Мечта о стройной фигуре обернулась борьбой за жизнь: печень не выдержала "волшебных" добавок

Жительница Воронежа оказалась в реанимации с критическим поражением печени после попытки экстренного снижения веса. 42-летняя женщина в течение месяца принимала биологически активные добавки, предназначенные для похудения и детоксикации, однако вопреки ожиданиям агрессивный курс привел к развитию молниеносного токсического гепатита. Ситуацию усугубило решение пациентки самостоятельно увеличить дозировку препаратов, что спровоцировало печеночную недостаточность третьей степени и поставило под угрозу ее жизнь.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горсть таблеток

Симптомы "очищения": как БАДы разрушают организм

Пациентка поступила в Воронежскую областную клиническую больницу №1 в крайне тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали спутанность сознания, непрекращающуюся рвоту и острые боли в правом боку. Причиной стал бесконтрольный прием концентратов, которые часто рекламируются как средства для улучшения обмена веществ. Вместо оздоровления агрессивные компоненты добавок вызвали массовую гибель клеток печени. Особую опасность при приеме сомнительных средств представляет бесконтрольное накопление токсинов, которое часто путают с механизмом накопления жира в тканях печени, вызванным избытком сахаров.

"Главная опасность многих добавок для похудения заключается в их непредсказуемом составе. Печень — это основной фильтр нашего тела, и когда в неё попадает ударная доза неопознанных растительных экстрактов или химических стимуляторов, орган просто перестает справляться. То, что пациентка увеличила дозу, создало эффект токсического взрыва", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

При обследовании у женщины также обнаружили геморрагическую сыпь — специфические кровоизлияния на коже, свидетельствующие о глубоком нарушении свертываемости крови. Это типичный признак критического снижения функции печени, когда орган больше не вырабатывает необходимые белки. К сожалению, даже полное соблюдение правил питания не гарантирует защиту от проблем с ЖКТ, если нарушаются другие нормы: например, при неправильном хранении самая обычная окрошка превращается в питательную среду для патогенов, угрожая интоксикацией.

Интенсивная терапия: борьба за выживание печени

Для спасения жизни жительницы Воронежа медикам пришлось задействовать методы экстракорпорального очищения крови. Сеансы плазмообмена и гемофильтрации позволили вывести накопившиеся яды искусственным путем, взяв на себя функции пораженного органа. Без этой процедуры пациентке грозила немедленная пересадка печени, найти донора для которой в экстренном порядке крайне сложно. В подобных ситуациях организм демонстрирует предельные лимиты выживаемости, что напоминает выводы врачей о том, как старость проявляется через износ систем организма задолго до паспортных цифр.

"Лекарственное поражение печени часто маскируется под обычное недомогание, пока ситуация не становится критической. Если после начала приема любых добавок появляется тошнота или тяжесть в боку, нужно немедленно прекращать курс. Самолечение "травками" порой опаснее рецептурных препаратов, так как дозировка активных веществ в БАДах часто не стандартизирована", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Спустя месяц интенсивного лечения показатели крови женщины удалось стабилизировать. Несмотря на благоприятный исход и выписку, пациентке предстоит длительный период реабилитации и строгая диета, так как перенесенный токсический удар оставляет глубокий след на тканях печени. Врачи настоятельно рекомендуют не доверять здоровье рекламным обещаниям быстрого эффекта без медицинского контроля.

Действие пациента Медицинское последствие Прием БАДов в течение месяца Накопление токсических веществ в печени Самостоятельное увеличение дозы Развитие фульминантной печеночной недостаточности Спутанность сознания и рвота Признаки тяжелой печеночной энцефалопатии Использование средств детокса Обратный эффект — отравление фильтрующего органа

Ответы на популярные вопросы о безопасности биодобавок

Почему БАДы могут вызвать гепатит, если они "натуральные"?

Натуральное происхождение не означает безопасность. Многие растения содержат алкалоиды и другие биологически активные соединения, которые в высокой концентрации становятся ядами для печени. Кроме того, в составе БАДов могут быть незаявленные химические примеси.

Как вовремя распознать токсическое поражение печени?

Первыми сигналами становятся необычная слабость, потеря аппетита, тошнота, темная моча и кожный зуд. Желтуха (пожелтение склер глаз и кожи) появляется уже на стадии серьезного повреждения тканей.

Правда ли, что существуют средства для "очищения" печени?

Печень — самоочищающийся орган. Здоровой печени не нужны добавки для "детокса", ей достаточно отсутствия лишних токсинов. Использование БАДов для этих целей часто дает противоположный эффект, перегружая клетки печени переработкой компонентов препарата.

Можно ли принимать добавки для похудения без риска?

Любые средства, вмешивающиеся в метаболизм или подавляющие аппетит, должны приниматься под контролем врача. Даже если добавка сертифицирована, индивидуальная реакция печени может быть непредсказуемой, особенно при длительном приеме или превышении доз.

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