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Смертельно опасный стафилококк в бутике: поставило под удар безопасность любителей шопинга

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Почему новую одежду нельзя надевать сразу после покупки

Примерка вещей в магазине — это не только поиск подходящего размера, но и контакт с микрофлорой сотен других людей. На ткани могут сохраняться бактерии, грибки и вирусы, способные вызвать кожные заболевания. Инфекционист Елена Мескина предупреждает: пренебрежение предварительной стиркой купленной одежды создает риски для здоровья, особенно если на коже есть микротравмы.

Одежда
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Одежда

Какие инфекции «живут» на одежде

Одежда из натуральных и синтетических тканей служит временным резервуаром для различных патогенов. Одним из самых устойчивых является золотистый стафилококк. Этот микроорганизм долго сохраняет жизнеспособность вне человеческого тела и легко переходит на кожу нового владельца вещи. Если защитный барьер эпидермиса нарушен (есть царапины, ссадины или раздражение), стафилококк может спровоцировать гнойничковые поражения.

Стрептококковая инфекция также передается через текстиль. Если вещь касалась кожи человека со стрептококковым дерматитом, бактерии могут остаться на волокнах. Еще одна скрытая угроза — вирус папилломы человека (ВПЧ). Хотя риск заражения через одежду считается невысоким, полностью исключать его нельзя. Вирус коварен тем, что его внешние проявления могут возникнуть спустя месяцы после контакта.

"Ткань, особенно во влажной и теплой среде примерочных, становится отличным переносчиком микроорганизмов. Основная опасность заключается в том, что инфекция проникает через невидимые глазу микротрещины на коже", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Зоны максимального риска: обувь и белье

Магазинная обувь — основной источник распространения грибковых инфекций (микозов). Споры грибка крайне живучи и могут сохраняться во внутренней отделке ботинок или туфель неделями. Примерка на босую ногу практически гарантирует контакт с патогеном, если до этого обувь надевал человек с грибком стопы.

Для наглядности основные риски собраны в таблице:

Возбудитель Вероятность заражения Условие передачи
Грибок (микоз) Высокая Примерка обуви на босую ногу
Стафилококк Средняя Контакт с поврежденной кожей
ВПЧ Низкая Длительный контакт с кожей

Меры предосторожности в примерочной

Специалисты настоятельно рекомендуют стирать все приобретенные вещи перед первым использованием. Это помогает не только избавиться от чужой микрофлоры, но и смыть остатки производственных химикатов, красителей и закрепителей ткани, которые часто вызывают аллергический дерматит.

При посещении магазина стоит соблюдать простые правила: не надевать белье непосредственно на тело, всегда использовать свои носки при примерке обуви и заклеивать пластырем даже мелкие ранки на руках и ногах. Тесный контакт поврежденной кожи с нестираной тканью — самый короткий путь для инфекции, включая таких специфических возбудителей, как контагиозный моллюск.

Ответы на популярные вопросы

Помогает ли отпаривание в магазине убить бактерии?

Кратковременное воздействие пара может снизить количество бактерий на поверхности, но оно редко бывает достаточно глубоким и длительным для полной дезинфекции плотных тканей.

Нужно ли стирать верхнюю одежду?

Куртки и пальто имеют меньше контактов с кожей, но их воротники и манжеты все равно касаются лица и рук. Если стирка невозможна, рекомендуется профессиональная химчистка или обработка паром.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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