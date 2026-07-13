Миф о золотом стандарте разбит: привычные цифры на тонометре признали опасным порогом для сердца

Традиционное представление о том, что 120 на 80 — это идеальное давление, постепенно пересматривается профессиональным сообществом. Кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию El Tiempo указал, что для "идеально здорового" сердца показатели должны быть ниже этой отметки. Как только стрелка прибора или цифры на экране достигают 120/80, риски для сосудов начинают постепенно расти, еще не переходя в стадию болезни, но уже создавая избыточную нагрузку на организм.
Официальный диагноз "гипертония" врачи обычно ставят при стабильных показателях 140/90 и выше. Однако промежуток между идеальными 110/70 и пограничными 130/85 часто остается без внимания пациентов, хотя именно на этом этапе профилактика наиболее эффективна. Важно понимать: давление — это не статичная цифра, а динамический показатель, на который влияет даже техника измерения.
"Многие совершают ошибку, измеряя давление один раз сразу после того, как сели на стул. Для получения достоверных данных нужно сделать три измерения с интервалом в 1-2 минуты. Первый результат часто бывает искажен из-за стрессовой реакции организма на саму процедуру, поэтому его стоит проигнорировать, а из двух последующих вычислить среднее арифметическое", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
Ошибки при использовании тонометра часто приводят к необоснованной тревоге или, наоборот, пропуску начала заболевания. Чтобы цифры были точными, необходимо соблюдать пять базовых условий:
|Категория давления
|Показатели (мм рт. ст.)
|Оптимальное
|Менее 120/80
|Нормальное
|120-129 / 80-84
|Высокое нормальное
|130-139 / 85-89
|Гипертония
|140/90 и выше
Хотя однократное повышение давления может быть связано с переутомлением или кофеином, регулярные цифры выше 130/80 — повод завести дневник самоконтроля. Это поможет врачу отличить "синдром белого халата" (волнение в кабинете медика) от реальной патологии сосудов.
Решение принимает только врач. Часто при таких показателях достаточно коррекции образа жизни: снижения потребления соли, нормализации веса и увеличения физической активности. Однако если есть сопутствующий диабет или болезни почек, терапия может начаться раньше.
Запястные тонометры допустимы для молодых людей без сосудистых патологий, но для пациентов старше 45-50 лет они часто неточны из-за возрастных изменений стенок артерий. Плечевая манжета остается стандартом точности.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.