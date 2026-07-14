Мужская сила тает не по годам, а по поколениям: тестостерон за полвека рухнул более чем вдвое

За последние пять десятилетий средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза. Масштабный метаанализ данных за период с 1972 по 2019 год, представленный на конгрессе Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, выявил падение показателя на 54%. Эта тенденция охватывает страны Европы, Северной и Южной Америки, а также Ближнего Востока, что указывает на глобальный характер гормонального кризиса.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина с атлетическим телосложением в спортзале

Исследование базируется на анализе медицинских карт 118 тысяч мужчин. Статистика показывает, что ежегодное снижение концентрации гормона превышало 1%, причем после 2000 года процесс значительно ускорился. Авторы работы подчеркивают: разница между поколениями колоссальна. У современного 30-летнего мужчины уровень тестостерона в среднем почти вдвое ниже, чем был у его ровесника в начале 70-х годов прошлого века.

Причины глобального снижения

Специалисты выделяют несколько факторов, влияющих на мужскую эндокринную систему. Одной из основных причин считается распространение ожирения. Жировая ткань активно участвует в метаболизме гормонов, способствуя превращению тестостерона в эстрогены. Сопутствующий ожирению сахарный диабет 2-го типа также подавляет функцию половых желез.

"Жировая ткань является метаболически активным органом. При избыточном весе запускаются биохимические процессы, которые напрямую ведут к снижению синтеза тестостерона. Но важно понимать, что даже при нормальном индексе массы тела современные мужчины сталкиваются с дефицитом гормона из-за хронического недосыпа, стресса и влияния внешних химических раздражителей", — объяснила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Помимо метаболических нарушений, на гормональный фон влияют:

Эндокринные деструкторы: попадание в организм фталатов, пестицидов и парабенов, содержащихся в пластиковой упаковке и косметике.

попадание в организм фталатов, пестицидов и парабенов, содержащихся в пластиковой упаковке и косметике. Гиподинамия: отсутствие силовых нагрузок ведет к деградации мышечной массы, которая является естественным стимулятором выработки гормона.

отсутствие силовых нагрузок ведет к деградации мышечной массы, которая является естественным стимулятором выработки гормона. Нарушение циркадных ритмов: основной объем тестостерона синтезируется во время глубоких фаз сна, поэтому хроническая бессонница критична для мужского здоровья.

Диагностика и симптомы

Снижение тестостерона редко проявляется внезапно. Обычно это комплекс симптомов, которые ошибочно списывают на переутомление или возраст. К ним относятся постоянная усталость, апатия, снижение когнитивных способностей, рост объема талии при сохранении прежнего рациона и снижение либидо.

Параметр контроля Зачем это нужно Общий тестостерон Базовый показатель концентрации гормона в крови. ГСПГ Позволяет рассчитать фракцию свободного гормона, доступного тканям. Витамин D и Цинк Их дефицит часто становится причиной торможения синтеза тестостерона.

Как сохранить гормональное здоровье

Коррекция образа жизни часто дает более устойчивый результат, чем попытки использовать БАДы-бустеры, эффективность которых в клинических исследованиях остается недоказанной. Первоочередными мерами являются нормализация сна (не менее 7 часов в проветриваемом помещении) и контроль потребления сахара.

"Физическая активность — это обязательный элемент профилактики. Работа с отягощениями и интервальные тренировки создают необходимый метаболический отклик для стимуляции желез внутренней секреции. Однако при выявленном глубоком дефиците одних упражнений может быть недостаточно — здесь требуется медицинская диагностика", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно помнить, что назначение гормонозаместительной терапии — это прерогатива врача. Самостоятельное применение препаратов тестостерона может привести к прекращению выработки собственного гормона и другим серьезным побочным эффектам со стороны сердечно-сосудистой системы.