздуха создает критическую нагрузку на систему кровообращения. Пациентам с гипертонией или ишемической болезнью важно понимать: в такие дни недостаточно просто пить воду. Нужно минимизировать физическую активность и строго соблюдать график приема назначенных препаратов, так как вязкость крови меняется вопреки привычному фону", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Фактор риска Последствия для здоровья Жара (выше 30°C) Сгущение крови, риск тромбоза, рост нагрузки на миокард на 15-20%. Смог (PM2.5) Системное воспаление, мгновенный риск спазма артерий при вдыхании.

Ответы на популярные вопросы

Может ли грязный воздух повредить здоровому сердцу?

Да. Длительное пребывание в городах с плохой экологией постепенно ухудшает эластичность сосудов и способствует развитию атеросклероза даже при отсутствии вредных привычек.

Как защититься от сосудистого криза в жару?

Необходимо избегать нахождения на улице в пиковые часы (с 11:00 до 17:00), контролировать артериальное давление дважды в день и не корректировать самостоятельно дозировки лекарств, даже если кажется, что давление "упало" из-за расширения сосудов.

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