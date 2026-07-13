Миф о многозадачности: почему женщин считают лучшими, хотя это не так

Представление о том, что женщины от природы лучше справляются с несколькими делами одновременно, оказалось устойчивым социальным мифом. Группа психологов из Брунельского университета и Городского университета Сент-Джордж (Лондон) провела исследование, которое объясняет, почему мы верим в женскую многозадачность, даже если цифры говорят об обратном.
Предыдущие научные работы, посвященные когнитивным способностям, обычно ограничивались компьютерными тестами. В этот раз исследователи решили воспроизвести условия, максимально приближенные к бытовым. В эксперименте приняли участие 78 добровольцев, которым предложили одновременно выполнять пять разноплановых задач. Участники должны были следить за таймером приготовления еды, искать контакты в телефонной книге, фиксировать появление определенных слов на мониторе, решать логические задачи с буквами и цифрами, а также поддерживать связную беседу с экспериментатором.
Результаты, опубликованные в журнале Psychological Research, не выявили значимой разницы в производительности. В четырех задачах из пяти мужчины и женщины продемонстрировали идентичные показатели скорости и точности. Единственное статистически значимое различие обнаружилось в коммуникации.
Женщины ответили в среднем на 25 из 28 вопросов интервьюера. Мужчины же игнорировали более четверти обращений, дав ответы максимум на 20 вопросов. Однако те ответы, которые мужчины все же произносили, по качеству и скорости реакции не уступали женским. Таким образом, мужчины чаще выбирали стратегию концентрации на механических задачах в ущерб социальному взаимодействию.
"Данное исследование подтверждает, что мозг обоих полов работает в режиме многозадачности примерно одинаково — через быстрое переключение внимания, а не через параллельное выполнение дел. Разница в восприятии кроется в социальном поведении: готовность поддерживать диалог считывается окружающими как признак высокого контроля над ситуацией", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.
Во второй части исследования психологи проверили, как наблюдатели оценивают работу испытуемых. 160 добровольцам показали видеозаписи выполнения заданий. Оказалось, что женщин чаще характеризовали как более "собранных", "уверенных" и "организованных".
Анализ показал: оценка наблюдателей напрямую зависела от того, насколько активно человек вовлечен в разговор. Активная речь создавала иллюзию легкости выполнения задач и отсутствия стресса. Именно эта коммуникативная особенность — способность продолжать общение во время работы — десятилетиями поддерживала миф о превосходстве женщин в многозадачности, хотя реальная эффективность в делах оставалась равной мужской.
|Параметр
|Результат теста
|Когнитивные задачи
|Различий между полами не обнаружено
|Скорость обработки данных
|Показатели идентичны
|Коммуникация
|Женщины отвечают на вопросы чаще на 20-25%
Исследователи подчеркивают: выявленные данные касаются только одного аспекта деятельности и не означают, что женщины имеют общее преимущество. Напротив, попытка поддерживать разговор при выполнении критически важных задач может создавать дополнительную когнитивную нагрузку.
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