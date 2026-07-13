Организм перестанет просить еду: британцы создали вещество, которое обмануло аппетит

Британские исследователи разработали пищевой ингредиент, который может предотвратить постепенный набор веса, усиливая естественные сигналы сытости в кишечнике. Вещество, получившее название эфир пропионата инулина (IPE), официально включено в список разрешенных новых продуктов питания Европейского союза (EU Novel Food List), что подтверждает его безопасность для употребления человеком.
Разработка создана учеными из Имперского колледжа Лондона и Центра изотопных наук при Университете Глазго (SUERC). IPE представляет собой пищевое волокно, которое объединяет инулин (природный компонент цикория и лука) и пропионат — короткоцепочечную жирную кислоту.
В обычном состоянии короткоцепочечные жирные кислоты вырабатываются бактериями кишечника при расщеплении клетчатки. Пропионат активирует рецепторы в толстой кишке, которые стимулируют выработку гормонов, регулирующих аппетит. Эти химические посредники передают в мозг сигнал о том, что организм получил достаточно пищи.
Специфика IPE заключается в адресной доставке пропионата непосредственно к рецепторам в толстой кишке. Это усиливает стандартный процесс бактериальной ферментации и делает сигнал о сытости более точным и сильным.
"Проблема многих людей в том, что они не добирают рекомендуемую норму клетчатки из обычного рациона. IPE позволяет доставить нужный сигнал в конкретную часть кишечника, чтобы помочь организму контролировать аппетит", — отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Целью разработчиков было создание не средства для лечения уже развившегося ожирения, а инструмента профилактики. По мнению авторов, медленный и постоянный избыток калорий — даже один лишний килограмм в год для молодого человека — приводит к серьезным проблемам к среднему возрасту.
В ходе рандомизированных контролируемых испытаний ученые установили, что ежедневный прием примерно 10 граммов IPE помогает регулировать аппетит и препятствует набору веса. Помимо влияния на чувство сытости, долгосрочные исследования показали возможные дополнительные эффекты: сохранение мышечной массы, улучшение показателей жира в печени и положительное влияние на метаболическое здоровье и иммунитет. Однако эти данные требуют дальнейшего подтверждения.
|Параметр
|Характеристика IPE
|Состав
|Инулин + пропионат
|Рекомендуемая доза
|~10 г в сутки
|Статус в ЕС
|Разрешен как Novel Food
Процесс легализации занял длительное время: только оценка Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) продолжалась шесть лет. Эксперты анализировали токсикологические, нутрициологические и микробиологические данные перед тем, как Еврокомиссия выдала окончательное разрешение.
На данный момент IPE находится на ранней коммерческой стадии. Производство ограничено пилотными масштабами — несколько сотен килограммов за раз. Для массового выхода на рынок исследователи создали компанию Satisfed и ищут индустриальных партнеров, способных масштабировать производство до тысяч тонн.
В будущем белый порошок IPE планируют добавлять в смузи, сухие завтраки, хлеб или выпускать в виде отдельных добавок. Авторы рассчитывают, что это станет доступным инструментом для людей в регионах, где стоимость здоровых продуктов питания высока, что способствует росту уровня ожирения.
Нет, IPE позиционируется как профилактическое средство для предотвращения постепенного набора веса, а не как препарат для резкого снижения массы тела.
Безопасность подтверждена регуляторами Евросоюза после многолетнего анализа токсикологических и микробиологических данных.
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