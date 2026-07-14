Сон становится глубже без таблеток: правильный ужин помогает организму отключиться вовремя

Качество ночного отдыха можно значительно улучшить без применения медикаментов, скорректировав ежедневный рацион и время приема определенных продуктов. Диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина рассказала Pravda.Ru, как выбор блюд на ужин влияет на нервную систему и восстановительные процессы в организме.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Индейка в духовке с кабачками

Специалист отметила, что продукты с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, включая выпечку, сладости и богатые фруктозой плоды, стоит употреблять исключительно в первой половине дня. Это связано с тем, что полученная энергия должна расходоваться в течение периода активного движения. Вечернее потребление сахаров провоцирует не только набор избыточного веса, но и мешает организму войти в состояние покоя. Биохимические процессы в теле превращают обычный ужин в инструмент управления качеством сна, если соблюдать правильный тайминг.

"А лучше всего на ужин, конечно же, индейка. Она содержит триптофан, который влияет на уровень кортизола, то есть он успокаивает нервную систему. Ну и, соответственно, организм тратит энергию для того, чтобы усвоить этот белок, и он усваивается нормально", — пояснила Сюракшина.

По словам эксперта, во время сна метаболизм не останавливается, но переходит в замедленный режим. Белковая пища требует определенных энергозатрат на усвоение, в то время как простые углеводы моментально уходят в подкожно-жировую клетчатку, оставляя нервную систему в возбужденном состоянии.

Для стабилизации эмоционального фона и улучшения глубины отдыха диетолог рекомендует добавлять в вечернее меню продукты, богатые витаминами группы B. Также вечерний рацион строит архитектуру сна за счет правильного подбора нутриентов.

"Витамины группы B, содержащиеся в шпинате и другой зелени, также положительно влияют на состояние нервной системы. Их лучше употреблять во второй половине дня, непосредственно перед сном", — отметила Сюракшина.

В случаях, когда чувство голода становится препятствием для засыпания, эксперты советуют выбирать продукты, которые полезны для организма даже в позднее время. При этом любые изменения в привычках питания должны учитывать биологические циклы, поскольку игнорирование внутренних часов запускает сбой организма, влияющий на общую работоспособность системы обмена веществ.

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