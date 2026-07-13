Миф о многозадачности: почему женщин считают лучшими, хотя это не так

Представление о том, что женщины от природы лучше справляются с несколькими делами одновременно, оказалось устойчивым социальным мифом. Группа психологов из Брунельского университета и Городского университета Сент-Джордж (Лондон) провела исследование, которое объясняет, почему мы верим в женскую многозадачность, даже если цифры говорят об обратном.

Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Многозадачность женщины

Как проходил эксперимент

Предыдущие научные работы, посвященные когнитивным способностям, обычно ограничивались компьютерными тестами. В этот раз исследователи решили воспроизвести условия, максимально приближенные к бытовым. В эксперименте приняли участие 78 добровольцев, которым предложили одновременно выполнять пять разноплановых задач. Участники должны были следить за таймером приготовления еды, искать контакты в телефонной книге, фиксировать появление определенных слов на мониторе, решать логические задачи с буквами и цифрами, а также поддерживать связную беседу с экспериментатором.

Что показали цифры на самом деле

Результаты, опубликованные в журнале Psychological Research, не выявили значимой разницы в производительности. В четырех задачах из пяти мужчины и женщины продемонстрировали идентичные показатели скорости и точности. Единственное статистически значимое различие обнаружилось в коммуникации.

Женщины ответили в среднем на 25 из 28 вопросов интервьюера. Мужчины же игнорировали более четверти обращений, дав ответы максимум на 20 вопросов. Однако те ответы, которые мужчины все же произносили, по качеству и скорости реакции не уступали женским. Таким образом, мужчины чаще выбирали стратегию концентрации на механических задачах в ущерб социальному взаимодействию.

"Данное исследование подтверждает, что мозг обоих полов работает в режиме многозадачности примерно одинаково — через быстрое переключение внимания, а не через параллельное выполнение дел. Разница в восприятии кроется в социальном поведении: готовность поддерживать диалог считывается окружающими как признак высокого контроля над ситуацией", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Почему общение подменяет результат

Во второй части исследования психологи проверили, как наблюдатели оценивают работу испытуемых. 160 добровольцам показали видеозаписи выполнения заданий. Оказалось, что женщин чаще характеризовали как более "собранных", "уверенных" и "организованных".

Анализ показал: оценка наблюдателей напрямую зависела от того, насколько активно человек вовлечен в разговор. Активная речь создавала иллюзию легкости выполнения задач и отсутствия стресса. Именно эта коммуникативная особенность — способность продолжать общение во время работы — десятилетиями поддерживала миф о превосходстве женщин в многозадачности, хотя реальная эффективность в делах оставалась равной мужской.

Параметр Результат теста Когнитивные задачи Различий между полами не обнаружено Скорость обработки данных Показатели идентичны Коммуникация Женщины отвечают на вопросы чаще на 20-25%

Исследователи подчеркивают: выявленные данные касаются только одного аспекта деятельности и не означают, что женщины имеют общее преимущество. Напротив, попытка поддерживать разговор при выполнении критически важных задач может создавать дополнительную когнитивную нагрузку.

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