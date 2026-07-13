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Синдром вечной усталости: 5 причин, почему вас постоянно клонит в сон, когда нужно работать

Здоровье

Свинцовая тяжесть в веках после обеда часто кажется досадной случайностью или особенностью организма. На деле же непреодолимое желание закрыть глаза посреди рабочего дня сигнализирует о конкретных сбоях в ежедневных ритуалах или внутренних процессах, требующих внимания.

Прокрастинация на работе
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прокрастинация на работе

Ловушка плотного обеда

Организм тратит огромные ресурсы на переработку того, что попало в тарелку. Если обед состоял из жирных блюд или быстрых углеводов, кровь устремляется к органам пищеварения, оставляя мозг на голодном пайке. Короткий всплеск бодрости от сладкого быстро сменяется резким падением уровня глюкозы. Это провоцирует вялость и раздражительность, заставляя искать диван вместо решения рабочих задач.

"Тяжелая и углеводная пища — это прямой путь к сонливости. Организм буквально выключает лишние системы, чтобы все силы бросить на переваривание рациона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Часто люди пытаются взбодрить себя напитками, но такой вариант дает лишь временный эффект. На практике гораздо важнее следить за составом тарелки, избегая резких скачков сахара, которые и вызывают желание вздремнуть.

Иллюзия полноценного отдыха

Восемь часов в постели не гарантируют бодрости, если сон был поверхностным. Позднее засыпание или частые пробуждения ломают структуру отдыха, лишая тело фаз глубокого восстановления. Мозг просто не успевает "перезагрузиться", из-за чего днем включается режим энергосбережения.

Отсутствие движения также усугубляет ситуацию. При длительном сидении кровоток замедляется, и тело перестает посылать голове сигналы активности. Возникает замкнутый круг: чем меньше мы двигаемся, тем сильнее хочется спать. Простая прогулка или разминка действуют лучше очередной чашки кофе, возвращая тонус мышцам и сосудам.

"Дневная сонливость нередко указывает на анемию или дефицитные состояния. Когда тканям не хватает кислорода, любая нагрузка воспринимается как запредельная", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Когда усталость становится симптомом

Если режим сна и питания в норме, а спать все равно хочется, стоит проверить показатели здоровья. Постоянная разбитость сопровождает такие состояния, как гипотиреоз, апноэ или скрытые депрессивные расстройства. Тело сигнализирует о внутреннем износе, который невозможно игнорировать вечно.

Тот самый секрет бодрости кроется не в стимуляторах, а в понимании биологических ритмов. Игнорирование сигналов об усталости может привести к тому, что накопленный процесс изменений в организме станет необратимым. Своевременный чекап помогает выявить причины на раннем этапе.

Причина сонливости Механизм действия
Избыток углеводов Резкое падение глюкозы после пика
Гиподинамия Замедление кровоснабжения мозга
Апноэ сна Микропробуждения из-за нехватки воздуха

Некоторые привычные ошибки в рационе особенно заметны после тридцати лет. В этом возрасте метаболизм требует более точного подбора продуктов, чтобы поддерживать энергию на стабильном уровне без провалов в сонливость.

"Если человек храпит ночью и спит днем — это повод для немедленного обследования. Остановки дыхания во сне критически снижают качество жизни", — отметил врач-невролог Артём Синицын.

При поиске причин стоит учитывать и необходимость регулярных диагностических действий. Комплексный подход к здоровью исключает серьезные патологии и возвращает контроль над собственным состоянием.

Ответы на популярные вопросы о дневной сонливости

Поможет ли короткий дневной сон?

Сон длительностью 15–20 минут может освежить восприятие, но он не заменяет полноценный ночной отдых и не лечит внутренние болезни.

Почему хочется спать после сладкого?

Инсулин быстро убирает сахар из крови, что приводит к гипогликемии — состоянию с низкой энергией, вызывающему слабость.

Как отличить лень от болезни?

Болезненная сонливость не проходит после отдыха и сопровождается другими признаками: одышкой, бледностью или подавленным настроением.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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