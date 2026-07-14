Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на бензин стали безумными: Владикавказ заставит заправки ответить за резкий скачок стоимости
Почти десять тысяч визитов за месяц: новая детская поликлиника в Чехове изменила доступ к медицине
Город превращается в стройку: ограничение движения в Калининграде изменит привычные маршруты
Медицина сделала решительный рывок вперед: врачи Оренбурга освоили способ остановить приступы
Сбылись худшие опасения покупателей: сроки ввоза машин из Азии в Россию выросли вдвое
Свежие помидоры уже не те: холодильник и маринад за 6 часов превратят их в хит стола
Больше никаких очередей в Североморске: реконструкция корпуса определила новый стандарт медпомощи
Улицы стали непроходимыми: авария на водопроводе в Ростове-на-Дону ударила по нескольким домам
Школьные учебники нам врали: лунные недра оказались пропитаны влагой на молекулярном уровне

Смертоносный воздух: почему летняя покраска опаснее, чем кажется

Здоровье » Здоровье и профилактика

Покраска забора в жаркую погоду грозит серьезным отравлением из-за ускоренного испарения растворителей. Чем сильнее раскалена поверхность и выше температура воздуха, тем быстрее токсичные пары концентрируются в легких человека. Особенно опасно работать под открытым солнцем несколько часов подряд, поскольку проверка основания дома или обычное обновление ограждения могут обернуться госпитализацией.

Забор
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Химическая угроза под палящим солнцем

Кандидат химических наук Андрей Дорохов объяснил, что зной кратно увеличивает биологическую нагрузку на организм. Из-за физических усилий дыхание становится глубже, сосуды расширяются, и токсины проникают в кровь гораздо интенсивнее. Первичные признаки интоксикации часто принимают за обычный тепловой удар, что мешает вовремя распознать опасность и прекратить контакт с химикатами.

Основную угрозу несут алкидные эмали и масляные составы, содержащие уайт-спирит, ксилол или толуол. При вдыхании этих соединений возникают головокружение, тошнота, слабость и раздражение слизистых оболочек. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Дорохова, критический порог наступает при температуре выше 30 °C, когда летучие компоненты переходят в газообразное состояние практически мгновенно.

"Риск отравления при работе с органическими растворителями в жару действительно велик, так как высокая температура ускоряет диффузию паров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Меры безопасности и выбор материалов

Снизить токсическую нагрузку помогают современные водно-дисперсионные краски, где основным разбавителем выступает вода. Химик уточнил, что такие составы содержат минимум летучих веществ, но не являются абсолютно безвредными из-за консервантов и пленкообразователей. Для сравнения, работа внутри помещений требует еще большей бдительности, как и правильная вентиляция ванной при использовании бытовой химии.

Специалисты рекомендуют переносить малярные работы на утро или вечер, когда термометр показывает не более 25 °C. Если отложить покраску нельзя, необходимо делать паузы, пить много воды и надевать респиратор с угольными фильтрами. Доцент Дорохов подчеркнул: "Вероятность таких симптомов возрастает при температуре воздуха выше 30 °C, когда скорость испарения растворителей существенно увеличивается".

Ответы на популярные вопросы о покраске в жару

Какая краска безопаснее для работы на солнце?

Наименее токсичными считаются водно-дисперсионные составы, так как они выделяют значительно меньше агрессивных органических соединений по сравнению с масляными или алкидными аналогами.

Как отличить отравление краской от перегрева?

Симптомы схожи, однако при химическом воздействии чаще наблюдается резкое раздражение глаз, специфический привкус во рту и сильное головокружение даже после прекращения физической активности.

Поможет ли обычная медицинская маска при покраске?

Нет, марлевые или медицинские маски не задерживают пары растворителей. Для защиты органов дыхания требуется респиратор со специальными фильтрующими картриджами против органических газов.

В какое время суток лучше красить забор летом?

Оптимальное время — до 10 утра или после 18 часов вечера, когда нет прямого воздействия ультрафиолета, а температура воздуха находится в пределах 20-25 °C.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Военные новости
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Экономика и бизнес
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Садоводство, цветоводство
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Последние материалы
Цены на бензин стали безумными: Владикавказ заставит заправки ответить за резкий скачок стоимости
Живая картина на вашем крыльце: 4 растения, которые раскрашивают жизнь в разные цвета
Почти десять тысяч визитов за месяц: новая детская поликлиника в Чехове изменила доступ к медицине
Город превращается в стройку: ограничение движения в Калининграде изменит привычные маршруты
Медицина сделала решительный рывок вперед: врачи Оренбурга освоили способ остановить приступы
Смертоносный воздух: почему летняя покраска опаснее, чем кажется
Сбылись худшие опасения покупателей: сроки ввоза машин из Азии в Россию выросли вдвое
Свежие помидоры уже не те: холодильник и маринад за 6 часов превратят их в хит стола
Больше никаких очередей в Североморске: реконструкция корпуса определила новый стандарт медпомощи
Улицы стали непроходимыми: авария на водопроводе в Ростове-на-Дону ударила по нескольким домам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.