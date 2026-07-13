Психика требует срочной эвакуации: выбор конкретных книг помогает победить тревогу

В периоды высокого эмоционального напряжения россияне все чаще отказываются от профильной психологической литературы в пользу художественных миров. Исследование книжной сети "Буквоед" подтвердило, что читатели используют книги как инструмент для побега от пугающей реальности. Наибольшим спросом пользуются классика, фэнтези и закрученные детективы, позволяющие снизить уровень тревоги и минимизировать риски психосоматических расстройств.

Фото: Pravda by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с книгой

Лидеры книжного рейтинга: от Средиземья до английских поместий

Абсолютным фаворитом среди "литературных антидепрессантов" стал эпос Джона Р. Р. Толкина "Властелин колец", набравший 24% голосов. Участники опроса подчеркивают, что история о борьбе за Средиземье возвращает веру в торжество справедливости и силу настоящей дружбы. Погружение в масштабную вымышленную вселенную помогает временно стереть из памяти бытовые невзгоды и сосредоточиться на позитивных смыслах.

Вторую строчку с результатом в 20% занял роман Джейн Остен "Гордость и предубеждение". Читателей привлекает неспешное развитие сюжета, ироничный стиль автора и гарантированный счастливый финал. В тройку лидеров также вошли произведения Агаты Кристи — около 15% респондентов предпочитают распутывать сложные дела вместе с Эркюлем Пуаро, чтобы ощутить контроль над ситуацией. Как сообщает Газета.Ru, напряженный поиск преступника дает аудитории чувство безопасности в собственной жизни.

"Чтение в данном случае выступает формой легальной диссоциации, когда мозг переключается с реальных угроз на структурированные вымышленные проблемы. Это отличная профилактика эмоционального выгорания, особенно если книга ассоциируется с детством или стабильностью", - отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Парадоксы выбора и скрытая польза триллеров

Список популярных произведений дополнили "Вино из одуванчиков" Брэдбери, "Гарри Поттер" Роулинг и "Мастер и Маргарита" Булгакова. Интересно, что около 5% опрошенных выбирают для успокоения хорроры и триллеры. По мнению маркетологов сети, это объясняется потребностью пережить страх в безопасной обстановке, что в итоге приносит эмоциональную разрядку. Смена интеллектуальной деятельности на чтение так же важна, как физическая активность для поддержания общего тонуса.

"Книга в этом отношении является универсальным инструментом, потому что позволяет на время отключиться от внешнего шума", — отмечает руководитель маркетинговых коммуникаций "Буквоеда" Виктория Нурмухамедова. Литература сегодня воспринимается не как источник советов, а как пространство для эмоционального переноса. Такой способ досуга помогает сохранить ментальное здоровье, не требуя при этом серьезных финансовых вложений или обращения к специалистам.

Ответы на популярные вопросы о книготерапии

Почему фэнтези помогает при стрессе лучше учебников?

Художественные миры предлагают законченную систему устройства вселенной, где добро обычно побеждает, что дает психике необходимую опору и отдых от неопределенности реальности.

Действительно ли ужасы могут успокаивать?

Да, это механизм сублимации: читатель проживает сильный контролируемый страх, который вытесняет неконтролируемую фоновую тревогу, принося облегчение после финала книги.

Какое влияние чтение оказывает на здоровье?

Регулярное чтение снижает уровень кортизола в крови, замедляет сердечный ритм и помогает нормализовать сон, действуя быстрее, чем прослушивание музыки или прогулка.

Обязательно ли дочитывать книгу, если она "не идет"?

Для антистресс-эффекта важно удовольствие, поэтому насилие над собой ради прочтения классики может только усилить напряжение; лучше выбрать комфортный и легкий жанр.

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