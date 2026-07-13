Тело объявило забастовку: привычные ограничения в еде замедлят обмен веществ

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Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Популярные ранее "именные" диеты приносят больше вреда, чем пользы, и окончательно потеряли свою актуальность. Врач-диетолог Елена Устинова объяснила, что попытки следовать жестким системам питания часто заканчиваются дефицитом важных микронутриентов. Хитрый барьер для глюкозы помогает избежать резких скачков сахара, однако использование сомнительных авторских методик только расшатывает метаболизм.

Взвешивание здоровой еды: свежие фрукты и овощи рядом с кухонными весами
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Взвешивание здоровой еды: свежие фрукты и овощи рядом с кухонными весами

Бесполезные методики и ловушка углеводов

Специалист выделила три наиболее бессмысленных подхода: японскую диету, систему Кима Протасова и питание по группе крови. "Все эти диеты неактуальны и утратили смысл", — подчеркнула Устинова. По ее словам, эффективное снижение веса требует не модных названий, а грамотного дефицита калорий при жестком контроле баланса БЖУ. Лишние килограммы обычно накапливаются из-за избытка углеводов, которые организм перерабатывает в жировую ткань.

Особую опасность представляют рационы с критически низкой калорийностью. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, такие диеты содержат недостаточное количество белка, что делает их непригодными для длительного применения. Устинова настаивает на индивидуальном подходе, при котором меню учитывает образ жизни и вкусовые привычки пациента, включая его любимые продукты.

"Строгие ограничения часто провоцируют срывы и психологический дискомфорт, поэтому лучшая диета — это сбалансированное питание, которого человек может придерживаться годами без ущерба для психики", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Польза круп для сердечно-сосудистой системы

Пока одни диеты уходят в прошлое, врачи находят новые подтверждения пользы традиционных продуктов. В частности, овсянка признана одной из самых ценных круп для защиты сердца. Содержащийся в ней β-глюкан активно связывает и выводит желчные кислоты, заставляя печень использовать запасы холестерина для их восстановления. Если печень превращается в жир, медики рекомендуют пересмотреть утренний рацион в пользу сложных углеводов.

Научные данные указывают на то, что регулярное употребление овсяной каши снижает уровень "плохого" холестерина на 0,24-0,42 ммоль/л. Врач Лиза Афинская отметила, что "это значимый вклад в здоровье сердца, сосудов и метаболизма". Такая коррекция питания гораздо эффективнее и безопаснее, чем попытки самостоятельно использовать диуретики для быстрой сгонки веса, что нередко приводит к госпитализации.

Ответы на популярные вопросы о диетах

Почему диета по группе крови считается неэффективной?

Научное сообщество не нашло доказательств связи между группой крови и способностью организма усваивать конкретные продукты, поэтому такие ограничения лишены медицинского обоснования.

Чем опасна японская диета?

Она базируется на резком сокращении калорий и несбалансированном наборе продуктов, что ведет к потере мышечной массы вместо жира и замедлению обмена веществ.

Как составить правильный рацион для похудения?

Необходимо рассчитать индивидуальную норму калорий, обеспечить поступление 1,2-1,5 г белка на кг веса и ограничить быстрые углеводы, сохраняя полезные жиры.

Можно ли похудеть без отказа от сладкого?

Да, если десерты вписаны в суточный калораж и употребляются в умеренных количествах после основного приема пищи, богатого клетчаткой.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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