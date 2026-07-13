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Миф о золотом стандарте разбит: привычные цифры на тонометре признали опасным порогом для сердца

Здоровье » Здоровье и профилактика

Традиционное представление о том, что 120 на 80 — это идеальное давление, постепенно пересматривается профессиональным сообществом. Кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию El Tiempo указал, что для "идеально здорового" сердца показатели должны быть ниже этой отметки. Как только стрелка прибора или цифры на экране достигают 120/80, риски для сосудов начинают постепенно расти, еще не переходя в стадию болезни, но уже создавая избыточную нагрузку на организм.

Измерение артериального давления
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Измерение артериального давления

Официальный диагноз "гипертония" врачи обычно ставят при стабильных показателях 140/90 и выше. Однако промежуток между идеальными 110/70 и пограничными 130/85 часто остается без внимания пациентов, хотя именно на этом этапе профилактика наиболее эффективна. Важно понимать: давление — это не статичная цифра, а динамический показатель, на который влияет даже техника измерения.

"Многие совершают ошибку, измеряя давление один раз сразу после того, как сели на стул. Для получения достоверных данных нужно сделать три измерения с интервалом в 1-2 минуты. Первый результат часто бывает искажен из-за стрессовой реакции организма на саму процедуру, поэтому его стоит проигнорировать, а из двух последующих вычислить среднее арифметическое", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Как избежать ложных показателей

Ошибки при использовании тонометра часто приводят к необоснованной тревоге или, наоборот, пропуску начала заболевания. Чтобы цифры были точными, необходимо соблюдать пять базовых условий:

  • Минимум пять минут покоя перед процедурой;
  • Опора для спины и отсутствие перекрещивания ног;
  • Правильный размер манжеты (она должна охватывать не менее 80% окружности плеча);
  • Рука расположена на уровне сердца;
  • Полное молчание во время работы прибора.
Категория давления Показатели (мм рт. ст.)
Оптимальное Менее 120/80
Нормальное 120-129 / 80-84
Высокое нормальное 130-139 / 85-89
Гипертония 140/90 и выше

Хотя однократное повышение давления может быть связано с переутомлением или кофеином, регулярные цифры выше 130/80 — повод завести дневник самоконтроля. Это поможет врачу отличить "синдром белого халата" (волнение в кабинете медика) от реальной патологии сосудов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли пить таблетки при давлении 135/85?

Решение принимает только врач. Часто при таких показателях достаточно коррекции образа жизни: снижения потребления соли, нормализации веса и увеличения физической активности. Однако если есть сопутствующий диабет или болезни почек, терапия может начаться раньше.

Можно ли измерять давление на запястье?

Запястные тонометры допустимы для молодых людей без сосудистых патологий, но для пациентов старше 45-50 лет они часто неточны из-за возрастных изменений стенок артерий. Плечевая манжета остается стандартом точности.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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