Съешь свой SPF: какие продукты защитят вашу кожу от старения лучше любой косметики

Яркие овощи, фрукты и ягоды могут стать дополнительным барьером против фотостарения. Натуральные пигменты, содержащиеся в растениях, нейтрализуют свободные радикалы, которые возникают при воздействии солнечного излучения и повреждают структуру кожи. Правильно подобранный рацион помогает подготовить организм к поездке в жаркие страны, поддерживая эластичность тканей и предотвращая появление пигментных пятен.
Солнечное излучение вызывает в организме оксидативный стресс. Под его влиянием образуются агрессивные формы кислорода, которые повреждают ДНК клеток и разрушают коллаген. Это приводит к потере эластичности, образованию морщин и воспалительных реакций. Растения вырабатывают специфические пигменты для собственной защиты от засухи и ультрафиолета; эти же вещества при попадании в организм человека помогают клеткам противостоять фотоповреждениям.
"Рацион, богатый антиоксидантами, — это важный элемент профилактики возрастных изменений кожи. Вещества вроде ликопина или антоцианидинов помогают нейтрализовать последствия солнечного воздействия на клеточном уровне, однако такая диета должна быть регулярной, а не разовой акцией за день до вылета", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
Ликопин — один из самых мощных природных щитов против старения. Этот красный пигмент содержится в томатах, арбузах и шиповнике. Он способен подавлять гены, активация которых под солнцем приводит к разрушению коллагена и появлению пятен. Исследования показывают эффект при употреблении от 10 до 30 мг ликопина в сутки, что эквивалентно паре ложек томатной пасты.
Другой важный элемент — бета-каротин. Он накапливается непосредственно в эпидермисе и дерме. Его часто связывают со способностью стимулировать загар, но механизм здесь иной: каротин сам по себе имеет оранжевый оттенок и при накоплении придает коже золотистый цвет, попутно защищая ее от повреждений. При этом крайне важен уровень витамина А (ретинола), который образуется из каротиноидов. Его дефицит делает кожу беззащитной перед ультрафиолетом и нарушает равномерную выработку меланина.
|Продукт
|Действующее вещество
|Польза для кожи
|Томаты, томатная паста
|Ликопин
|Защита коллагена, профилактика пятен
|Ежевика, черника, темный виноград
|Антоцианидины
|Нейтрализация свободных радикалов
|Морковь, тыква, абрикосы
|Бета-каротин
|Накопительная защита слоев кожи
|Шпинат, кейл, зелень
|Лютеин и зеаксантин
|Защита глаз от агрессивного света
Усвоение природных защитных веществ зависит от способа обработки. Ликопин гораздо лучше всасывается после термической обработки, поэтому домашний соус или томатный суп в плане антиоксидантной поддержки полезнее свежих овощей. Аналогично ситуация обстоит со шпинатом и капустой кейл: в них концентрация лютеина в разы выше, чем в чернике, а легкое припускание зелени на масле увеличивает доступность нутриентов.
Важно помнить, что большинство каротиноидов являются жирорастворимыми. Чтобы они принесли пользу, их необходимо сочетать с полезными жирами — растительными маслами, сливками или сметаной. Процесс накопления этих веществ в тканях происходит постепенно, поэтому насыщать рацион ягодами и яркими овощами стоит за 4-8 недель до планируемого отпуска.
Нет. Продукты питания обеспечивают внутреннюю поддержку клеток, но они не блокируют прямые солнечные лучи так, как это делают фильтры в SPF-средствах.
Напрямую бета-каротин не заставляет кожу вырабатывать больше темного пигмента (меланина). Он просто сам имеет оранжевый цвет и, накапливаясь в верхних слоях кожи, создает иллюзию золотистого оттенка.
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