Сон сократился всего на час: последствия оказались фатальными для обмена веществ

Регулярная нехватка сна даже в пределах 80 минут в сутки приводит к накоплению жировой ткани, увеличению объема талии и вынужденному снижению физической активности. Исследование Колумбийского университета показало, что для сбоя в метаболизме не требуется экстремальная бессонница — достаточно привычки ложиться чуть позже обычного при фиксированном времени подъема.
Большинство предыдущих работ по теме ожирения фокусировались на критическом дефиците сна, когда испытуемым оставляли всего 4-5 часов на отдых. В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, ученые создали модель "бытового недосыпа". В анализе участвовали 95 взрослых человек, которые в обычной жизни спали положенные семь и более часов, но имели предрасположенность к нарушению обмена веществ и болезням сердца.
Эксперимент разделили на два этапа по шесть недель каждый. В первом периоде добровольцы спали в привычном режиме. Во втором — ложились на полтора часа позже, сохраняя прежнее время утреннего пробуждения. В реальности фактическое время сна сократилось в среднем на 78-80 минут.
"Даже незначительное на первый взгляд сокращение сна выводит организм из равновесия. Когда человек недосыпает чуть более часа, это не воспринимается как катастрофа, но биохимические процессы уже начинают меняться. Организм переходит в режим энергосбережения и накопления, что при хроническом течении неизбежно ведет к метаболическим нарушениям", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
Всего за полтора месяца умеренного недосыпа участники набрали в среднем около 450 граммов. Хотя цифра кажется небольшой, исследование состава тела методом точного сканирования подтвердило: прибавка произошла именно за счет жира, а не мышечной массы или задержки воды. Параллельно с этим у добровольцев увеличился обхват талии, что в медицине считается маркером висцерального ожирения — наиболее опасного типа накопления жира вокруг внутренних органов.
|Параметр
|Результат недосыпа (минус 80 мин)
|Средняя прибавка в весе
|+450 граммов за 6 недель
|Состав тканей
|Преимущественно жировая ткань
|Снижение активности
|Минус 17-30 минут движения в день
Логика "больше бодрствую — больше трачу энергии" в данном случае не сработала. Выяснилось, что при нехватке сна люди подсознательно начинают двигаться меньше. В среднем время активного движения сократилось на 17 минут в день, а у пожилых участников — почти на полчаса.
Вместо прогулок или домашних дел люди предпочитали сидячий отдых. Это подтверждает гипотезу о том, что недосып подавляет повседневную активность. Человек не просто получает дополнительное время для еды вечером, но и тратит меньше калорий днем из-за накопившейся усталости. Сочетание низкой подвижности и метаболических сдвигов создает идеальные условия для роста веса.
"Недостаток сна напрямую влияет на гормоны, отвечающие за аппетит и чувство насыщения — грелин и лептин. Человека начинает тянуть на более калорийную пищу, а общая вялость заставляет отказываться от привычной прогулки или тренировки. Это ловушка: вы спите меньше, чувствуете себя хуже и при этом набираете вес", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Исследование показало, что на фоне недосыпа люди склонны саботировать физическую активность. Даже если вы заставите себя пойти в зал, гормональные сдвиги могут замедлить процесс жиросжигания. Сон — первичная база для обмена веществ.
Эксперимент длился непрерывно шесть недель, имитируя рабочие будни. "Досыпание" в субботу не всегда способно повернуть вспять уже запущенные механизмы накопления жира, зафиксированные учеными при ежедневном дефиците отдыха.
Наиболее выраженное снижение активности наблюдалось у людей старшего возраста. Также в группе риска те, кто уже имеет лишний вес или преддиабет — для них потеря даже часа сна становится триггером ухудшения состояния.
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Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.