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Сон сократился всего на час: последствия оказались фатальными для обмена веществ

Здоровье » Здоровье и профилактика

Регулярная нехватка сна даже в пределах 80 минут в сутки приводит к накоплению жировой ткани, увеличению объема талии и вынужденному снижению физической активности. Исследование Колумбийского университета показало, что для сбоя в метаболизме не требуется экстремальная бессонница — достаточно привычки ложиться чуть позже обычного при фиксированном времени подъема.

Соседская собака лает и мешает спать
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Соседская собака лает и мешает спать

Как проходил эксперимент

Большинство предыдущих работ по теме ожирения фокусировались на критическом дефиците сна, когда испытуемым оставляли всего 4-5 часов на отдых. В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, ученые создали модель "бытового недосыпа". В анализе участвовали 95 взрослых человек, которые в обычной жизни спали положенные семь и более часов, но имели предрасположенность к нарушению обмена веществ и болезням сердца.

Эксперимент разделили на два этапа по шесть недель каждый. В первом периоде добровольцы спали в привычном режиме. Во втором — ложились на полтора часа позже, сохраняя прежнее время утреннего пробуждения. В реальности фактическое время сна сократилось в среднем на 78-80 минут.

"Даже незначительное на первый взгляд сокращение сна выводит организм из равновесия. Когда человек недосыпает чуть более часа, это не воспринимается как катастрофа, но биохимические процессы уже начинают меняться. Организм переходит в режим энергосбережения и накопления, что при хроническом течении неизбежно ведет к метаболическим нарушениям", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Что изменилось в организме за шесть недель

Всего за полтора месяца умеренного недосыпа участники набрали в среднем около 450 граммов. Хотя цифра кажется небольшой, исследование состава тела методом точного сканирования подтвердило: прибавка произошла именно за счет жира, а не мышечной массы или задержки воды. Параллельно с этим у добровольцев увеличился обхват талии, что в медицине считается маркером висцерального ожирения — наиболее опасного типа накопления жира вокруг внутренних органов.

Параметр Результат недосыпа (минус 80 мин)
Средняя прибавка в весе +450 граммов за 6 недель
Состав тканей Преимущественно жировая ткань
Снижение активности Минус 17-30 минут движения в день

Почему лишний час бодрствования не сжигает калории

Логика "больше бодрствую — больше трачу энергии" в данном случае не сработала. Выяснилось, что при нехватке сна люди подсознательно начинают двигаться меньше. В среднем время активного движения сократилось на 17 минут в день, а у пожилых участников — почти на полчаса.

Вместо прогулок или домашних дел люди предпочитали сидячий отдых. Это подтверждает гипотезу о том, что недосып подавляет повседневную активность. Человек не просто получает дополнительное время для еды вечером, но и тратит меньше калорий днем из-за накопившейся усталости. Сочетание низкой подвижности и метаболических сдвигов создает идеальные условия для роста веса.

"Недостаток сна напрямую влияет на гормоны, отвечающие за аппетит и чувство насыщения — грелин и лептин. Человека начинает тянуть на более калорийную пищу, а общая вялость заставляет отказываться от привычной прогулки или тренировки. Это ловушка: вы спите меньше, чувствуете себя хуже и при этом набираете вес", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли компенсировать недосып тренировками?

Исследование показало, что на фоне недосыпа люди склонны саботировать физическую активность. Даже если вы заставите себя пойти в зал, гормональные сдвиги могут замедлить процесс жиросжигания. Сон — первичная база для обмена веществ.

Достаточно ли отоспаться в выходные?

Эксперимент длился непрерывно шесть недель, имитируя рабочие будни. "Досыпание" в субботу не всегда способно повернуть вспять уже запущенные механизмы накопления жира, зафиксированные учеными при ежедневном дефиците отдыха.

Кому такой недосып опаснее всего?

Наиболее выраженное снижение активности наблюдалось у людей старшего возраста. Также в группе риска те, кто уже имеет лишний вес или преддиабет — для них потеря даже часа сна становится триггером ухудшения состояния.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова; клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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