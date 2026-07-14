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Съешь свой SPF: какие продукты защитят вашу кожу от старения лучше любой косметики

Здоровье

Яркие овощи, фрукты и ягоды могут стать дополнительным барьером против фотостарения. Натуральные пигменты, содержащиеся в растениях, нейтрализуют свободные радикалы, которые возникают при воздействии солнечного излучения и повреждают структуру кожи. Правильно подобранный рацион помогает подготовить организм к поездке в жаркие страны, поддерживая эластичность тканей и предотвращая появление пигментных пятен.

Загар
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Почему солнце старит кожу

Солнечное излучение вызывает в организме оксидативный стресс. Под его влиянием образуются агрессивные формы кислорода, которые повреждают ДНК клеток и разрушают коллаген. Это приводит к потере эластичности, образованию морщин и воспалительных реакций. Растения вырабатывают специфические пигменты для собственной защиты от засухи и ультрафиолета; эти же вещества при попадании в организм человека помогают клеткам противостоять фотоповреждениям.

"Рацион, богатый антиоксидантами, — это важный элемент профилактики возрастных изменений кожи. Вещества вроде ликопина или антоцианидинов помогают нейтрализовать последствия солнечного воздействия на клеточном уровне, однако такая диета должна быть регулярной, а не разовой акцией за день до вылета", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Главные защитники: ликопин и каротиноиды

Ликопин — один из самых мощных природных щитов против старения. Этот красный пигмент содержится в томатах, арбузах и шиповнике. Он способен подавлять гены, активация которых под солнцем приводит к разрушению коллагена и появлению пятен. Исследования показывают эффект при употреблении от 10 до 30 мг ликопина в сутки, что эквивалентно паре ложек томатной пасты.

Другой важный элемент — бета-каротин. Он накапливается непосредственно в эпидермисе и дерме. Его часто связывают со способностью стимулировать загар, но механизм здесь иной: каротин сам по себе имеет оранжевый оттенок и при накоплении придает коже золотистый цвет, попутно защищая ее от повреждений. При этом крайне важен уровень витамина А (ретинола), который образуется из каротиноидов. Его дефицит делает кожу беззащитной перед ультрафиолетом и нарушает равномерную выработку меланина.

Продукт Действующее вещество Польза для кожи
Томаты, томатная паста Ликопин Защита коллагена, профилактика пятен
Ежевика, черника, темный виноград Антоцианидины Нейтрализация свободных радикалов
Морковь, тыква, абрикосы Бета-каротин Накопительная защита слоев кожи
Шпинат, кейл, зелень Лютеин и зеаксантин Защита глаз от агрессивного света

Как правильно готовить "солнцезащитные" продукты

Усвоение природных защитных веществ зависит от способа обработки. Ликопин гораздо лучше всасывается после термической обработки, поэтому домашний соус или томатный суп в плане антиоксидантной поддержки полезнее свежих овощей. Аналогично ситуация обстоит со шпинатом и капустой кейл: в них концентрация лютеина в разы выше, чем в чернике, а легкое припускание зелени на масле увеличивает доступность нутриентов.

Важно помнить, что большинство каротиноидов являются жирорастворимыми. Чтобы они принесли пользу, их необходимо сочетать с полезными жирами — растительными маслами, сливками или сметаной. Процесс накопления этих веществ в тканях происходит постепенно, поэтому насыщать рацион ягодами и яркими овощами стоит за 4-8 недель до планируемого отпуска.

Ответы на популярные вопросы

Заменяет ли диета солнцезащитный крем?

Нет. Продукты питания обеспечивают внутреннюю поддержку клеток, но они не блокируют прямые солнечные лучи так, как это делают фильтры в SPF-средствах.

Действительно ли морковь стимулирует загар?

Напрямую бета-каротин не заставляет кожу вырабатывать больше темного пигмента (меланина). Он просто сам имеет оранжевый цвет и, накапливаясь в верхних слоях кожи, создает иллюзию золотистого оттенка.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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