Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
151 миллион на черные седаны: как "Смольнинское" обновляет автопарк Петербурга
Район буквально трещит по швам: Балашиха изменит ситуацию с дошкольным образованием
Поход в кино перестал быть событием: Владимир Машков выделил место, где люди до сих пор наряжаются
Транспортная блокада переправы через Оку: навигация на ключевом участке подверглась суровым испытаниям
Уикенд на максимум: где в Ярославской области 18 июля пройдут самые яркие фестивали
Миф о золотом стандарте разбит: привычные цифры на тонометре признали опасным порогом для сердца
Нейросети вошли в скважины: в Белоруснефти применили ИИ, что сократило время починки электроники
Аквапарк под песком, малина — в море: как шторм уничтожил пляжи Калининградской области
Казань не прощает спешки: как городу удалось собрать историю, еду и будущее в одном маршруте

Горькая правда современной онкологии: смертельная опасность подстерегает даже сторонников ЗОЖ

Здоровье

Успехи в борьбе с курением привели к заметному снижению заболеваемости 16 видами рака, однако онкологические патологии сохраняют статус одной из главных причин смертности и инвалидизации в мире. Несмотря на прогресс профилактической медицины, злокачественные новообразования остаются вызовом для глобального здравоохранения.

Медсестра в синей униформе настраивает медицинский аппарат в клинике
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Медсестра в синей униформе настраивает медицинский аппарат в клинике

Влияние табака и скрытые риски

Статистика подтверждает прямую связь между снижением потребления табака и уменьшением частоты развития опухолей легких, гортани, пищевода и еще 13 локализаций. Антитабачные кампании последних десятилетий стали одним из самых эффективных инструментов доказательной медицины. Тем не менее, рак продолжает уносить миллионы жизней, что указывает на многофакторную природу заболевания, где образ жизни — лишь часть сложной системы рисков.

Для многих форм рака характерны длительные латентные периоды. Это означает, что даже при исключении вредных привычек сегодня, последствия многолетнего воздействия негативных факторов могут проявиться спустя годы. Кроме того, существуют генетическая предрасположенность и экологические триггеры, которые невозможно скорректировать только лишь отказом от табака.

"Снижение распространенности курения действительно освободило онкологические отделения от части пациентов, но мы видим рост других патологий, связанных со старением населения и метаболическими нарушениями. Важно понимать, что отсутствие вредных привычек не отменяет необходимости регулярного скрининга", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Границы профилактики

Современная онкология выделяет группы факторов, на которые человек может влиять, и те, что остаются неизменными. К модифицируемым относятся питание, физическая активность и отсутствие токсических нагрузок. Однако возраст остается ключевым фактором риска большинства новообразований: чем дольше живет человек, тем выше вероятность накопления критических мутаций в клетках.

Категория риска Текущее состояние
Табакокурение Снижается в большинстве развитых стран, коррелирует с 16 типами рака
Раннее выявление Технологии улучшаются, но доступность скрининга остается неравномерной
Смертность Остается высокой из-за поздней диагностики агрессивных форм

Профессиональный взгляд на диагностику

Медицинское сообщество подчеркивает: прогресс в одной области не должен создавать иллюзию полной безопасности. Снижение смертности от рака сегодня зависит не только от профилактики, но и от точности молекулярно-генетических исследований, позволяющих выявлять болезнь на доклинической стадии. Речь идет о системном подходе, где ранняя диагностика дополняет здоровый образ жизни.

Основная проблема заключается в том, что многие виды рака на ранних этапах протекают бессимптомно. Без активного поиска — диспансеризации и целевых обследований — значительная часть случаев выявляется на стадиях, когда возможности медицины ограничены.

Ответы на популярные вопросы

Гарантирует ли отказ от курения защиту от рака?

Нет, но это существенно снижает риск развития 16 видов опухолей. Существуют и другие факторы, такие как радиация, вирусы (например, ВПЧ) и наследственность.

Какие обследования наиболее важны сегодня?

Протоколы зависят от пола и возраста, но базовыми остаются колоноскопия, маммография и осмотр кожи, которые позволяют выявить наиболее распространенные новообразования.

проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Наука и техника
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Мир. Новости мира
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Путешествия
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Последние материалы
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры
Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх
География бизнеса резко расширилась: Белоруссия и Узбекистан перешли к совместному производству
Дрова вернулись в большую политику: Белоруссия разворачивает предприятия на местное топливо
Вкус региона в каждой бутылке: в Белоруссии выпустили колу с лунинецкой клубникой и глубокской вишней
В Осетии скоро яблоку станет негде упасть: туристы едут за блогерами и статусными свадьбами
Ядерные амбиции Бурунди в партнерстве с Россией: технологический прорыв перечеркнул все планы Брюсселя
4 упражнения против сутулости и складок под мышками: техника, которая меняет пропорции тела
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Следственный комитет Белоруссии сообщил о хищениях средств через фальшивые проекты БЕЛАЗ и Газпрома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.