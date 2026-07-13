Организм перестанет просить еду: британцы создали вещество, которое обмануло аппетит

Британские исследователи разработали пищевой ингредиент, который может предотвратить постепенный набор веса, усиливая естественные сигналы сытости в кишечнике. Вещество, получившее название эфир пропионата инулина (IPE), официально включено в список разрешенных новых продуктов питания Европейского союза (EU Novel Food List), что подтверждает его безопасность для употребления человеком.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонкая талия

Механизм работы IPE

Разработка создана учеными из Имперского колледжа Лондона и Центра изотопных наук при Университете Глазго (SUERC). IPE представляет собой пищевое волокно, которое объединяет инулин (природный компонент цикория и лука) и пропионат — короткоцепочечную жирную кислоту.

В обычном состоянии короткоцепочечные жирные кислоты вырабатываются бактериями кишечника при расщеплении клетчатки. Пропионат активирует рецепторы в толстой кишке, которые стимулируют выработку гормонов, регулирующих аппетит. Эти химические посредники передают в мозг сигнал о том, что организм получил достаточно пищи.

Специфика IPE заключается в адресной доставке пропионата непосредственно к рецепторам в толстой кишке. Это усиливает стандартный процесс бактериальной ферментации и делает сигнал о сытости более точным и сильным.

"Проблема многих людей в том, что они не добирают рекомендуемую норму клетчатки из обычного рациона. IPE позволяет доставить нужный сигнал в конкретную часть кишечника, чтобы помочь организму контролировать аппетит", — отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Результаты испытаний и статус

Целью разработчиков было создание не средства для лечения уже развившегося ожирения, а инструмента профилактики. По мнению авторов, медленный и постоянный избыток калорий — даже один лишний килограмм в год для молодого человека — приводит к серьезным проблемам к среднему возрасту.

В ходе рандомизированных контролируемых испытаний ученые установили, что ежедневный прием примерно 10 граммов IPE помогает регулировать аппетит и препятствует набору веса. Помимо влияния на чувство сытости, долгосрочные исследования показали возможные дополнительные эффекты: сохранение мышечной массы, улучшение показателей жира в печени и положительное влияние на метаболическое здоровье и иммунитет. Однако эти данные требуют дальнейшего подтверждения.

Параметр Характеристика IPE Состав Инулин + пропионат Рекомендуемая доза ~10 г в сутки Статус в ЕС Разрешен как Novel Food

Процесс легализации занял длительное время: только оценка Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) продолжалась шесть лет. Эксперты анализировали токсикологические, нутрициологические и микробиологические данные перед тем, как Еврокомиссия выдала окончательное разрешение.

Перспективы и ограничения

На данный момент IPE находится на ранней коммерческой стадии. Производство ограничено пилотными масштабами — несколько сотен килограммов за раз. Для массового выхода на рынок исследователи создали компанию Satisfed и ищут индустриальных партнеров, способных масштабировать производство до тысяч тонн.

В будущем белый порошок IPE планируют добавлять в смузи, сухие завтраки, хлеб или выпускать в виде отдельных добавок. Авторы рассчитывают, что это станет доступным инструментом для людей в регионах, где стоимость здоровых продуктов питания высока, что способствует росту уровня ожирения.

Ответы на популярные вопросы

Является ли IPE лекарством для похудения?

Нет, IPE позиционируется как профилактическое средство для предотвращения постепенного набора веса, а не как препарат для резкого снижения массы тела.

Насколько безопасен этот ингредиент?

Безопасность подтверждена регуляторами Евросоюза после многолетнего анализа токсикологических и микробиологических данных.

Когда продукт появится в продаже?

Сроки не уточнены, так как сейчас решается вопрос масштабирования производства с лабораторного уровня до промышленных объемов.