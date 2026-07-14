Медицина перешла черту: шведские нейрохирурги научились заменять разрушенные части интеллекта

На ежегодной встрече Международного общества по исследованию стволовых клеток в Монреале представлены результаты исследования STEM-PD. Это первая попытка не просто купировать симптомы болезни Паркинсона, а физически восстановить ткани мозга, утратившие способность вырабатывать дофамин. Первые данные подтверждают безопасность метода и биологическую активность пересаженного материала.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Регенерация мозга

От облегчения боли к регенерации нейронов

Болезнь Паркинсона постепенно разрушает нейроны, ответственные за производство дофамина. Это приводит к нарушениям движений, тремору и снижению когнитивных способностей. Стандартная фармакологическая терапия восполняет дефицит дофамина извне, но она не способна остановить гибель клеток. Со временем эффективность лекарств падает, а побочные эффекты нарастают.

В испытании STEM-PD приняли участие пациенты с умеренно запущенной стадией заболевания, которым перестало помогать обычное лечение. Суть метода заключается в трансплантации дофаминергических нейронов, выращенных из стволовых клеток. Цель ученых — добиться естественной выработки нейромедиатора непосредственно в тканях мозга.

"Важность текущего этапа испытаний заключается в том, что мы переходим от теоретических моделей к реальной клинической практике. Подтверждение безопасности доставки таких клеток в глубокие структуры мозга открывает путь к созданию технологий, способных замедлять прогрессирование нейродегенерации, чего не может достичь ни один современный препарат", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Почему это не удавалось сделать раньше

Идея замещения погибших нейронов обсуждается десятилетиями. Ранние эксперименты с эмбриональными тканями подтвердили работоспособность концепции, но столкнулись с непреодолимыми препятствиями: дефицитом биоматериала, этическими ограничениями и невозможностью стандартизировать дозировку.

Современные технологии работы со стволовыми клетками позволили масштабировать производство нейронов в лабораторных условиях. Теперь ученые могут получать идентичные партии клеток, точно рассчитывать объемы введения и контролировать чистоту продукта. По словам профессора Лундского университета Малин Пармар, результаты шведской группы совпадают с данными других независимых команд, что подтверждает воспроизводимость и надежность метода.

Что ждет технологию дальше

Несмотря на успех первой фазы, метод требует длительного наблюдения. Исследователям предстоит выяснить, насколько долго пересаженные клетки сохраняют активность и как эффективно они интегрируются в нейронные сети пациента.

Одним из ключевых рисков остается реакция иммунной системы. Сейчас пациенты вынуждены принимать агрессивные иммунодепрессанты, чтобы организм не отторг чужеродные клетки. В будущем планируется использование генетически модифицированных линий нейронов, которые станут "невидимыми" для иммунитета. Это позволит отказаться от сопутствующей тяжелой терапии и сделать процедуру доступнее.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын