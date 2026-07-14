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Масштабы заражения вышли из-под контроля: американская система надзора потерпела крах

Здоровье » Здоровье и профилактика

Вспышка опасной паразитарной инфекции в американском штате Мичиган приобрела угрожающие масштабы: число официально подтвержденных случаев заражения циклоспорозом возросло до 2640 человек. Заболевание, провоцирующее изнурительную "взрывную" диарею, стремительно распространяется среди населения США, значительно превысив первоначальные прогнозы властей, которые ранее сообщали лишь об одной тысяче заболевших.

Капельница
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капельница

Масштабы заражения и симптоматика заболевания

Согласно актуальным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), циклоспороз вызывает простейший одноклеточный паразит Cyclospora cayetanensis. Основным и наиболее характерным проявлением болезни является водянистая, часто неконтролируемая диарея, сопровождающаяся потерей аппетита, спазмами в животе, тошнотой и сильной усталостью. Власти Мичигана констатируют резкий скачок заболеваемости, что свидетельствует о системных проблемах в контроле качества продуктов питания в США.

"Циклоспороз коварен тем, что его симптомы могут периодически затихать, а затем возвращаться с новой силой. Без специфического лечения антибиотиками человек может страдать от обезвоживания и истощения неделями, что особенно опасно на фоне общей дневной сонливости и дефицита энергии", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Пути передачи: как микроскопический паразит попадает в организм

Паразит циклоспора не передается напрямую от человека к человеку. Ему необходимо время, проведенное во внешней среде, чтобы стать заразным. Основным вектором распространения в США становятся свежие фрукты и овощи, импортируемые из стран с низким уровнем санитарного контроля или обработанные загрязненной водой. Ягоды, листовой салат и другая зелень часто становятся источниками вспышек из-за сложности их качественной промывки. Даже если кишечник моментально оживает от полезных фруктов в рационе, наличие на них паразитов может свести всю пользу к нулю.

"Главная проблема заключается в воде, используемой для полива или мойки урожая. Если в источники попадают сточные воды, паразит оседает на поверхности плодов. Проблема США в том, что логистические цепочки слишком велики, и выявить партию зараженного салата до того, как его съедят тысячи людей, крайне сложно", — констатировала в беседе с Pravda.Ru санитарный врач Надежда Ильина.

Группы риска и методы лечения

Хотя циклоспороз редко приводит к летальному исходу, он серьезно подрывает иммунную систему. В зоне повышенного риска находятся дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Например, люди, страдающие от симптомов атрофии желудка, тяжелее переносят интоксикацию. Стандартная терапия включает курс сульфаниламидных препаратов, однако диагностика требует специфических анализов кала, которые не всегда проводятся при обычной жалобе на расстройство желудка.

"Многие пациенты пытаются лечиться самостоятельно сорбентами, но против паразитарной инвазии они бессильны. Важно понимать, что любая затяжная инфекция истощает ресурсы организма, что в долгосрочной перспективе может запустить даже скрытые процессы в сосудах из-за хронического воспаления", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Признак инфекции Особенности при циклоспорозе
Характер стула Взрывная водянистая диарея
Источник заражения Немытые овощи, ягоды, зелень
Сезонность Пик заболеваемости весной и летом
Метод лечения Специфические антибиотики

Ответы на популярные вопросы о циклоспорозе

Как быстро проявляются первые симптомы после заражения?

Инкубационный период обычно составляет от 1 до 14 дней, чаще всего первые признаки недомогания появляются через неделю после употребления загрязненного продукта.

Можно ли заразиться циклоспорозом от другого человека?

Нет, передача напрямую от человека к человеку невозможна. Паразиту необходимо созреть в окружающей среде, чтобы стать патогенным.

Помогает ли обычное мытье овощей водой?

Тщательная промывка снижает риск, но не гарантирует полную безопасность, так как паразит обладает липкой оболочкой и надежно фиксируется на поверхности листьев или ягод.

Правда ли, что болезнь проходит сама?

У людей с крепким иммунитетом симптомы могут исчезнуть самостоятельно, но чаще болезнь затягивается на месяц и более, приобретая рецидивирующий характер без приема лекарств.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, санитарный врач Надежда Ильина, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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