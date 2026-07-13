Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слизни выходят ночью и уничтожают урожай: забытый способ дачников снова спасает грядки
Водители больше не проигнорируют переход: Благовещенск внедряет средства, которые заставят тормозить
Местные мастера вышли в свет: в Хабаровске открыли площадку, которая изменит судьбу бизнеса
Смелый эксперимент в Индии: пересадили люксовый фасад на бюджетный каркас
Уксус и соль изменили молодую свеклу: сладкий салат дошел до нужной упругости без варки
Бензиновая паника стала золотой жилой: мошенники придумали новые ловушки для водителей
Тишина ночи закончилась взрывом: прилет БПЛА во Владимире заставил людей покинуть свои квартиры
Маленькие сердца — большие проблемы: 7 пород кошек, которые требуют от хозяина удвоенного внимания
Главная подстраховка США дала сбой: нефтяной рынок оказался перед новой волной давления

Миф о многозадачности: почему женщин считают лучшими, хотя это не так

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Представление о том, что женщины от природы лучше справляются с несколькими делами одновременно, оказалось устойчивым социальным мифом. Группа психологов из Брунельского университета и Городского университета Сент-Джордж (Лондон) провела исследование, которое объясняет, почему мы верим в женскую многозадачность, даже если цифры говорят об обратном.

Многозадачность женщины
Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Многозадачность женщины

Как проходил эксперимент

Предыдущие научные работы, посвященные когнитивным способностям, обычно ограничивались компьютерными тестами. В этот раз исследователи решили воспроизвести условия, максимально приближенные к бытовым. В эксперименте приняли участие 78 добровольцев, которым предложили одновременно выполнять пять разноплановых задач. Участники должны были следить за таймером приготовления еды, искать контакты в телефонной книге, фиксировать появление определенных слов на мониторе, решать логические задачи с буквами и цифрами, а также поддерживать связную беседу с экспериментатором.

Что показали цифры на самом деле

Результаты, опубликованные в журнале Psychological Research, не выявили значимой разницы в производительности. В четырех задачах из пяти мужчины и женщины продемонстрировали идентичные показатели скорости и точности. Единственное статистически значимое различие обнаружилось в коммуникации.

Женщины ответили в среднем на 25 из 28 вопросов интервьюера. Мужчины же игнорировали более четверти обращений, дав ответы максимум на 20 вопросов. Однако те ответы, которые мужчины все же произносили, по качеству и скорости реакции не уступали женским. Таким образом, мужчины чаще выбирали стратегию концентрации на механических задачах в ущерб социальному взаимодействию.

"Данное исследование подтверждает, что мозг обоих полов работает в режиме многозадачности примерно одинаково — через быстрое переключение внимания, а не через параллельное выполнение дел. Разница в восприятии кроется в социальном поведении: готовность поддерживать диалог считывается окружающими как признак высокого контроля над ситуацией", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Почему общение подменяет результат

Во второй части исследования психологи проверили, как наблюдатели оценивают работу испытуемых. 160 добровольцам показали видеозаписи выполнения заданий. Оказалось, что женщин чаще характеризовали как более "собранных", "уверенных" и "организованных".

Анализ показал: оценка наблюдателей напрямую зависела от того, насколько активно человек вовлечен в разговор. Активная речь создавала иллюзию легкости выполнения задач и отсутствия стресса. Именно эта коммуникативная особенность — способность продолжать общение во время работы — десятилетиями поддерживала миф о превосходстве женщин в многозадачности, хотя реальная эффективность в делах оставалась равной мужской.

Параметр Результат теста
Когнитивные задачи Различий между полами не обнаружено
Скорость обработки данных Показатели идентичны
Коммуникация Женщины отвечают на вопросы чаще на 20-25%

Исследователи подчеркивают: выявленные данные касаются только одного аспекта деятельности и не означают, что женщины имеют общее преимущество. Напротив, попытка поддерживать разговор при выполнении критически важных задач может создавать дополнительную когнитивную нагрузку.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Ботва легла раньше срока? Не дайте картошке сгнить: метод сбора 2 кг с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Ботва легла раньше срока? Не дайте картошке сгнить: метод сбора 2 кг с каждого куста
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Кировская область
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Последние материалы
Уксус и соль изменили молодую свеклу: сладкий салат дошел до нужной упругости без варки
Бензиновая паника стала золотой жилой: мошенники придумали новые ловушки для водителей
Тишина ночи закончилась взрывом: прилет БПЛА во Владимире заставил людей покинуть свои квартиры
Маленькие сердца — большие проблемы: 7 пород кошек, которые требуют от хозяина удвоенного внимания
Главная подстраховка США дала сбой: нефтяной рынок оказался перед новой волной давления
Тело объявило забастовку: привычные ограничения в еде замедлят обмен веществ
Хирурги теперь увидят всё: новое оборудование в Камчатском крае изменило подход к операциям
Небо стало врагом: погодный коллапс в Оренбургской области оставил жителей без крыши над головой
Вирус вышел из лесов: врачи назвали регионы России, где клещ может оставить человека инвалидом
Рыбаки Сахалина в шоке от условий: жесткие рамки определили финал сезона ловли горбуши
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.