Брайан Джонсон доигрался в биохакинг: почему 11 лет врачи не замечали страшный диагноз

Миллионер Брайан Джонсон, ставший лицом современного биохакинга и тратящий целые состояния на замедление старения, столкнулся с неожиданным диагнозом — аутоиммунным гастритом. В чем специфика этого коварного диагноза, рассказали эксперты.

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Хроническое разрушение: почему желудок "пожирает" себя

Суть заболевания заключается в "ошибке идентификации": иммунная система начинает атаковать париетальные клетки слизистой оболочки, принимая их за опасные объекты. Это не напоминает моментальное разъедание тканей, а представляет собой вялотекущее воспаление, которое длится годами. Итогом становится атрофия — состояние, при котором функциональный слой желудка истончается и погибает.

"Под ударом оказываются клетки, отвечающие за два критических процесса: выработку соляной кислоты и синтез белка, без которого не усваивается витамин B12", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Когда производство соляной кислоты падает или прекращается вовсе, орган теряет способность извлекать железо из поступающей пищи. Именно поэтому Джонсон годами боролся с анемией, не подозревая, что корень проблемы — в нефункциональности тканей. Одновременно с этим нарушаются обменные процессы, что еще раз доказывает: корректировка меню для предотвращения износа органов должна опираться на знание их физиологического ресурса.

Ирония биохакинга: почему врачи пропустили болезнь

Несмотря на то что показатели ферритина у миллионера были низкими в течение 11 лет, врачи долгое время лечили следствие, а не причину. Вероятно, медики списывали дефицит на жесткую веганскую диету или физические нагрузки, игнорируя гастрин — гормон, уровень которого резко растет при гибели клеток слизистой. При аутоиммунном сбое тело перестает быть "идеальным механизмом", поддающимся калибровке простыми добавками.

Анализ состояния Джонсона выявил системный сбой: иммунитет борется с тем, кого обязан защищать. В таких условиях даже самый простой способ управления скоростью старения может оказаться неэффективным, если в организме уже запущен патологический процесс. Для биохакера, стремившегося к совершенству, болезнь стала уроком принятия ограничений, которые невозможно исправить волевым усилием или деньгами.

Замещение вместо оптимизации: стратегия выживания

Аутоиммунный гастрит не лечится в привычном понимании — погибшие клетки восстановить нельзя. Теперь Брайану Джонсону придется сменить режим "улучшения" на режим "поддержки". Это подразумевает пожизненное введение витамина B12 и железа в обход ЖКТ, так как желудок просто не может их переработать. Врачи настаивают на внимательном отношении к рациону, поскольку некоторые безобидные перекусы могут дополнительно раздражать уязвимую слизистую.

"При атрофии значительно возрастает риск развития новообразований, поэтому регулярная гастроскопия становится единственным способом контроля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Этот диагноз ставит под сомнение пользу бесконтрольных тренировок при наличии скрытых воспалений. Стоит учитывать, что существуют временные пороги нагрузок, после которых организм вместо оздоровления начинает работать на износ, что особенно опасно для пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Процесс при болезни Последствия для организма Атака на париетальные клетки Прекращение выработки соляной кислоты Гибель фактора Касла Критический дефицит витамина B12 Атрофия слизистой оболочки Повышение риска развития опухолей Скрытый железодефицит Хроническая усталость и анемия

Ответы на популярные вопросы об аутоиммунном гастрите

Почему даже у богатого биохакера болезнь нашли так поздно?

Болезнь умело маскируется под обычные дефициты. Врачи Джонсона годами видели низкое железо, но искали причину в диете, а не в системном отказе желудка, игнорируя специфические маркеры вроде высокого уровня гастрина.

Можно ли полностью вылечить это заболевание?

Нет, на данный момент медицина не может остановить иммунную агрессию против клеток желудка. Лечение заключается только в замещении функций органа — инъекциях витаминов и минералов, которые больше не усваиваются из еды.

Чем опасна атрофия слизистой помимо дефицитов?

Атрофический гастрит официально признан предраковым состоянием. Без регулярного контроля (эндоскопии) существует высокий риск развития нейроэндокринных опухолей, так как клетки постоянно находятся в состоянии воспаления.

Могли ли БАДы и бесконечные анализы спровоцировать болезнь?

Прямой связи нет, но избыточное внимание к "цифрам" могло увести врачей от поиска реальной причины. Биохакинг часто дает иллюзию контроля, в то время как аутоиммунный процесс подчиняется своей скрытой логике.

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