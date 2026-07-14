Это лишает нас сна: привычка миллионов людей оказалась не связана с тяжелым недугом напрямую

Связь между просмотром контента "для взрослых" и подавленным состоянием давно беспокоит исследователей. Предыдущие работы часто указывали на то, что эти два явления соседствуют: люди с симптомами депрессии чаще включают порно, а активные потребители такого контента нередко жалуются на плохое настроение. Однако до сих пор оставалось неясным, что здесь первично. Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Psychiatry Research, поставило под сомнение существование прямой причинно-следственной связи.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сонный паралич: ночной кошмар

Два года под наблюдением

Международная группа ученых проанализировала данные 2806 взрослых жителей США. Выборка была сформирована так, чтобы максимально точно отражать структуру населения по полу и возрасту. В отличие от одномоментных опросов, это исследование длилось два года, а состояние участников фиксировалось каждые шесть месяцев. Такой подход позволил ученым увидеть динамику изменений у одних и тех же людей.

Для оценки психического состояния использовался опросник CES-D-10, признанный в доказательной медицине валидным инструментом для выявления депрессивных симптомов. Участники также сообщали о частоте просмотра порнографии и своем моральном отношении к этому процессу, поскольку чувство вины само по себе может негативно влиять на психику.

Результаты: связь есть, но не причина

Первичный срез подтвердил старое наблюдение: любители откровенного контента действительно чаще демонстрируют признаки депрессии. Однако после применения углубленного статистического анализа (модели RI-CLPM) картина изменилась. Эта методика позволяет отделить устойчивые черты личности от временных колебаний состояния.

"Данные показывают, что просмотр порнографии не является прямым триггером для развития депрессии в долгосрочной перспективе, как и депрессия не заставляет человека смотреть больше таких видео. Скорее всего, оба явления обусловлены общим фундаментом — особенностями темперамента, хроническим стрессом или социальной изоляцией", — объяснила врач-психиатр Мария Литвинова.

Выяснилось, что более частый просмотр видео в один период не приводил к усилению тоски через полгода. Аналогично и депрессивный эпизод не провоцировал людей чаще искать утешения в порнографии на следующем этапе наблюдения. Признаки прямой причинно-следственной связи исчезли, как только ученые "вычли" индивидуальные психологические характеристики участников.

Что это значит для пользователя

Исследователи полагают, что корреляция между порно и депрессией — это "эффект третьего фактора". Им может быть высокий уровень нейротизма (склонность к тревоге), одиночество или привычка избегать негативных эмоций через любые доступные стимулы. В этом случае просмотр видео и депрессивные мысли — лишь два разных симптома одной и той же внутренней проблемы.

Миф Научный факт Порно вызывает депрессию Доказательств устойчивой связи за 2 года не обнаружено Депрессия заставляет смотреть порно Статистически это не подтвердилось в долгосрочном периоде Связь между ними случайна Нет, связь есть, но она обусловлена общими психологическими факторами

Стоит учитывать ограничение работы: замеры делались раз в полгода. Это означает, что сиюминутные перепады настроения — например, кратковременный прилив дофамина или последующее чувство вины сразу после просмотра — исследование могло не зафиксировать. Однако ученые уверены: такие микро-эффекты не перерастают в устойчивую клиническую депрессию.

Если вы замечаете у себя стойкое снижение интереса к жизни, нарушения сна или постоянную апатию, важно искать корень проблемы в общем состоянии здоровья и образе жизни, а не списывать всё на привычки потребления контента. Психологическая помощь требуется там, где подавленность мешает повседневной деятельности, независимо от того, что вы смотрите в интернете.