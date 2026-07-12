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Лишний вес и вечная усталость: скрытые маркеры необратимых изменений в геноме человека

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Ученые обнаружили доказательства того, что два вида депрессии, проявляющиеся противоположными симптомами, имеют разную биологическую природу. Исследование с данными 460 тысяч человек, опубликованное на сервере препринтов medRxiv, показало: набор веса и постоянная сонливость при депрессии связаны с генетическими факторами риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как бессонница и потеря аппетита имеют иную наследственную основу.

Женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Женщина

Два сценария одной болезни

Традиционно диагноз "большое депрессивное расстройство" ставится вне зависимости от того, страдает ли пациент от отсутствия аппетита и сна или, наоборот, от их избытка. Новое исследование позволило разделить пациентов на две группы по генетическим признакам: подтип AERS+ (сонливость и прибавление в весе) и AERS- (бессонница и снижение массы тела).

Генетический анализ выявил 27 участков генома, ассоциированных с этими вариантами заболевания. Авторы установили, что эти группы обладают различной биологической основой, что ставит под вопрос эффективность единого протокола терапии для всех пациентов с депрессией.

"Данные подтверждают, что депрессия — это не монолитное состояние, а группа расстройств с разными механизмами. Разделение на подтипы помогает понять, почему одни пациенты реагируют на антидепрессанты, а другие — нет. Терапия должна учитывать не только подавленное настроение, но и сопутствующие физические изменения", — отметила врач-психиатр Мария Литвинова.

Связь с метаболизмом и воспалением

Наиболее значимые различия обнаружились в метаболическом профиле. У людей с подтипом AERS+ выявлена прямая связь с маркерами хронического воспаления, гипертонией, ишемической болезнью сердца и риском развития диабета 2-го типа. У пациентов этой группы депрессия фактически протекает параллельно с нарушениями обмена веществ.

Подтип AERS- показал обратную зависимость: такие пациенты реже страдают от диабета и имеют меньший объем талии. Однако у них обнаружилась генетическая предрасположенность к нервной анорексии. В таблице ниже приведены основные биологические корреляции для обоих типов.

Параметр Подтип AERS+ (Сон, вес) Подтип AERS- (Бессонница, похудение)
Риск диабета 2-го типа Повышен Снижен
Воспаление (маркеры) Усилено Не характерно
Генетические связи Метаболический синдром Нервная анорексия

Почему это меняет подход к лечению

Выявленные различия объясняют, почему стандартные схемы лечения часто не приносят результата. Если биологические причины болезни различаются на генетическом уровне, препараты должны воздействовать на конкретные механизмы. Например, для пациентов с подтипом AERS+ может потребоваться коррекция метаболических процессов и борьба с системным воспалением.

Хотя результаты исследования требуют подтверждения в клинических условиях, они открывают путь к персонализированной психиатрии. В будущем врач сможет выбирать терапию, опираясь не только на жалобы пациента, но и на его биологические параметры, что снизит риск побочных эффектов и повысит шансы на ремиссию.

"Это исследование напоминает о необходимости комплексного обследования. Если депрессия сопровождается резким набором веса или нарушениями сна, важно проверить состояние щитовидной железы, уровень сахара и наличие дефицитов, чтобы не лечить только 'настроение' там, где страдает весь организм", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Может ли один тип депрессии перейти в другой?

Исследование указывает на генетическую предопределенность типов, однако жизненные обстоятельства и реакция на стресс могут менять выраженность симптомов. Тем не менее, биологическая склонность к определенному метаболическому ответу обычно остается стабильной.

Означает ли сонливость при депрессии обязательный диабет?

Нет, это указывает лишь на статистическую и генетическую связь. Повышенный риск означает необходимость более тщательного контроля показателей сахара и давления, но не гарантирует развитие соматического заболевания.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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