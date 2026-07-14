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Эти плоды коварнее, чем кажутся: употребление сочной ягоды обернется ударом по почкам и сосудам

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ежевика способна спровоцировать серьезные осложнения у людей с патологиями пищеварительной системы и почек. Врачи предупреждают: избыток клетчатки в ягоде опасен при гастрите, панкреатите и язвенной болезни. Особую осторожность стоит проявлять тем, кто страдает синдромом избыточного бактериального роста, так как продукт вызывает активное брожение в кишечнике. Чтобы питание приносило пользу, эксперты советуют сбалансировать здоровый рацион с учетом индивидуальных противопоказаний.

Ежевика
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Ежевика

Риски для почек и совместимость с лекарствами

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов подчеркнул, что суточная норма ягоды для взрослого не должна превышать 200 граммов. Пациентам, склонным к образованию камней в почках, рекомендуется предварительно проконсультироваться с урологом, чтобы не спровоцировать движение конкрементов. Кроме того, витамин K в составе плодов влияет на свертываемость крови, что критично при приеме антикоагулянтов.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Александра Умнова, при обострении хронических недугов ЖКТ от лакомства лучше на время отказаться. "Тем, у кого есть склонность к образованию камней в почках, рекомендуется контролировать порцию и, возможно, проконсультироваться с урологом", — отметил Умнов.

"Ягоды с мелкими косточками и плотной кожицей — тяжелая нагрузка для воспаленной слизистой желудка. Даже при отсутствии прямых запретов важно следить за кожными реакциями, ведь лицо расскажет правду о состоянии вашего кишечника гораздо быстрее, чем начнутся боли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Индивидуальная непереносимость и советы врача

Хирург указал на возможность индивидуальной аллергической реакции, которая часто остается незамеченной до начала массового употребления сезонных ягод. Пептиды и органические кислоты могут стать триггером для скрытых воспалительных процессов. Если игнорировать сигналы организма, это может привести к дефициту важных нутриентов, напоминающему дефицит белка, когда мозг начинает требовать вредную пищу вместо натуральных витаминов.

По словам Умнова, перед активным включением ежевики в меню при наличии хронических диагнозов консультация профильного специалиста обязательна. Специалист напомнил, что бесконтрольное употребление продукта может нивелировать эффект от медикаментозной терапии. Грамотный подход к питанию позволяет избежать побочных эффектов и получить от ягоды только заряд антиоксидантов.

Ответы на популярные вопросы о пользе и вреде ежевики

Сколько ежевики можно съедать в день без вреда?

Безопасной порцией для взрослого человека считается объем в 150-200 граммов свежего продукта при отсутствии противопоказаний.

Почему ежевика запрещена при камнях в почках?

Ягода содержит вещества, которые могут способствовать формированию оксалатных камней у предрасположенных к этому людей.

Можно ли есть ежевику во время приема лекарств?

Из-за высокого содержания витамина K ягода может снижать эффективность препаратов для разжижения крови, поэтому лучше ограничить ее количество.

Чем опасна ежевика при панкреатите?

Грубая клетчатка и кислоты раздражают поджелудочную железу, что может спровоцировать приступ боли и усилить воспаление в период обострения.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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