Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берег Кубани стал чёрной полосой: мазутные пятна почти на километр заставили срочно стянуть спецтехнику
Космонавты сделали первый рентген на орбите: эта технология спасёт кости первых марсиан
Машины стали бесполезным грузом: дефицит на АЗС в России обвалил спрос на бензиновые авто
Суммы просто огромные: бюджет Крыма перераспределил средства, что изменило жизнь тысяч людей
Никто не касался стен с 1907 года: Калмыкия начала масштабный проект по обновлению старой школы
Сотни тонн ягод из Молдовы: в черешне обнаружили угрозу, которая уничтожила бы Псковские сады
Городской коллапс ресурсов: срыв сроков в Калининграде поставил под удар теплоснабжение тысяч людей
Отпуск за сто тысяч: доступные пляжи в 2026 году сузили список комфортных направлений
Дома строят всё медленнее: Республика Коми столкнулась с резким спадом в частном секторе

Мужская сила тает не по годам, а по поколениям: тестостерон за полвека рухнул более чем вдвое

Здоровье » Здоровье и профилактика

За последние пять десятилетий средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза. Масштабный метаанализ данных за период с 1972 по 2019 год, представленный на конгрессе Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, выявил падение показателя на 54%. Эта тенденция охватывает страны Европы, Северной и Южной Америки, а также Ближнего Востока, что указывает на глобальный характер гормонального кризиса.

Мужчина с атлетическим телосложением в спортзале
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина с атлетическим телосложением в спортзале

Исследование базируется на анализе медицинских карт 118 тысяч мужчин. Статистика показывает, что ежегодное снижение концентрации гормона превышало 1%, причем после 2000 года процесс значительно ускорился. Авторы работы подчеркивают: разница между поколениями колоссальна. У современного 30-летнего мужчины уровень тестостерона в среднем почти вдвое ниже, чем был у его ровесника в начале 70-х годов прошлого века.

Причины глобального снижения

Специалисты выделяют несколько факторов, влияющих на мужскую эндокринную систему. Одной из основных причин считается распространение ожирения. Жировая ткань активно участвует в метаболизме гормонов, способствуя превращению тестостерона в эстрогены. Сопутствующий ожирению сахарный диабет 2-го типа также подавляет функцию половых желез.

"Жировая ткань является метаболически активным органом. При избыточном весе запускаются биохимические процессы, которые напрямую ведут к снижению синтеза тестостерона. Но важно понимать, что даже при нормальном индексе массы тела современные мужчины сталкиваются с дефицитом гормона из-за хронического недосыпа, стресса и влияния внешних химических раздражителей", — объяснила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Помимо метаболических нарушений, на гормональный фон влияют:

  • Эндокринные деструкторы: попадание в организм фталатов, пестицидов и парабенов, содержащихся в пластиковой упаковке и косметике.
  • Гиподинамия: отсутствие силовых нагрузок ведет к деградации мышечной массы, которая является естественным стимулятором выработки гормона.
  • Нарушение циркадных ритмов: основной объем тестостерона синтезируется во время глубоких фаз сна, поэтому хроническая бессонница критична для мужского здоровья.

Диагностика и симптомы

Снижение тестостерона редко проявляется внезапно. Обычно это комплекс симптомов, которые ошибочно списывают на переутомление или возраст. К ним относятся постоянная усталость, апатия, снижение когнитивных способностей, рост объема талии при сохранении прежнего рациона и снижение либидо.

Параметр контроля Зачем это нужно
Общий тестостерон Базовый показатель концентрации гормона в крови.
ГСПГ Позволяет рассчитать фракцию свободного гормона, доступного тканям.
Витамин D и Цинк Их дефицит часто становится причиной торможения синтеза тестостерона.

Как сохранить гормональное здоровье

Коррекция образа жизни часто дает более устойчивый результат, чем попытки использовать БАДы-бустеры, эффективность которых в клинических исследованиях остается недоказанной. Первоочередными мерами являются нормализация сна (не менее 7 часов в проветриваемом помещении) и контроль потребления сахара.

"Физическая активность — это обязательный элемент профилактики. Работа с отягощениями и интервальные тренировки создают необходимый метаболический отклик для стимуляции желез внутренней секреции. Однако при выявленном глубоком дефиците одних упражнений может быть недостаточно — здесь требуется медицинская диагностика", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно помнить, что назначение гормонозаместительной терапии — это прерогатива врача. Самостоятельное применение препаратов тестостерона может привести к прекращению выработки собственного гормона и другим серьезным побочным эффектам со стороны сердечно-сосудистой системы.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Недвижимость
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Садоводство, цветоводство
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Последние материалы
Цены на бензин стали безумными: Владикавказ заставит заправки ответить за резкий скачок стоимости
Живая картина на вашем крыльце: 4 растения, которые раскрашивают жизнь в разные цвета
Почти десять тысяч визитов за месяц: новая детская поликлиника в Чехове изменила доступ к медицине
Город превращается в стройку: ограничение движения в Калининграде изменит привычные маршруты
Медицина сделала решительный рывок вперед: врачи Оренбурга освоили способ остановить приступы
Смертоносный воздух: почему летняя покраска опаснее, чем кажется
Сбылись худшие опасения покупателей: сроки ввоза машин из Азии в Россию выросли вдвое
Свежие помидоры уже не те: холодильник и маринад за 6 часов превратят их в хит стола
Больше никаких очередей в Североморске: реконструкция корпуса определила новый стандарт медпомощи
Улицы стали непроходимыми: авария на водопроводе в Ростове-на-Дону ударила по нескольким домам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.