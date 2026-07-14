Тихий убийца сосудов отступит: привычный продукт заставил холестериновые бляшки замедлить рост

Грецкие орехи способны стать частью стратегии по контролю уровня холестерина и защите сосудов. Исследование, опубликованное в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, подтверждает: ежедневное употребление около половины чашки этих орехов в течение двух лет приводит к умеренному снижению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин. Эффективность продукта обусловлена высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты (растительной омега-3) и биологически активных соединений, сконцентрированных в тонкой коричневой кожице ядра.

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Питательный профиль и дозировка

Специалисты по питанию выделяют грецкий орех среди других видов из-за уникального набора нутриентов. Порция из 10 целых орехов обеспечивает организм 3 граммами альфа-линоленовой кислоты. Это незаменимая жирная кислота, которую человек может получить только из пищи. Помимо жиров, такая порция содержит около 5 граммов растительного белка и 2 грамма клетчатки.

Витаминно-минеральный состав включает:

витамины группы B (B1, B6, фолиевую кислоту);

витамин E (мощный антиоксидант);

магний, фосфор, медь и марганец.

Несмотря на высокую энергетическую ценность — около 200 калорий на порцию — грецкие орехи способствуют регуляции аппетита. Компоненты продукта влияют на участки мозга, ответственные за контроль чувства голода, что помогает избежать переедания при включении орехов в сбалансированный рацион.

Влияние на сердце и обмен веществ

Замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров (таких как сливочное масло, жирное мясо, фастфуд) на источники ненасыщенных жирных кислот признана доказанным методом профилактики атеросклероза. Грецкие орехи в этом ряду стоят наравне с жирной морской рыбой и авокадо. Кроме прямого воздействия на липидный профиль крови, антиоксиданты в составе орехов защищают клетки от повреждений свободными радикалами.

Данные клинических наблюдений позволяют предположить пользу грецких орехов не только для сердечно-сосудистой системы, но и при нарушениях обмена веществ, включая сахарный диабет 2 типа, а также для поддержания здорового микробиома кишечника.

"Растительные источники омега-3 в сочетании с магнием помогают поддерживать эластичность сосудистой стенки, что критически важно при гипертонии. Однако важно помнить: орехи — это дополнение к диете, а не лекарство. При уже диагностированном атеросклерозе или высоком риске инфаркта диетическая коррекция работает только в связке с терапией, назначенной врачом", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Компонент Биологическая роль Альфа-линоленовая кислота Снижает воспаление в сосудах, нормализует липидный обмен. Клетчатка Замедляет всасывание холестерина в ЖКТ. Антиоксиданты кожицы Предотвращают окисление ЛПНП, замедляя рост бляшек.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли есть грецкие орехи вместо лекарств от холестерина?

Нет. Диетические изменения могут снизить уровень холестерина умеренно. Если врач назначил статины или другие препараты на основании ваших личных рисков, орехи не могут их заменить, но станут отличным фоном для основного лечения.

Нужно ли очищать орехи от тонкой коричневой кожицы?

Напротив, биоактивные соединения и антиоксиданты сосредоточены именно в этой тонкой оболочке. Очистка ореха снижает его профилактическую ценность.

Кому стоит ограничить употребление орехов?

В первую очередь людям с аллергией на орехи и заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Также из-за высокой калорийности порцию следует строго контролировать тем, кто придерживается программ снижения веса.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

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