Кожа подаёт сигналы тревоги: эти бугорки у глаз указывают на скорый инфаркт

Появление небольших безболезненных бугорков в области глаз может быть не просто косметическим недостатком, а внешним маркером системных нарушений липидного обмена. Химик и косметический эксперт Брюс Грин в интервью HuffPost напомнил о связи между специфическими изменениями кожи и уровнем холестерина в крови.
Ксантелазмы — мягкие желтоватые образования, которые чаще всего локализуются на веках или в уголках глаз. По своей сути это скопления жиров, которые организм "складирует" под кожей из-за их избытка в кровотоке. Хотя сами пятна не вызывают боли или зуда, они указывают на высокий риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта.
"Ксантелазмы не опасны для зрения, но они служат важным сигналом для обследования. Если вы заметили их у себя, необходимо сдать липидный профиль. Это поможет врачу оценить состояние сосудов и вовремя скорректировать диету или назначить терапию, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
Важно не путать ксантелазмы с милиумами — мелкими белыми высыпаниями, которые в народе называют "просянкой". Милиумы напоминают жемчужные зернышки и возникают, когда ороговевшие частички эпидермиса (кератин) оказываются заперты под поверхностью кожи.
Милиумы чаще всего появляются из-за неправильного ухода, использования слишком плотной косметики, после солнечных ожогов или механических повреждений кожи. В отличие от ксантелазм, они никак не связаны с состоянием сосудов и свидетельствуют лишь о локальных проблемах с обновлением клеток кожи. Для их устранения дерматологи обычно рекомендуют мягкие пилинги или средства с ретинолом.
|Признак
|Ксантелазма
|Милиум (просянка)
|Цвет
|Желтоватый, бледный
|Белый или кремовый
|Форма
|Плоские или слегка выпуклые бляшки
|Мелкие твердые узелки (шарики)
|Причина
|Избыток холестерина в крови
|Скопление кератина в порах
|Риски
|Угроза сердцу и сосудам
|Только косметический дефект
"Не пытайтесь самостоятельно удалять образования в области глаз. Ксантелазмы нельзя "выдавить", так как это не прыщ, а структурное изменение кожи. Важно понимать: удаление пятна лазером или хирургическим путем не решит проблему с холестерином внутри организма. Без контроля липидов новые образования могут появиться на том же месте", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.
Не во всех случаях, но исследования показывают сильную корреляцию. Это один из наиболее надежных визуальных признаков атеросклероза, который позволяет заподозрить болезнь еще до появления боли в груди.
Ксантелазмы редко проходят самостоятельно. Однако при нормализации уровня холестерина в крови их рост прекращается, а риск развития осложнений со стороны сердца значительно снижается.
Начать стоит с терапевта для получения направления на анализ крови (липидограмму). По результатам анализов может потребоваться консультация кардиолога или эндокринолога.
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