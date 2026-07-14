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Лысина годами водила всех за нос: учёные нашли настоящего виновника потери волос

Здоровье

Стереотип о том, что гладкий череп является признаком зашкаливающего уровня мужских гормонов и особой "мужской силы", десятилетиями остается одной из самых популярных медицинских легенд. Однако клиническая практика и генетические исследования опровергают прямую зависимость между концентрацией общего тестостерона в крови и скоростью потери волос. Мужчина может обладать атлетическим телосложением и завидной шевелюрой при высоком тестостероне, либо иметь его дефицит, но стремительно лысеть.

Лысеющий мужчина
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Лысеющий мужчина

Механизм потери волос: активность ферментов

Основным виновником андрогенетической алопеции (облысения по мужскому типу) выступает не сам тестостерон, а его производное — дигидротестостерон (ДГТ). Этот активный метаболит образуется под воздействием специфического фермента 5-альфа-редуктазы. Именно ДГТ блокирует нормальную работу волосяных фолликулов в лобно-теменной зоне, заставляя их уменьшаться в размерах.

Со временем фолликул миниатюризируется настолько, что производимый им волос становится истонченным, почти прозрачным, а затем и вовсе перестает пробиваться сквозь кожу. Главный парадокс заключается в том, что у большинства лысеющих мужчин уровень общего тестостерона в крови остается в пределах физиологической нормы. Проблема заключается не в системном избытке гормона, а в его аномально высокой конверсии в ДГТ непосредственно в тканях кожи головы.

"Облысение — это не индикатор уровня агрессии или сексуальной активности. Это результат локальной биохимической реакции. Мы видим это на примере терапии: препараты, блокирующие фермент 5-альфа-редуктазу, останавливают выпадение волос, хотя уровень тестостерона в организме при этом не снижается, а иногда даже немного растет", — объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.

Генетика и чувствительность рецепторов

Второе обязательное условие облысения — наследственность. Гены определяют, насколько чувствительными будут рецепторы волосяных луковиц к воздействию ДГТ. Если эта чувствительность повышена (что наследуется примерно в 80% случаев), даже нормальный уровень гормонов приведет к потере волос. Предрасположенность может передаваться по любой линии — как по отцовской, так и по материнской.

Фактор Влияние на облысение
Общий тестостерон Прямая связь отсутствует; уровень чаще всего в норме.
Дигидротестостерон (ДГТ) Главный фактор разрушения фолликулов.
5-альфа-редуктаза Фермент, превращающий тестостерон в ДГТ в коже головы.
Генетика Определяет порог чувствительности луковиц к гормонам.

Когда стоит обращаться к врачу

Несмотря на то, что андрогенетическая алопеция обусловлена генетикой и гормонами, резкое усиление выпадения волос может быть спровоцировано и другими сбоями в организме. Искать причину только в тестостероне бессмысленно, однако дефицитные состояния часто ускоряют процесс, заложенный природой.

Специалисты рекомендуют при первых признаках поредения волос провести комплексную диагностику. Помимо консультации трихолога, необходимо оценить показатели ферритина (запасы железа), уровень витамина D и состояние щитовидной железы (анализ на ТТГ). Нередко коррекция этих базовых параметров позволяет существенно замедлить процесс истончения волос, даже если генетика работает не в пользу пациента.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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