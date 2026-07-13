Кожа подаёт сигналы тревоги: эти бугорки у глаз указывают на скорый инфаркт

Появление небольших безболезненных бугорков в области глаз может быть не просто косметическим недостатком, а внешним маркером системных нарушений липидного обмена. Химик и косметический эксперт Брюс Грин в интервью HuffPost напомнил о связи между специфическими изменениями кожи и уровнем холестерина в крови.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщина моет руки в раковине

Ксантелазмы — мягкие желтоватые образования, которые чаще всего локализуются на веках или в уголках глаз. По своей сути это скопления жиров, которые организм "складирует" под кожей из-за их избытка в кровотоке. Хотя сами пятна не вызывают боли или зуда, они указывают на высокий риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта.

"Ксантелазмы не опасны для зрения, но они служат важным сигналом для обследования. Если вы заметили их у себя, необходимо сдать липидный профиль. Это поможет врачу оценить состояние сосудов и вовремя скорректировать диету или назначить терапию, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Как отличить опасные признаки от обычного "просяного зерна"

Важно не путать ксантелазмы с милиумами — мелкими белыми высыпаниями, которые в народе называют "просянкой". Милиумы напоминают жемчужные зернышки и возникают, когда ороговевшие частички эпидермиса (кератин) оказываются заперты под поверхностью кожи.

Милиумы чаще всего появляются из-за неправильного ухода, использования слишком плотной косметики, после солнечных ожогов или механических повреждений кожи. В отличие от ксантелазм, они никак не связаны с состоянием сосудов и свидетельствуют лишь о локальных проблемах с обновлением клеток кожи. Для их устранения дерматологи обычно рекомендуют мягкие пилинги или средства с ретинолом.

Признак Ксантелазма Милиум (просянка) Цвет Желтоватый, бледный Белый или кремовый Форма Плоские или слегка выпуклые бляшки Мелкие твердые узелки (шарики) Причина Избыток холестерина в крови Скопление кератина в порах Риски Угроза сердцу и сосудам Только косметический дефект

"Не пытайтесь самостоятельно удалять образования в области глаз. Ксантелазмы нельзя "выдавить", так как это не прыщ, а структурное изменение кожи. Важно понимать: удаление пятна лазером или хирургическим путем не решит проблему с холестерином внутри организма. Без контроля липидов новые образования могут появиться на том же месте", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Всегда ли ксантелазмы означают риск инфаркта?

Не во всех случаях, но исследования показывают сильную корреляцию. Это один из наиболее надежных визуальных признаков атеросклероза, который позволяет заподозрить болезнь еще до появления боли в груди.

Могут ли эти бугорки исчезнуть сами?

Ксантелазмы редко проходят самостоятельно. Однако при нормализации уровня холестерина в крови их рост прекращается, а риск развития осложнений со стороны сердца значительно снижается.

К какому врачу обращаться в первую очередь?

Начать стоит с терапевта для получения направления на анализ крови (липидограмму). По результатам анализов может потребоваться консультация кардиолога или эндокринолога.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов ; врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.