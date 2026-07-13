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Конец мучительным болям в колене: новая методика открыла шанс обойтись без скальпеля

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Хроническая боль в колене при остеоартрите больше не означает автоматический выбор между пожизненным приемом таблеток и сложной операцией по замене сустава. Новая минимально инвазивная методика — эмболизация геникулярной артерии (GAE) — позволяет блокировать воспаление изнутри сосудов с помощью микроскопических полимерных бусин. Процедура проводится амбулаторно, занимает чуть более часа и, согласно клиническим данным, избавляет от боли на срок до четырех лет, возвращая пациентам возможность ходить и заниматься спортом без скальпеля хирурга-ортопеда.

Рентген колена
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рентген колена

Принцип работы: как бусины останавливают боль

Остеоартрит коленного сустава сопровождается разрастанием аномальных кровеносных сосудов. Именно они подпитывают хроническое воспаление и вызывают отек, который лишает человека подвижности. Суть метода GAE заключается в прицельном снижении кровотока в таких зонах. В отличие от традиционных методов, здесь не затрагиваются хрящи или кости — работа идет исключительно с сосудистой сетью.

"Эту методику можно назвать "золотой серединой" для тех, кому уже не помогают стероидные инъекции или физиотерапия, но чье состояние еще не требует радикальной замены сустава", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

По словам доцента радиологии Ли Касадабана из Университета Колорадо, около 70% пациентов демонстрируют феноменальные результаты: интенсивность боли снижается вдвое или исчезает полностью. Это особенно важно для людей, которые опасаются рисков ненужных медицинских обследований и осложнений после серьезных хирургических вмешательств.

Как проходит вмешательство: от разреза до выписки

Процедура выполняется под седацией, то есть пациент находится в сознании, но не чувствует дискомфорта. Через крошечный прокол в бедренной артерии врач вводит тончайший катетер. Под контролем рентгена инструмент доставляется к коленным (геникулярным) артериям. В нужную точку выпускаются микросферы — те самые "бусины", которые перекрывают кровоснабжение воспаленных участков.

"Такой подход минимизирует системное воздействие на организм, что критично для пожилых людей с хроническими заболеваниями. Мы не лечим колено изолированно, мы убираем сам химический фактор боли", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Весь процесс занимает от одного до двух часов. После короткого наблюдения в стационаре пациент отправляется домой. Период восстановления минимален — уже через несколько дней люди возвращаются к легкой физической активности. При этом важно понимать, что состояние организма в целом влияет на успех: например, плохая переносимость жары или скрытые сосудистые нарушения могут потребовать дополнительного внимания врача перед манипуляцией.

Эффективность и прогнозы: что говорят исследования

Метод GAE зародился в Японии более десяти лет назад. Наблюдения за пациентами в течение четырех лет подтверждают: эффект однократной процедуры может сохраняться на весь этот период. В США двухлетние данные также показывают стабильное отсутствие болей у большинства участников испытаний. Сейчас ученые изучают, можно ли применять этот принцип для лечения других суставов, например, при "замороженном плече" или подошвенном фасциите.

"Важно помнить, что даже самая успешная процедура не отменяет необходимости следить за обменом веществ. Лишний вес создает механическую нагрузку, которая способна нивелировать эффект эмболизации", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Специалисты напоминают, что питание играет не последнюю роль в контроле воспаления. Чтобы не провоцировать новые приступы боли, стоит пересмотреть рацион, исключив продукты, ускоряющие старение, и заменить утренние соки на цельные фрукты, так как избыток сахара в соках может поддерживать воспалительные процессы в организме.

Характеристика Эмболизация (GAE)
Тип вмешательства Минимально инвазивное (через прокол)
Длительность эффекта От 2 до 4 лет
Время восстановления 2-3 дня
Основная цель Снижение воспаления и боли

Ответы на популярные вопросы о процедуре GAE

Кому больше всего подходит эта процедура?

Метод наиболее эффективен для пациентов с легкой и умеренной степенью остеоартрита, которым консервативное лечение (таблетки, уколы) уже не помогает, но стадия болезни еще не требует полной замены сустава на металлический имплант.

Как долго держится обезболивающий эффект?

Согласно многолетним наблюдениям японских и американских врачей, у пациентов с хорошим первичным ответом на процедуру облегчение сохраняется от 24 до 48 месяцев, а в ряде случаев и дольше.

Безопасны ли микроскопические бусины в сосудах?

Да, это специальные биосовместимые материалы, которые десятилетиями используются в интервенционной радиологии для остановки кровотечений и лечения опухолей. Они остаются строго в целевой зоне и не мигрируют по организму.

Может ли процедура полностью заменить операцию?

GAE позволяет отсрочить замену сустава на годы или вовсе избежать её, если удается вовремя остановить воспалительный процесс. Однако при полном разрушении хряща эмболизация может дать лишь временное облегчение.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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