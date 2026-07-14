Диагноз через смартфон: новый метод в Канаде заставил тысячи студентов пойти к врачу

Исследователи из Канады протестировали цифровой инструмент самодиагностики HEARTSMAP-U, который помог студенту выявить психические расстройства с точностью (чувствительностью) 90%. Работа показывает, что автоматизированный скрининг может сократить очереди к психологам и помочь молодым людям быстрее найти помощь, однако высокая доля ложноположительных результатов указывает на необходимость обязательной проверки данных специалистом.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Медицинский работник готовит инструмент в кабинете

Как работает HEARTSMAP-U

HEARTSMAP-U представляет собой цифровой опросник, адаптированный для студентов университетов. В отличие от узкоспециализированных тестов, он оценивает десять различных сфер жизни: от психического состояния (тревога, настроение) и зависимостей до бытовых проблем, таких как жилищная безопасность и финансовые трудности.

Студент оценивает свое состояние в каждой области по 4-балльной шкале (от 0 — "проблем нет" до 3 — "тяжелое состояние"). Если система фиксирует любую степень беспокойства, она не просто констатирует факт, а предлагает конкретные ресурсы для помощи в зависимости от уровня срочности. Например, при тяжелом состоянии система рекомендует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи, а при легком — в группы поддержки сверстников.

Метод валидации и данные

Для проверки эффективности инструмента провели проспективное исследование в Университете Британской Колумбии. В анализе приняли участие 536 студентов в возрасте от 17 до 29 лет. Исследователи использовали метод прямого сравнения: результаты самодиагностики студентов через HEARTSMAP-U сопоставляли с данными первичного приема (интейка), который проводили профессиональные клинические консультанты.

Специалисты-психологи не знали, какие ответы студенты дали в цифровом инструменте, чтобы избежать предвзятости. Каждому участнику была присвоена степень потребности в помощи (нет, легкая, умеренная или тяжелая) в каждой из десяти областей. Таким образом, клиническая оценка стала "золотым стандартом", с которым сравнивали точность алгоритма.

"Высокая чувствительность цифрового теста означает, что он редко пропускает людей, которым действительно нужна помощь. Однако низкая специфичность в психиатрическом домене говорит о том, что система часто видит проблему там, где врач её не находит. Это делает инструмент отличным фильтром для первичного отсева, но не заменяет окончательный диагноз", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Результаты и точность системы

В психиатрическом домене, который был главной целью исследования, чувствительность составила 90%. Это означает, что в 90% случаев, когда врач подтверждал наличие проблемы, инструмент самодиагностики также её фиксировал. Однако специфичность оказалась низкой — 54% (на базовом этапе) и 41% (через три месяца). Это указывает на значительное количество ложноположительных результатов: многие студенты оценивали свое состояние как тревожное, хотя клиницисты не видели признаков расстройства.

Область оценки Чувствительность (обнаружение) Специфичность (отсеивание здоровых) Психиатрия 90% 54% Злоупотребление веществами Не указано 93% Сексуальное здоровье 57% 87%

Таблица демонстрирует, что инструмент эффективен для выявления психических проблем, но гораздо хуже справляется с редкими состояниями (например, в сфере сексуального здоровья), где точность обнаружения падает до 57%.

Феномен "немаркированных" пациентов

Особый интерес вызвала группа "non-labelers" (около 9% участников). Это студенты, которые в цифровом тесте указали на "тяжелое состояние", но при личной беседе с врачом были признаны здоровыми. Анализ открытых ответов показал, что такие люди склонны минимизировать свои симптомы перед специалистом из-за страха стигматизации или сомнений в том, что им действительно нужна помощь ("я просто в депрессивной яме", "я не хочу занимать место тех, кому помощь нужнее").

Это подтверждает гипотезу о том, что молодые люди охотнее раскрывают информацию цифровым инструментам, чем людям, особенно в вопросах, которые считаются "стыдными" или социально неодобряемыми.

Где проходит граница вывода

Работа показывает, что HEARTSMAP-U может служить эффективным "входным фильтром", который побуждает студентов искать помощь. Действительно, 41,5% участников сообщили, что рекомендации системы заставили их обратиться к врачу, а 27,9% в итоге посетили специалиста. Однако исследование имеет ряд ограничений.

Во-первых, данные собирались дистанционно через Zoom, что могло повлиять на раппорт между врачом и пациентом. Во-вторых, высокая доля ложноположительных результатов в психиатрии означает, что система может создать избыточную нагрузку на медицинские службы, если внедрять её без предварительной модерации.

Таким образом, инструмент позволяет утверждать, что он пригоден для массового скрининга и повышения осведомленности студентов о своем состоянии. Однако он не позволяет самостоятельно ставить диагноз и не может заменить клиническое интервью.

Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.

Ответы на популярные вопросы

Это полноценный диагностический тест?

Нет, это инструмент скрининга. Он помогает выявить потенциальную проблему и направить человека к специалисту, но не определяет окончательный диагноз.

Почему результаты теста и врача часто расходятся?

Это связано с тем, что студенты часто скрывают симптомы при личном общении (стигма), а сам алгоритм настроен на максимальную чувствительность, чтобы не пропустить ни одного тяжелого случая, даже ценой ложных тревог.

Помогает ли инструмент реально улучшить состояние?

Косвенно — да. В исследовании зафиксировано снижение количества психических проблем у части участников через три месяца, что авторы связывают с тем, что скрининг подтолкнул их к реальному лечению.