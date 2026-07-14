Последняя надежда при агрессивных опухолях: в России допустили применение особого метода из Японии

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Здоровье

Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение на таргетный препарат Вилой (золбетуксимаб) японской компании Astellas. Лекарство предназначено для терапии пациентов с распространенным раком желудка и аденокарциномой пищеводно-желудочного перехода. Появление нового МНН на российском рынке расширяет возможности системного лечения онкологических заболеваний, которые традиционно занимают значительную долю в структуре госзакупок.

Врач заполняет медицинскую карту в больничной палате
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач заполняет медицинскую карту в больничной палате

Клиническая эффективность и результаты исследований

Регистрация препарата основывается на данных клинического испытания III фазы с участием 565 пациентов. Исследование показало связь между применением золбетуксимаба в комбинации с химиотерапией и увеличением времени жизни без прогрессирования болезни. Группа, получавшая новую терапию, продемонстрировала медиану выживаемости 10,6 месяца, в то время как в контрольной группе (плацебо и стандартная химия) этот показатель составил 8,7 месяца.

Хотя разница в два месяца может показаться незначительной, в онкологии такие цифры расцениваются как статистически значимое преимущество для пациентов с запущенными формами рака, когда возможности стандартных протоколов практически исчерпаны. Ранее препарат уже получил одобрение регуляторов в США (FDA), Евросоюзе, Великобритании и Японии.

"Таргетная терапия работает избирательно, воздействуя на специфические белки опухолевых клеток. Появление таких инструментов позволяет персонализировать лечение, однако важно понимать, что это не замена классической терапии, а дополнение, направленное на сдерживание агрессивного роста опухоли", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Контекст: онкологический рынок и доступность терапии

Российский рынок онкопрепаратов остается одним из самых финансово емких. По данным аналитической компании Cursor, общий объем госзакупок в этом сегменте достиг 400,2 млрд рублей. В пятерку лидеров входят такие гиганты, как AstraZeneca, Roche, отечественный "Биокад", Johnson & Johnson и Novartis. Выход Astellas с препаратом Вилой усиливает конкуренцию в нише высокотехнологичной помощи.

Параллельно Минздрав расширяет перечень средств для лечения гематологических новообразований. В июне 2026 года в РФ был зарегистрирован препарат Минджуви (тафаситамаб) от Swixx Healthcare. Он стал единственным МНН на рынке для терапии диффузной крупноклеточной B-клеточной лимфомы у взрослых при рецидивах или неэффективности предыдущего лечения.

Препарат Ключевое применение
Вилой (золбетуксимаб) Рак желудка, аденокарцинома пищевода
Минджуви (тафаситамаб) B-клеточная лимфома, рецидивирующие формы

Безопасность и лимиты применения

Несмотря на регистрацию, данные препараты относятся к категории специализированной госпитальной помощи. Их применение требует строгой лабораторной верификации мишеней в опухоли. Золбетуксимаб эффективен только у тех пациентов, чьи клетки экспрессируют специфический белок Claudin 18.2. Без предварительного анализа назначение препарата не имеет клинического смысла.

Ввод Вилоя в гражданский оборот в России разрешен до середины 2031 года. Логистическая цепочка препарата охватывает несколько стран: фармсубстанция поставляется из США, а финальное производство сосредоточено на заводах в Ирландии и Германии.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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