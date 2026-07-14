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Горькая правда статистики: прогноз при онкологии стал зависеть от экономики региона

Здоровье » Здоровье и профилактика

Шанс на жизнь при раке груди: почему география определяет прогноз

Глобальный анализ выживаемости при раке молочной железы выявил критический разрыв в результатах лечения в зависимости от экономики региона. Пока в Японии и Австралии девять из десяти женщин преодолевают пятилетний порог после постановки диагноза, в Центральноафриканской Республике и Нигерии этот показатель падает ниже 30%. Исследователи объединили данные систем здравоохранения и национальных онкорегистров, включая проекты CONCORD и NORDCAN, чтобы составить мировую карту эффективности противоопухолевой помощи.

Кабинет маммографии
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кабинет маммографии

Экономика против статистики

Цифры подтверждают жесткую корреляцию: чем выше доход государства, тем выше вероятность успешного исхода. В странах с низким уровнем дохода пятилетняя выживаемость едва достигает 41,9%. В то же время в богатых государствах она составляет в среднем 87,3%. Самые низкие показатели зафиксированы в Африке к югу от Сахары (медиана 39,1%), в то время как лидерство удерживают Европа, Америка и Западно-Тихоокеанский регион.

"Столь резкий контраст объясняется не только доступностью лекарств, но и отлаженностью маршрутизации. Для многих регионов массовый скрининг пока остается недостижимой целью, поэтому фокус смещается на раннее выявление при обращении. Это первый и самый важный этап, позволяющий начать терапию до того, как болезнь перейдет в запущенную стадию", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Барьеры на пути к выздоровлению

Одной из главных проблем остается кадровый и технический дефицит. Для повышения выживаемости не хватает не только онкологов и хирургов, но и патоморфологов — специалистов, ответственных за точную постановку диагноза. Ограниченная доступность лучевой терапии и отсутствие базовых противоопухолевых препаратов превращают излечимые формы болезни в фатальные.

Группа стран по доходу 5-летняя выживаемость
Низкий уровень 41,9%
Ниже среднего 60,1%
Выше среднего 78,7%
Высокий уровень 87,3%

Цели ВОЗ и роль данных

Глобальная инициатива ВОЗ устанавливает конкретные ориентиры для государств: минимум 60% случаев должны выявляться на первой или второй стадиях. Период от первичного обращения до постановки окончательного диагноза не должен превышать 60 дней, а доступ к комплексному лечению необходимо обеспечить 80% пациенток. По прогнозам, выполнение этих условий позволит ежегодно снижать смертность от рака груди на 2,5%.

Однако реализация программ затруднена отсутствием качественной статистики. Сейчас популяционные онкорегистры охватывают лишь 21% населения планеты. В Африке этот показатель составляет критические 2%, в Азии — 13%. Без точного понимания того, на каких стадиях находят болезнь и как долго живут пациентки, оценивать эффективность национальных стратегий практически невозможно.

К 2050 году число новых случаев рака всех типов может вырасти до 35 миллионов в год. Специалисты ВОЗ напоминают: четыре из десяти случаев онкологии связаны с корректируемыми факторами — курением, алкоголем, лишним весом и инфекциями. Переход от простой терапии к полному циклу помощи, включающему профилактику и скрининг, остается единственным способом сдержать грядущую эпидемию неинфекционных заболеваний.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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