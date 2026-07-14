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Пять лет тишины в Китае закончились чудом: жена нашла необычный способ разбудить мужа из комы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Жительница китайской провинции Хэнань совершила медицинское чудо, вернув мужа к жизни после пяти лет глубокой комы с помощью крайне необычного метода. Сун Мэй ежедневно кусала супруга за пальцы ног, надеясь, что резкие болевые импульсы заставят мозг "проснуться". Чжао Цзиньцянь, впавший в вегетативное состояние после героического спасения ребенка, не только пришел в сознание, но и произнес свои первые слова, подтвердив, что даже в самых безнадежных случаях человеческий организм способен на восстановление при правильной стимуляции нервной системы.

Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы
Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

Подвиг на крыше и приговор врачей

История началась в октябре 2019 года, когда Чжао Цзиньцянь рискнул жизнью ради трехлетнего малыша. Заметив ребенка в опасности на крыше склада, мужчина бросился на помощь. Ему удалось подхватить мальчика, но удержать равновесие на высоте шести метров не получилось. Падая, Чжао закрыл ребенка своим телом, приняв весь удар на себя. Малыш практически не пострадал, а спаситель получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Медики буквально собирали череп пострадавшего по частям, но чуда не обещали: Чжао погрузился в глубокую кому без признаков осознанной деятельности. Пока официальная медицина в лице канадских коллег разрабатывает системы цифрового скрининга для выявления скрытых патологий, Сун Мэй пришлось полагаться исключительно на свою интуицию и верность.

"В вегетативном состоянии мозг пациента продолжает работать, но его связи с внешним миром прерваны. Постоянный уход, массаж и, как это ни странно звучит, болевые раздражители могут поддерживать определенный уровень возбудимости коры, не давая нервным тканям окончательно деградировать", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Шоковая терапия: почему боль сработала

Сун Мэй спала по три часа в сутки, каждые два часа переворачивала мужа, пела ему песни и делала массаж. Когда стандартные процедуры не принесли плодов, она решилась на болезненный эксперимент. Понимая, что периферическая нервная система тесно связана с центрами мозга, женщина начала ежедневно кусать мужа за пальцы ног. Она верила, что если мозг получит достаточно сильный сигнал тревоги, он попытается восстановить контроль над телом.

Такой подход напоминает поиск маркеров износа организма: Сун Мэй фактически искала "кнопку перезагрузки" системы. Упорство принесло плоды только в 2024 году, когда Чжао начал реагировать на свет и открывать глаза. Путь к восстановлению оказался долгим, и по сложности его можно сравнить с тем, как эволюция выстраивала нейронные связи у первых организмов миллионы лет назад.

"Реабилитация после долгой комы — это всегда борьба за каждый процент функциональности. Важно, чтобы ухаживающий человек не только стимулировал нервную систему, но и следил за общим состоянием, чтобы избежать осложнений, которые иногда возникают даже при лечении обычного солнечного ожога народными методами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Первые слова после пяти лет тишины

В июне 2026 года произошел долгожданный прорыв. Проснувшись, Чжао Цзиньцянь впервые смог осознанно заговорить. Первой фразой, которую услышала измученная, но счастливая супруга, стало признание в любви. Сейчас мужчина заново учится элементарным действиям. Из-за нарушений моторики даже попытка написать слово становится тяжелым испытанием, но Чжао уже вывел на бумаге имя своей жены.

Местные жители уверены, что паре помогло их прошлое: даже при скромных доходах они всегда помогали бедным и оплачивали учебу сиротам. Это напоминает ситуацию с новыми методами лечения опухолей: когда кажется, что надежды нет, спасение приходит с неожиданной стороны.

"Восстановление после комы требует огромных психологических ресурсов как от пациента, так и от его близких. Стресс, который пережила Сун Мэй, мог бы сломить любого, но именно её эмоциональная вовлеченность стала решающим фактором", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Фактор восстановления Результат воздействия
Болевая стимуляция (укусы) Активация спящих нейронных связей мозга
Массаж каждые два часа Предотвращение атрофии мышц и пролежней
Эмоциональный контакт (пение) Поддержание слуховой и когнитивной активности
Реабилитация 2026 года Возвращение речи и навыков письма

Ответы на популярные вопросы о коме

Можно ли использовать укусы как официальный метод лечения?

Нет, это экстремальный метод стимуляции. Врачи используют специальные медицинские раздражители, но в случае Сун Мэй отчаяние и интуиция помогли найти способ достучаться до нервной системы мужа.

Почему Чжао заговорил только через пять лет?

Восстановление коры мозга после тяжелых травм — процесс крайне медленный. Нейронам требуется время на создание новых путей передачи сигналов в обход поврежденных участков.

Какие шансы на полное выздоровление у таких пациентов?

Полное возвращение к прежней жизни случается редко, обычно сохраняются дефекты речи или моторики. Однако пример Чжао показывает, что социальная адаптация вполне возможна.

Играет ли роль психологическое состояние ухаживающего?

Да, пациенты в коме могут реагировать на знакомые голоса и интонации близких, что создает благоприятный фон для восстановления работы мозга.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова, психолог Надежда Осипова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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