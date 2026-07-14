Голод попал в капкан: кишечник раскрыл скрытый код, который заставляет мозг забыть о еде

Британские ученые представили инновационный пищевой ингредиент, способный пресечь развитие ожирения на самой ранней стадии. Разработка специалистов из Имперского колледжа Лондона и Университета Глазго, получившая название инулин-пропионатный эфир (IPE), уже прошла строгую проверку безопасности и внесена в список разрешенных новых продуктов Европейского союза. В отличие от агрессивных препаратов для похудения, эта добавка не лечит запущенные формы болезни, а мягко корректирует энергетический дисбаланс, заставляя организм "забыть" о лишних перекусах за счет естественной стимуляции сигналов сытости в кишечнике.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина ест спагетти

Принцип "невидимого" контроля веса

Ожирение редко настигает человека внезапно. Обычно фундамент будущих проблем со здоровьем закладывается годами: крошечный профицит калорий, который мы даже не замечаем, превращается в лишний килограмм веса ежегодно. К среднему возрасту эта накопительная система приводит к серьезным метаболическим нарушениям. Новая добавка IPE призвана разорвать этот цикл. По сути, это белый порошок, который можно добавлять в привычные продукты — от смузи и утренних хлопьев до выпечки.

"Небольшой избыток калорий каждый день ведет к ожирению в долгосрочной перспективе. Ингредиенты вроде IPE помогают людям, которые только начинают замечать проблемы с весом, предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации без жестких диетических ограничений", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проблема современного рациона не только в калорийности, но и в дефиците клетчатки. Большинству людей крайне сложно потреблять рекомендуемую норму пищевых волокон из обычных продуктов. IPE решает эту задачу точечно: он доставляет необходимые вещества именно в ту часть кишечника, где они максимально эффективно влияют на чувство насыщения, помогая поддерживать метаболизм и качество жизни на должном уровне.

Как инулин и пропионат обманывают мозг

В основе разработки лежит синтез двух натуральных компонентов: инулина (волокна цикория) и пропионата — жирной кислоты, которую вырабатывают наши бактерии при расщеплении клетчатки. Обычно пропионат выделяется естественным путем, когда мы едим овощи, и посылает сигнал мозгу о том, что еды достаточно. Однако в чистом виде его трудно "довезти" до нужных рецепторов в толстой кишке.

"IPE выступает в роли транспортного средства, доставляющего пропионат напрямую к рецепторам толстой кишки. Это активирует выработку гормонов, подавляющих аппетит, что делает чувство сытости более выраженным и продолжительным", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Исследования показали, что всего 10 граммов добавки в день достаточно, чтобы заметно снизить тягу к перееданию. Кроме того, предварительные данные указывают на то, что IPE помогает защищать мышцы от разрушения и уменьшает количество жира в печени, что крайне важно для предотвращения скрытых процессов в сосудах, ведущих к атеросклерозу. Также ученые отмечают пользу подобных волокон для микрофлоры, сравнимую с тем, как привычные фрукты расщепляют тяжелые белки и оживляют кишечник.

Параметр сравнения Особенность добавки IPE Основная цель Профилактика накопления лишнего веса Механизм действия Стимулирует рецепторы сытости в толстой кишке Форма выпуска Порошок для добавления в еду или напитки Рекомендуемая доза 10 граммов в сутки

От лабораторной пробирки до прилавка магазина

Путь IPE к потребителю занял более 15 лет. Только оценка безопасности в Европейском управлении по безопасности пищевых продуктов длилась шесть лет. Сейчас исследователи перешли от лабораторных тестов к пилотному производству, выпуская по несколько сотен килограммов ингредиента. Главная цель — найти промышленных партнеров для масштабирования мощностей до тысяч тонн.

"Натуральные добавки, регулирующие вес, могут стать отличной альтернативой дорогостоящим инъекционным препаратам. Для многих людей такой профилактический подход гораздо безопаснее и комфортнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Разработчики из компании Satisfed надеются, что их продукт станет доступным инструментом для борьбы с ожирением в тех слоях населения, где покупка дорогих здоровых продуктов и лекарств невозможна. Своевременный контроль аппетита позволит избежать множества сопутствующих проблем, включая гормональные сбои и сердечно-сосудистые патологии.

Ответы на популярные вопросы о IPE

Заменяет ли этот ингредиент обычную диету?

Нет, IPE не является заменой правильному питанию, а служит инструментом для контроля аппетита, помогая человеку естественным образом потреблять меньше лишних калорий.

Может ли порошок изменить вкус еды?

Разработчики заявляют, что добавка адаптирована для включения в смузи, хлеб и хлопья, не портя их привычные вкусовые качества.

Кому в первую очередь полезна такая добавка?

Она предназначена для людей, склонных к постепенному набору веса, и тех, кто не может потреблять достаточно клетчатки из овощей и фруктов.

Когда IPE появится в массовой продаже?

После получения европейского сертификата проект находится на стадии поиска индустриальных мощностей для крупносерийного производства.

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