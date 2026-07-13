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От зуда к здоровым волосам: как правильно лечить себорейный дерматит

Здоровье

Себорейный дерматит часто маскируется под обычную перхоть, однако эта патология не имеет ничего общего с простым эстетическим дефектом. При отсутствии системного лечения гиперфункция сальных желез запускает воспалительный процесс, который провоцирует активное размножение грибков, разрушение защитного барьера кожи и, как следствие, необратимое истончение и выпадение волос.

выпадение волос
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпадение волос

Механика воспаления: почему чешется голова

В основе себорейного дерматита лежит избыточное выделение кожного сала (себума). Этот секрет становится идеальной питательной средой для дрожжеподобных грибков Malassezia. Хотя эти микроорганизмы входят в состав нормальной микрофлоры кожи каждого человека, при себорее их популяция резко увеличивается. Иммунная система реагирует на агрессивное размножение грибков воспалением, что проявляется зудом, покраснением, болезненностью и образованием плотных чешуек.

"Важно понимать, что воспаление часто не ограничивается волосистой частью головы. Если процесс запущен, характерные корки и покраснения могут появиться в области бровей, на крыльях носа, за ушными раковинами и даже в зоне бороды у мужчин", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ловушки самолечения и народной медицины

Типичная ошибка пациентов — использование масляных масок или обычных косметических шампуней против перхоти. Дерматовенеролог-трихолог Татьяна Гончарова отмечает, что грибки Malassezia перерабатывают жирные кислоты из натуральных масел, превращая их в раздражающие вещества. Таким образом, домашние средства буквально провоцируют обострение. Вместо очищения кожи человек получает усиление зуда и ускоренное накопление роговых чешуек, что может привести к осложнениям, сходным с теми, когда вирус внутри организма подавляет местную защиту.

Факторы риска: от стресса до горячего фена

Болезнь редко возникает на пустом месте. Триггерами часто выступают гормональные колебания, хронический недосып и несбалансированный рацион. Внешние воздействия — агрессивное окрашивание, злоупотребление горячей укладкой или резкая смена климата — также бьют по защитным функциям эпидермиса. Подобно тому, как дефицит сна нарушает очистку тканей мозга, сбои в режиме дня мешают коже головы восстанавливаться после воспалительных атак.

"Кожа остро реагирует на состояние ЖКТ и обмен веществ. Если в рационе преобладают простые углеводы и трансжиры, состав кожного сала меняется, становясь более вязким и агрессивным, что моментально сказывается на симптоматике себореи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Современные методы терапии

Себорейный дерматит — это медицинский диагноз, требующий профессионального подхода. Лечение всегда индивидуально и может включать не только специализированные аптечные препараты, но и физиотерапевтические процедуры. Врачи применяют глубокие пилинги для очистки устьев волосяных фолликулов, фототерапию для подавления роста грибка и внутрикожные инъекции для снятия воспаления. Без вмешательства специалиста кожа головы постепенно истощается, что со временем ведет к тотальной потере густоты волос, подобно тому, как скрытые признаки старения организма годами могут оставаться незамеченными без должной диагностики.

"При выборе терапии мы учитываем общее состояние пациента. Иногда кожные проявления — лишь вершина айсберга, сигнализирующая о дефиците витаминов или скрытом воспалении, поэтому лечение должно быть комплексным, а не только наружным", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Заблуждение Медицинский факт
Это просто сухая кожа Напротив, это воспаление на фоне избыточной жирности
Помогут масла (репейное, касторовое) Масла кормят грибок Malassezia, усиливая болезнь
Перхоть заразна Грибок есть у всех, болезнь вызывает сбой иммунитета
Шампунь вылечит дерматит Шампунь убирает симптомы, причину лечит врач

Ответы на популярные вопросы о себорейном дерматите

Чем себорейный дерматит отличается от обычной перхоти?

Обычная перхоть — это легкое шелушение без выраженного воспаления. Дерматит же сопровождается сильным зудом, покраснением кожи, появлением плотных бляшек и иногда мокнущих участков.

Может ли из-за себореи облысеть вся голова?

Сильное воспаление нарушает питание луковиц, вызывая диффузное выпадение волос. При отсутствии лечения волосы истончаются, и их густота может заметно сократиться, хотя полное облысение случается редко.

Влияет ли диета на состояние кожи головы?

Да, избыток сладкого, мучного и алкоголя меняет биохимический состав себума, делая его более привлекательным для болезнетворных микроорганизмов.

Можно ли вылечить себорею навсегда?

Это хроническое состояние. Можно достичь стойкой длительной ремиссии (годы без симптомов), но при сильном стрессе или сбое в организме болезнь может вернуться.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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