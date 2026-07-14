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Кожа покроется жуткими пятнами: любимый летний перекус спровоцировал резкую реакцию на солнце

Здоровье » Красота » Проблемная кожа

Летний рацион способен напрямую влиять на риск получения солнечных ожогов. Группа привычных продуктов содержит фотосенсибилизаторы — соединения, которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, превращая обычную прогулку в причину серьезного воспаления или пигментации.

Загар
Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Опасные соединения: от лайма до зверобоя

Основную угрозу летом представляют фурокумарины. Это природные вещества, которые при попадании на кожу или внутрь организма в больших дозах вступают в химическую реакцию с солнечным светом. Результатом становятся фотодерматиты, ожоги с волдырями и стойкие темные пятна.

Основными источниками фурокумаринов выступают соки цитрусовых, особенно лайма и грейпфрута. Опасность представляют не только напитки, но и капли эфирных масел из кожуры, попавшие на руки во время приготовления коктейлей на пляже. Риск повышают и овощи: сельдерей, пастернак, петрушка и инжир. В концентрированном виде — например, в составе зеленых смузи или свежевыжатых соков — эти продукты могут спровоцировать реакцию даже у людей, не склонных к обгоранию.

Особого внимания требует зверобой. В нем содержится гиперицин — мощный фотосенсибилизатор. Употребление чая или настоек со зверобоем в период активной инсоляции часто становится причиной аллергических реакций на солнце. Людям со светлой кожей (I и II фототипы) рекомендуется полностью исключить напитки на основе этого растения в летний период.

"Растительные компоненты могут значительно усилить реакцию эпидермиса на ультрафиолет. Если после употребления травяных настоев или специфических овощей на коже без видимых причин появляются покраснения и зуд, это повод пересмотреть рацион и проконсультироваться с врачом. Важно разделять обычные продукты питания и концентрированные добавки или смузи, где доза фотоактивных веществ в разы выше", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Продукты, поддерживающие устойчивость к УФ

Существуют и обратные механизмы влияния рациона. Некоторые вещества помогают тканям справляться с окислительным стрессом, вызванным солнцем. Лидером здесь выступает ликопин — мощный антиоксидант, который содержится в томатах. Примечательно, что ликопин лучше усваивается из термически обработанных продуктов: томатной пасты, соусов или тушеных помидоров. Он способствует сохранению коллагена и эластина, замедляя процессы фотостарения.

Положительный эффект также оказывают полифенолы зеленого чая и омега-3 жирные кислоты, которыми богата морская рыба. Эти компоненты помогают снижать общую воспалительную нагрузку на организм и поддерживать барьерные функции кожи.

Сводная таблица воздействия продуктов

Категория Продукты Эффект
Повышают риск ожога Грейпфрут, лайм, сельдерей, инжир, зверобой Усиливают чувствительность к УФ (фотосенсибилизация)
Поддерживают защиту Томатная паста, жирная рыба, зеленый чай Уменьшают воспаление, защищают коллаген
Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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