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Главная ошибка — считать годы: старость начинается, когда организм переходит эту грань

Здоровье

Старение организма определяется не паспортными данными, а моментом потери автономности и развитием специфических заболеваний, рассказал Pravda.Ru врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев. Эксперт пояснил, почему современные критерии возраста нуждаются в пересмотре и какую роль в долголетии играет генетическая предрасположенность.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

По словам профессора, официальная медицина продолжает опираться на классификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно этим нормам, период с 60 до 74 лет считается пожилым, возраст от 75 до 90 лет — старческим, а люди старше 90 лет признаются долгожителями. Однако врач подчеркивает, что фактический износ систем жизнеобеспечения у каждого человека протекает индивидуально. При этом наука уже умеет фиксировать какой орган стареет быстрее остальных, что позволяет точнее оценивать состояние здоровья.

"На мой взгляд, старение наступает тогда, когда человек начинает нуждаться в помощи извне. Когда его начинают одолевать болезни старости — так называемые возраст-зависимые заболевания. Не случайно раньше женщин отправляли на пенсию в 55 лет: это был тот предел, после которого в организме все начинает разлаживаться", — пояснил Конев.

Он отметил, что попытки научного сообщества разработать новые критерии пока не привели к единому стандарту. Эксперт критически относится к резким скачкам показателей продолжительности жизни в официальных отчетах, называя их во многом результатом статистических методик. По его мнению, реальный прогресс в увеличении жизненного цикла требует десятилетий, а не нескольких лет. Важную роль в этом процессе играет наследственность, хотя в крови определенных семей уникальный механизм защиты от возрастных изменений встречается крайне редко.

"Безусловно, многое зависит от генетики. Даже несмотря на то, что официально генетическому фактору приписывают лишь небольшую роль в развитии старческих изменений, я убежден, что значительная их часть заложена именно в генотипе. Просто мы пока изучили его лишь поверхностно", — пояснил специалист.

Профессор добавил, что современная диагностика находит больше заболеваний не из-за ухудшения здоровья нации, а благодаря совершенствованию методов обследования. Несмотря на прогресс медицины, фундаментальные механизмы старения остаются трудноподдающимися коррекции. Врачи связывают это с тем, что после 30 лет мышцы начинают таять, а взаимодействие между сотнями генов, отвечающих за износ клеток, до сих пор до конца не изучено. Многие коммерческие предложения по "омоложению" являются маркетинговым ходом. Реальную поддержку организму оказывает лишь простая повседневная активность и соблюдение принципов здорового образа жизни.

"Генетические взаимодействия определяют скорость и характер старения. Пока все усилия замедлить этот процесс носят в основном коммерческий характер. Единственное исключение — здоровый образ жизни, который, как ни банально это звучит, действительно способен хоть немного затормозить старение", — резюмировал Конев.

Экспертная проверка: Врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, Врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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