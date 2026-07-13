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Невролог Синицын: отсутствие сна провоцирует накопление токсинов и бета-амилоида в мозге

Здоровье

Всего одна бессонная ночь запускает в головном мозге механизмы, характерные для нейродегенеративных процессов. Из-за отсутствия сна орган не успевает освободиться от токсичных продуктов обмена, что мгновенно отражается на когнитивных способностях и долгосрочном здоровье нервной системы.

Бессоница
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессоница

Биологический мусор и система очистки

Во время глубоких фаз сна в организме активируется глимфатическая система. Это специализированная сеть каналов, по которым спинномозговая жидкость проникает в ткани мозга. Она работает подобно системе канализации: вымывает белковые отходы и продукты жизнедеятельности нейронов, накопившиеся за период бодрствования.

Когда человек лишает себя отдыха, этот процесс останавливается. Токсины не выводятся, а остаются в межклеточном пространстве, мешая нормальной передаче нервных импульсов. Экспериментальные данные указывают на то, что даже разовый пропуск сна временно снижает концентрацию внимания, скорость реакции и способность к усвоению новой информации.

"Недостаток сна критически влияет на способность мозга к самоочищению. Это не просто усталость, а химический дисбаланс: продукты обмена, которые должны были покинуть ткани ночью, продолжают отравлять среду вокруг нейронов, провоцируя микроповреждения", — предупредил врач-невролог Артём Синицын.

Риск накопления бета-амилоида

Ключевым объектом внимания исследователей стал бета-амилоид. Этот белок считается одним из основных маркеров болезни Альцгеймера. В норме он выводится из организма, но при дефиците сна его концентрация в тканях мозга резко возрастает.

Лабораторные наблюдения подтверждают: даже после 24 часов без сна уровень бета-амилоида заметно повышается. Хотя разовый скачок не означает немедленного развития деменции, он создает опасный прецедент для организма. Пока данные считаются предварительными и требуют подтверждения в долгосрочных клинических исследованиях, однако биологическая связь между качеством сна и накоплением патологических белков прослеживается четко.

Фактор влияния Последствия дефицита сна
Глимфатическая система Резкое замедление вывода продуктов метаболизма
Белок бета-амилоид Временное повышение концентрации в мозге
Когнитивные функции Ухудшение памяти, внимания и скорости мышления

Границы безопасности для здоровья

Регулярный сон продолжительностью менее семи часов в сутки переводит риски из разряда временных в категорию хронических. При постоянном недосыпе глимфатическая система не справляется с нагрузкой, что может привести к необратимым изменениям в структуре мозга и ускорить старение нервных тканей.

Специалисты по доказательной медицине подчеркивают, что сон невозможно "накопить" заранее или полностью компенсировать в выходные дни. Стабильный режим — это не гигиеническая рекомендация, а базовое условие для предотвращения метаболических нарушений.

"Если жалобы на плохую память или постоянную заторможенность возникают на фоне нормального режима дня, это повод проверить общее состояние организма. Часто причинами когнитивного снижения бывают не только дефицит сна, но и скрытые дефициты витаминов или гормональные сбои", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать снотворные для "очистки" мозга?

Снотворные препараты не гарантируют активацию глимфатической системы в той же степени, что и естественный сон. Лекарственную терапию должен назначать только врач, так как бесконтрольный прием может нарушить структуру фаз сна.

Поможет ли крепкий кофе нейтрализовать вред бессонной ночи?

Кофеин лишь блокирует рецепторы аденозина, создавая иллюзию бодрости, но он не выводит накопившиеся белки и токсины из тканей мозга. Физиологический вред от отсутствия сна сохраняется.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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