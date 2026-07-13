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Вирус вышел из лесов: врачи назвали регионы России, где клещ может оставить человека инвалидом

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Российские вирусологи обновили список регионов с максимально высокой концентрацией вируса клещевого энцефалита. Опасная зона охватывает не только таежные массивы Сибири и Урала, но и густонаселенные области Центральной России, включая Подмосковье. Несмотря на то что мегаполисы остаются относительно чистыми, выезд за город в эндемичных районах превращается в лотерею со здоровьем, где ценой проигрыша становится поражение центральной нервной системы.

Оленья кровососка в подмосковном лесу
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оленья кровососка в подмосковном лесу

География угрозы: от Балтики до Приморья

Инфекционисты выделяют несколько крупных очагов, где риск встретить инфицированного клеща достигает пиковых значений. В Центральном федеральном округе под удар попали Московская, Костромская, Ярославская, Ивановская и Тверская области. Важно понимать, что внутри самой Москвы случаев заражения энцефалитом не фиксируют, однако стоит пересечь МКАД, как ситуация резко меняется. Аналогичная картина наблюдается на Северо-Западе: в Карелии, Архангельской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областях.

"Инфекционная карта России неоднородна, и энцефалит — это лишь одна из бед. Укусы членистоногих могут привести к системным сбоям, когда организм начинает отвергать мясные продукты из-за развития редких аллергических реакций", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Восточная часть страны традиционно лидирует по уровню опасности. Практически весь Дальний Восток, включая Сахалин, Амурскую область, Якутию, Бурятию и Забайкалье, признан эндемичным. В Сибири особую бдительность стоит проявлять жителям и туристам в Алтайском и Красноярском краях, а также в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Тюменской и Иркутской областях. Урал представлен в "черном списке" Свердловской областью, а юг России — Крымом и Севастополем.

Профилактика и защита: как не стать жертвой укуса

Мурад Шахмарданов, профессор Института клинической медицины Пироговского университета, настаивает на комплексном подходе к безопасности. Речь идет не только о химической защите репеллентами, но и о правильном подборе гардероба. Одежда должна быть светлой — так проще заметить ползущего клеща — и максимально закрытой, с плотными манжетами, препятствующими проникновению насекомого к коже.

"Многие пренебрегают осмотрами, считая, что плотная ткань гарантирует безопасность. Клещ может часами искать уязвимое место, поэтому самоосмотр каждые 15-20 минут — это база выживания в лесу", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Особое внимание стоит уделить состоянию иммунитета в период активности насекомых. Иногда мы сами подрываем защитные барьеры организма, не подозревая, что привычные анализы и обследования могут быть бесполезны или даже вредны, создавая лишь иллюзию контроля над здоровьем.

Вакцинация как единственный надежный щит

Профессор Шахмарданов подчеркивает: если планируется поездка в регион с высоким риском, приступать к вакцинации нужно заранее. Существует стандартная и ускоренная схемы прививок, но обе требуют времени для формирования антител до момента возможного контакта с вирусом. Это критически важно, так как специфического лечения энцефалита с гарантированным результатом не существует — медицина борется лишь с последствиями воспаления мозга. Источник издание РИА Новости.

"Масштабные исследования подтверждают, что вакцинация снижает риск тяжелых форм заболевания почти до нуля. Это не просто мера предосторожности, а единственный способ избежать инвалидности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Регион/Округ Характеристика эпидемиологического риска
Московская обл. Высокий риск (при отсутствии случаев в самой Москве)
Сибирь и Урал Максимальная концентрация эндемичных зон (Кемерово, Свердловск)
Дальний Восток Безопасных зон практически не осталось (повсеместный риск)
Крым и Поволжье Стабильно высокие показатели заражаемости

Ответы на популярные вопросы о клещевом энцефалите

Можно ли заразиться энцефалитом, находясь в центре Москвы?

По официальным данным, риск в пределах города отсутствует, так как парковые зоны регулярно обрабатываются, а городская среда непригодна для массового размножения инфицированных клещей. Однако опасность возрастает сразу за чертой города в Московской области.

Поможет ли обычный репеллент от комаров защититься от клещей?

Не всегда. Для защиты от клещей требуются специализированные акарицидные средства или репелленты с высокой концентрацией ДЭТА, специально предназначенные для борьбы с иксодовыми клещами. Обычные "антикомариные" спреи имеют слабую эффективность.

Кого в первую очередь касается рекомендация о вакцинации?

Вакцинация критически необходима тем, кто проживает в эндемичных зонах, работает в лесных хозяйствах или планирует туристические походы и отдых на дачах в регионах с подтвержденной циркуляцией вируса клещевого энцефалита.

Что изменилось в географии распространения вируса за последние годы?

Наблюдается расширение ареала обитания инфицированных особей в северные и центральные регионы. Раньше энцефалит считался проблемой сугубо таежных районов, теперь же в список опасных зон включены практически все области средней полосы России.

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Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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