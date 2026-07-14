Монодиета сначала радовала: почему метаболизм неожиданно включил аварийный режим

Гречневая монодиета — это классика "фуфлодиетологии", обещающая быстрый результат и "очищение организма". В реальности это лишь способ измучить метаболизм, лишив его необходимых нутриентов. Короткий "отвес" на весах в начале пути — это не триумф липолиза, а банальная потеря воды и истощение запасов гликогена в печени, о рисках сбоев в работе которой предупреждают диетологи.

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Первая неделя: иллюзия успеха

Человек сокращает рацион до запаренной ядрицы без соли, воды и кефира. Цифры на весах падают. Но это не жировые отложения. Организм сливает воду и сжигает гликоген, хранящийся в печени и мышцах. Электролитный баланс при таком подходе нарушается почти сразу, создавая обманчивое чувство легкости.

"Любые резкие ограничения калорийности — это стресс для эндокринной системы. Организм начинает воспринимать ситуацию как угрозу выживания и переключается в режим энергосбережения, что делает любой возврат к обычной еде катализатором быстрого набора веса", — разъяснила эндокринолог Екатерина Орлова.

Второй этап: адаптация к дефициту

На второй неделе метаболизм замедляется. Организм пытается компенсировать жесткие ограничения. Выработка коллагена падает из-за критической нехватки витамина С. Появляются вялость и кровоточивость десен. Гречка содержит железо, но фитиновая кислота в её составе блокирует его усвоение. Жирорастворимые витамины A, D, E, K без поступления жиров извне просто выводятся транзитом.

Третья неделя: разрушение мышц

Белка в гречке недостаточно для поддержания мышечной массы. Чтобы набрать норму ВОЗ в 0,8 г на 1 кг веса, человеку нужно съедать ежедневно около 1,5 кг готового продукта. Это физически сложно и бесполезно. Тело начинает "поедать" собственные мышцы. Головокружение, апатия и постоянный озноб становятся спутниками пациента.

Показатель Реальность монодиеты Первичная потеря веса Вода и гликоген Усвоение нутриентов Блокируется фитатами и дефицитом жиров

"Рацион должен быть сбалансированным. Бесконечные поиски чудо-продуктов заставляют людей забывать про элементарную физиологию: кишечнику нужны волокна, баланс нутриентов и отсутствие дефицитного состояния, которое может привести к печальным последствиям для печени", — предупредил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о диетах

Почему на гречке худеют?

Только за счет создания дефицита калорий. Поедание любого продукта в малых порциях даст тот же эффект, но сорвет работу обмена веществ.

Помогает ли такая диета очистить печень?

Печень — не фильтр пылесоса. Она очищается сама при отсутствии патологий. Ей нужны белки и витамины, а не отсутствие еды.

Можно ли убрать только "живот" диетой?

Локальное жиросжигание невозможно. Организм худеет целиком, согласно генетике, и часто не там, где хочется.

Чем заменить монодиету?

Принципами интервального голодания или разумным дефицитом калорий с сохранением баланса БЖУ.

"При появлении апатии и постоянном чувстве холода эксперимент нужно немедленно прекращать. Признаки истощения организма — это повод обратиться к врачу, а не продолжать мучить себя в надежде на красивую цифру", — констатировал терапевт Анна Кузнецова.

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