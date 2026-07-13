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Удар по детской слепоте: в больницах России кардинально меняют правила спасения новорожденных

Здоровье » Здравоохранение

Минздрав пересобрал правила игры для неонатальных отделений. Приказ № 222н — это не косметический ремонт, а полная замена фундамента. Ведомство решило, что лечить глаза младенцам "на коленке" больше нельзя. Оснащение перинатальных центров и роддомов теперь жестко завязано на современные гаджеты, а не на старые советские зеркала. Реформа затронула всё: от количества медсестер до высокотехнологичных камер, способных заглянуть в самые глубины детского глаза.

Осмотр новорожденного врачом
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Осмотр новорожденного врачом

Офтальмология для крох: линзы и крючки

Главный удар нанесли по "серым зонам" в диагностике зрения у новорожденных. Теперь в списке обязательного оборудования значатся цифровые широкоугольные ретинальные камеры. Это не просто фотоаппарат, а педиатрическая фундус-камера с линзой 130°. Она позволяет увидеть ретинопатию недоношенных на ранних стадиях, когда еще можно спасти зрение без инвалидизации. Дополнительно в стандарт ввели пять новых позиций: от бинокулярных офтальмоскопов с налобной фиксацией до специфического инструментария. Врачи получили доступ к профессиональным векорасширителям и наборам склеральных крючков, разработанным именно под анатомию младенца.

"Введение фундус-камер в обязательный стандарт — это огромный шаг вперед. Без качественной визуализации глазного дна у недоношенных велик риск пропустить критический момент развития патологии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ранее врачи часто обходились ручными приборами, которые не дают полной картины. Новый регламент требует наличия непрямых бинокулярных офтальмоскопов. Они обеспечивают объемное изображение, что критично при осмотре сетчатки. Такая точность нужна не для красоты отчетов, а для предотвращения отслоек, которые случаются у детей с экстремально низкой массой тела. При этом четкая диагностика помогает избежать лишних вмешательств, так же как базовые анализы для женщин отсекают ненужные траты на коммерческие скрининги.

Кадровый дефицит: медсестер станет больше

Минздрав пересмотрел и штатное расписание. Главная новость — усиление поддержки грудного вскармливания. Теперь одна медсестра будет курировать 20 коек вместо 30. Нагрузку снизили в полтора раза. Это должно теоретически улучшить качество ухода и помочь мамам наладить лактацию. Аналогичный норматив ввели для аудиологического скрининга (проверки слуха) — один специалист на 20 коек. Раньше доходило до абсурда: на 80 коек полагалось менее пяти ставок, что создавало очереди и спешку в палатах.

Параметр Старая норма Новая норма
Уход за новорожденными 1 медсестра на 30 коек 1 медсестра на 20 коек
Аудиологический скрининг 4,75 ставки на 80 коек 1 медсестра на 20 коек
Молочная комната (круглосуточно) 2 медсестры 4,75 (полный пост)

Особое внимание уделили "молочным комнатам". Если в больнице нет централизованного блока питания, работу комнаты должны обеспечивать 4,75 медсестры (полноценный круглосуточный пост). Это важно для соблюдения санитарного режима и правильного хранения смесей или сцеженного молока. Любые нарушения в этой зоне чреваты инфекциями, которые бьют по детскому микробиому кишечника не хуже антибиотиков.

"Увеличение штата медсестер — мера вынужденная и правильная. В неонатологии руки и глаза персонала решают всё. Лишние десять коек на одного сотрудника — это всегда риск недосмотреть за тяжелым пациентом", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Новые правила вступили в силу после корректировок приказа № 222н. Обновленный регламент заменяет нормы 2012 года, которые давно безнадежно устарели. Современная медицина требует не только оборудования, но и времени врача на каждого ребенка, точно так же как профилактика деменции требует изменения образа жизни за десятилетия до болезни.

Ответы на популярные вопросы о новых стандартах

Зачем нужны специальные офтальмоскопы для новорожденных?

Глаз младенца мал, а структуры сетчатки крайне нежные. Обычные "взрослые" приборы не дают нужного угла обзора и детализации для выявления патологий развития сосудов.

Как лишняя медсестра поможет моему ребенку?

Снижение нагрузки позволяет персоналу чаще подходить к кювезу, следить за мониторами и помогать матери с кормлением, что критично для набора веса и выписки.

Будут ли во всех больницах цифровые камеры?

Согласно приказу, это теперь стандарт оснащения. Медорганизации обязаны закупить это оборудование для получения или продления лицензии на медпомощь по неонатологии.

Что такое аудиологический скрининг?

Это проверка слуха у ребенка в первые дни жизни. Чем раньше выявлена глухота, тем быстрее можно провести кохлеарную имплантацию, чтобы ребенок не стал немым.

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Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова, врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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