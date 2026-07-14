Правило правой руки: почему древние черви были "правосторонними" за 500 млн лет до ПДД

Эдиакарская биота, населявшая океаны более 550 миллионов лет назад, долгое время считалась набором статичных, почти растительных форм жизни. Однако изучение Spriggina floundersi - загадочного червеподобного существа того периода — заставляет пересмотреть эти взгляды. Новые данные указывают на то, что эти организмы не просто пассивно дрейфовали, а обладали сложной нервной системой и выраженной индивидуальной моторикой.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Раскопки

Исследователи проанализировали более 100 окаменелостей из австралийского национального парка Нилпена Эдиакара. В центре внимания оказались позы, в которых застыли животные. Ранее считалось, что изгибы тел — результат случайного воздействия подводных течений после гибели. Однако детальное измерение углов и направлений тел показало иную картину: особи, застывшие на одном участке дна, имели принципиально разные векторы изгиба. Это исключает гипотезу о внешнем влиянии воды и подтверждает, что движения были прижизненными.

Асимметрия как признак интеллекта

Самым неожиданным открытием стала статистическая асимметрия движений. Выяснилось, что около 70% изученных сприггин имели изогнутую форму тела. При этом повороты "направо" (отраженные на отпечатках как левосторонние изгибы из-за особенностей фоссилизации верхней части) встречались в два раза чаще, чем повороты в другую сторону.

В биологии такая поведенческая асимметрия — признак разделения функций в нервной системе. У современных видов "праворукость" или доминирование одной стороны тела характерны для существ с централизованным управлением движениями, например, для членистоногих. Для организма, жившего задолго до "кембрийского взрыва", наличие подобной специализации мозга выглядит крайне прогрессивным признаком.

"Наличие моторной асимметрии у столь древних организмов позволяет предположить, что основы сложного поведения и централизованной нервной системы закладывались значительно раньше, чем принято считать. Это меняет наше понимание эволюции — мы видим не просто примитивную жизнь, а существ с зачатками функциональной специализации органов чувств и мозга", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Механика движения без следов

Несмотря на отсутствие отчетливых следовых дорожек на бактериальных матах, палеонтологи обнаружили косвенные доказательства активного перемещения. Смазанные края некоторых отпечатков указывают на то, что Spriggina умела приподнимать переднюю часть тела.

Вероятнее всего, животное передвигалось с помощью волнообразных сокращений мускулатуры, аналогично современным плоским червям или улиткам. Отсутствие борозд на дне объясняется тем, что сприггины могли не ползти, плотно прижимаясь к субстрату, а скользить в непосредственной близости от него или плавать в придонном слое воды.

Параметр Данные исследования Тип моторики Активное маневрирование, волнообразные сокращения мышц Доминирующее направление Склонность к повороту вправо (2:1 относительно левой стороны) Уровень организации Развитая нервная система с признаками латерализации (специализации сторон)

Установленная асимметрия могла быть как индивидуальной чертой, так и стереотипной реакцией на стресс. В любом случае, зафиксированная "правосторонность" отодвигает время появления сложных нейрофизиологических механизмов на сотни миллионов лет вглубь истории Земли.

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