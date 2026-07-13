Организм годами молчит о разрушении: скрытый процесс в сосудах проявляется слишком поздно

Инфаркт или инсульт часто становятся первым ощутимым симптомом атеросклероза, который годами развивался незаметно для пациента. Иллюзия здоровья поддерживается отсутствием болей и нормальным самочувствием, однако для предотвращения сосудистой катастрофы необходимо ориентироваться не на субъективные ощущения, а на персональные целевые показатели холестерина.

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Коварство "тихого" атеросклероза

Атеросклероз — это патологический процесс, который может длиться десятилетиями. Холестериновые бляшки на стенках сосудов растут медленно, не вызывая дискомфорта при физических нагрузках или обычной жизни. Главная сложность профилактики заключается в том, что стандартная лабораторная "норма", указанная в бланке анализа, не учитывает индивидуальный профиль пациента.

"Многие убеждены, что опасная болезнь обязательно даст о себе знать заранее. С атеросклерозом все иначе: человек может успешно заниматься спортом и строить карьеру, пока внутри идет скрытый процесс. Зачастую первым сигналом становится уже инфаркт. Наша цель — найти пациента до этого момента и взять под контроль холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), что существенно снижает вероятность фатальных осложнений", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Как определяется безопасный уровень холестерина

Кардиологи используют стратегию управления рисками. Чтобы понять, какой уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) безопасен именно для вас, врач оценивает совокупность факторов: возраст, показатели артериального давления, наличие сахарного диабета и стаж курения. Особое внимание уделяется уже имеющимся изменениям в сосудах шеи и сердца.

Группа риска Целевой уровень ЛПНП (ммоль/л) Молодые и условно здоровые люди Около 3,0 Пациенты с гипертонией или высоким сахаром Ниже 2,6 Диабет с осложнениями или высокий риск Значительно ниже 2,0 После инфаркта, инсульта или при выраженном атеросклерозе Менее 1,4

Границы самопомощи и необходимость терапии

Коррекции питания и образа жизни часто оказывается недостаточно для достижения жестких целевых показателей, особенно в группах высокого риска. Если диета не позволяет снизить холестерин до нужных значений, врач назначает медикаментозную поддержку, например, статины. Это не временная мера, а долгосрочная стратегия защиты сосудов.

"Достижение целевого уровня холестерина — это не только правильный выбор препарата, но и контроль его эффективности. Если показатели остаются выше нормы, риск сохраняется. Важно понимать, что профилактика безопаснее и надежнее, чем попытки восстановить организм после свершившейся сосудистой катастрофы", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли снизить холестерин только диетой?

Для здорового человека с низким риском изменения рациона может быть достаточно. Однако при наличии бляшек или сопутствующих болезней диета обычно дает лишь небольшое снижение, и требуются лекарства для достижения безопасного уровня.

Почему в разных лабораториях "нормы" отличаются?

Лаборатории указывают референсные значения для популяции, но они не учитывают ваши заболевания. Трактовать результат должен врач, опираясь на ваш персональный сердечно-сосудистый риск.